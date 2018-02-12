Компания МТС сообщила о приобретении одних из крупнейших билетных онлайн-сервисов в России в сегменте культурно-массовых мероприятий — Ticketland.ru и Ponominalu.ru. Стоимость двух сделок — 3,5 млрд рублей.

100% акций компании МДТЗК (Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс, работает под брендом Ticketland.ru) обошлись в 3,25 млрд, а компания Cubichall, учредителе ООО «Культурная служба» (бренд Ponominalu.ru), с учетом долга была оценена в 495 млн рублей, но МТС пока выкупила только 78,2% ее акций, следует из сообщения компании.

МДТЗК продали несколько инвесторов, в том числе сооснователь компании Qiwi Сергей Солонин и фонд iTech Capital. В случае с Ponominalu.ru продавцами стали структуры основателей бизнеса Юрия Сосницкого и Викентия Корсунского, а также фонд Buran Venture Capital. При этом у одного из основателей и руководителя Ponominalu.ru Михаила Минина остается косвенная доля в 21,8% Cubichall. Стороны заключили опционное соглашение, предполагающее к концу 2020 года доведение доли МТС до 100% капитала Cubichall, говорится в сообщении МТС. Финансовые результаты МДТЗК и «Культурной службы» включаются в консолидированную отчетность МТС с даты их приобретения.

Робот. Использование новых технологий / АГН "Москва" / фото: Киселев Сергей

Оборот российского рынка развлечений в год растет более чем на 20%, он превышает 70 млрд рублей, такую оценку приводит «Коммерсантъ» со ссылкой на участника рынка, но точных оценок доли онлайн-продаж нет. По разным данным, в денежном выражении они занимают от четверти до половины рынка. По словам вице-президента МТС по маркетингу Вячеслава Николаева, приобретенные активы «контролируют четверть оборота продаж театральных и концертных билетов в России».

«Помимо консолидации нового бизнеса и возможностей увеличения продаж билетов среди абонентов МТС за счет интеграции сервисов и экспертизы в больших данных мы также получаем дополнительные инструменты для маркетинговых активностей, взаимодействия с клиентами и партнерами», — приводит слова Николаева МТС. В ближайшее время МТС предложит своим клиентам билеты на мероприятия со скидками — спектакли и концерты в рамках программы лояльности. Также абоненты смогут покупать билеты с мобильных устройств и получать персональные рекомендации, рассказал он.

В 2013 году фонд iTech Capital инвестировал $10 млн в создание билетного холдинга Ticketland. Тогда в состав нового холдинга вошли оператор по продаже билетов на концерты и театральные представления «Юнайтед Арт Тикетс» (ticketland.ru; контрольный пакет принадлежал основателю и главе совета директоров Qiwi Андрею Романенко и его партнерам), работающая с ним в партнерстве сеть билетных касс МДТЗК и спортивная процессинговая компания «Арена», которая занималась автоматизацией спортивных сооружений и электронными продажами спортивных билетов в России. Сейчас, по оценке Forbes, Ticketland входит в двадцатку крупнейших интернет-компаний России.

Сайт билетного холдинга Ticketland

О том, что МТС начал вести переговоры о покупке билетных операторов, стало известно еще в декабре. И это не единственный сотовый оператор, который интересуется покупкой интернет-компаний. В начале этого года «МегаФон» приобрел за $740 млн 15,2% обыкновенных (63,8% голосующих) акций интернет-холдинга Mail.Ru Group. Как объяснял представитель «МегаФона», сделка должна помочь оператору увеличить долю «цифровых абонентов» в базе. Под этим термином компания понимает тех, кто очень активно использует голосовые услуги, веб-услуги, социальные сети, мессенджеры, потоковое видео и облачные сервисы. Mail.Ru Group помимо одноименного интернет-портала владеет социальными сетями «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир», а также мессенджерами «Агент Mail.Ru» и ICQ. Mail.Ru Group занимает второе место в рейтинге наиболее дорогих российских интернет-компаний по версии Forbes, стоимость компании оценена в $4 млрд. Первое место — у «Яндекса» ($7,6 млрд).