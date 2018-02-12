Российские спортсмены завоевали две первые медали – бронзу и серебро – на Олимпийских Играх в Пхенчхане. По сумме выступлений за первые два дня Игр российская команда в настоящее время находится на десятом месте в неофициальном общекомандном медальном зачете.

Первую медаль российской команде, из-за наложенных на Россию санкций Международного олимпийского комитета выступающей под белым олимпийским флагом и в статусе «олимпийских спортсменов из России», а не сборной России со своей символикой, принес шорт-трекист Семен Елистратов, занявший третье место на дистанции 1500 метров. Победителем же стал южнокорейский спортсмен Лим Хе Джун.

Как сообщает газета «Известия», Елистратов после награждения объявил, что посвящает свою медаль отстраненным российским спортсменам. «Очень много людей говорили: «Семен, ну какие тебе Олимпийские игры? Куда ты едешь?» А я взял и показал им всем. Не отступил там, где другие отступали, и не сдался там, где другие сдавались. Я безумно рад. Посвящаю эту медаль нашим ребятам, которых подло, мерзко и без каких-либо объяснений отстранили. Не сдавайтесь! Боритесь до конца!», – приводит издание его слова.

Семен Елистратов

Елистратов стал лидером российский команды по шорт-треку после того, как МОК отказался пригласить на Олимпиаду Виктора Ана, многократного олимпийского призера, золотого призера Игр-2014 года.

Между тем МОК уже начал расследование в отношении Елистратова. Его обвиняют в нарушении правил, потому что свою медаль он посвятил дисквалифицированным соотечественникам, пишет интернет-издание Latvijas avīze. Дело в том, что спортсменам, допущенным МОК до выступлений, запрещено рекламировать Россию, а также критиковать МОК и его решения.

Вторую медаль российская команда получила в общекомандном зачете по фигурному катанию. После выступления Михаила Коляды стало ясно, что на золотую медаль команда российских фигуристов претендовать уже не может: Ковтун дважды упал и один раз не исполнил заявленный элемент, передает интернет-издание «Спортс.ру».

Известный тренер Татьяна Тарасова в эфире Первого канала подвергла его выступление резкой критике. «Получилось, что откатал без трех элементов. На это тяжело даже смотреть. Он не боролся, не катался. Он так всегда делает, он никогда не борется», – сказала Тарасова.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов

Однако благодаря выступлениям Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, которые заняли второе место в соревнованиях спортивных пар, а также Евгении Медведевой, победившей с мировым рекордом в короткой программе, и Алине Загитовой, российская команда получила серебро.

«Я напрямую скажу: выиграть серебро на Олимпийских играх – это круто! Мы все проделали огромную работу, мы шли к Играм очень долго. У нашей сборной было много препятствий, которые мы преодолевали. Мы справились, поэтому сегодня мы здесь. Все усилия не пропали даром», – приводит слова Медведевой интернет-издание «Лента.ру».

В целом в условном медальном зачете российская команда занимает десятое место. На первом – сборная Германии с тремя золотыми и одной бронзовой медалью, передает интернет-издание «Медуза». На втором месте – сборная Нидерландов с двумя золотыми, двумя серебряными и одной бронзовой медалью. На третьем – США (два золота, одно серебро и одна бронза).

Церемония открытия Олимпиады 2018 Republic of Korea/flickr.com

Прокомментировать для «Полит.ру» ситуацию с выступлениями российских атлетов на Зимней Олимпиаде-2018 согласился Николай Яременко, главный редактор газеты «Советский спорт». По его оценке, Россия сейчас занимает в общем зачете примерно то место, которое является для нее реальным и по итогам Олимпиады.

«Мы сейчас находится на десятом-одиннадцатом месте в общекомандном медальном зачете. Это как раз тот уровень, на котором мы закончили ванкуверскую Олимпиаду – последнюю "чистую" Олимпиаду, потому что Сочи мы, естественно, уже не считаем. По итогам ванкуверской Олимпиады мы в общекомандном зачете были как раз на одиннадцатом месте.

Конечно, хорошо, что у нас есть уже и бронза, и серебро, хорошо, что нули в табличке общекомандного зачета сменяются на другие цифры. Но в любом случае надо помнить о последствиях нашей реакции на это. Семен Елистратов после завоевания бронзовой медали наговорил с три короба о том, что он посвящает эту медаль всем незаслуженно, нечестно и "подло" отстраненным, и от Международного олимпийского комитета тут же не замедлила прилететь "ответочка": пресс-центр МОК сказал, что мониторит ситуацию и, возможно, в последний день Олимпиады будет принято какое-то единое решение по всем подобным случаям.

Последний день тут не просто так упоминается: в последний день состоится сессия МОК – и именно в последний день будет решаться вопрос, снимут ли бан с Олимпийского комитета России и пройдут ли российские спортсмены с российским флагом или же этот бан останется и дальше на какой-то довольно серьезный срок. Спортсменам надо помнить об этом не допускать никаких заявлений такого сорта, тем более, что МОК всегда очень трепетно относится к заявлениям политическим или к заявлениям с критикой самого МОК.

Ирина Аввакумова Ailura/Wikimedia Commons

Что касается медалей, которые российские спортсмены еще могут получить на Олимпиаде, то есть шанс, что мы и сегодня зацепимся за медали в прыжках с трамплина. Там, в частности, прыгает Ирина Абакумова – человек, который меня когда-то очень сильно поразил ироничным отношением к себе и своим достижениям. Когда она рассказывала о тренировочном процессе, она говорила, что тренер ей советует ни в коем случае не дергаться и "не мешать инвентарю лететь". Ну, вот сегодня есть шанс у нее.

Дальше пойдет фигурное катание – индивидуальные виды, где будет уже соперничество между нашими же спортсменками Загитой и Медведевой. То есть там у нас по-любому медали всякого достоинства будут. Но я прогнозирую, что все равно наше место по итогам Олимпиады будет в общекомандном зачете на уровне десятого-одиннадцатого, как по итогам ванкуверской Олимпиады», – сказал Николай Яременко.