Французский скульптор и специалист по реконструкции лица Элизабет Дайнес (Élisabeth Daynès) восстановила по черепу облик древнеегипетской женщины, известной как Младшая дама. Дайне и египтолог Айдан Додсон (Aidan Dodson), исследовавший мумию Младшей дамы, разделяют версию о том, что Младшая Дама – это царица Нефертити.

Ученые впервые познакомились с Младшей дамой в 1898 году, когда французский археолог Виктор Лоре открыл в Долине Царей гробницу KV35. Основным “владельцем” этой гробницы был фараон 18-й династии Аменхотеп II, но в подземных помещениях также находилось более десятка других царских мумий, относящихся к 18-й и 19-й династиям. Предполагают, что жрецы перенесли их туда, чтобы сберечь от грабителей в неспокойное время VIII – VI веков до н. э. («третий переходный период»), когда центральная власть в Египте пришла в упадок и ослабевшая страна подвергалась нападениям кушитов и ассирийцев.

Младшая дама

В частности в одном из помещений Виктор Лоре нашел две мумии. По поводу одной из них он из-за отсутствия волос пришел к выводу, что перед ним юноша. Но британский анатом и египтолог Графтон Элиот Смит, обследовав мумии, установил, что обе они женщины. Они получили номера 61070 и 61072, но обычно их называют Старшая дама и и Младшая дама. Младшая известна также под обозначением KV35YL. Обе мумии хранятся в Египетском музее Каира.

На момент смерти Младшей даме было от 25 до 35 лет. Ее рост был 1 метр 58 сантиметров. В древности грабители гробниц, вскрывая ее саркофаг, оторвали ей правую руку. Также были повреждены грудная клетка (грабители искали драгоценные амулеты, которые помещали в грудь покойных при бальзамировании). Изначально посчитали, что повреждение нижней части лица тоже нанесено уже после бальзамирования и связано с разграблением захоронения. Однако более поздняя компьютерная томография установила, что, в отличие от повреждения груди, травма нижней челюсти была прижизненной и, возможно, именно она стала причиной смерти Младшей дамы. Есть, правда, и вероятность, что она была нанесена в короткий период между смертью и бальзамированием. По поводу того, что могла стать причиной травмы головы выдвигаются разные версии: от удара топором до падения с колесницы. В остальном мумия сохранилась очень хорошо. Заметны даже два отверстия для серег в мочке левого уха.

Повреждения на теле Младшей дамы в отчете Графтона Смита

Исследователи выдвинули несколько гипотез относительно личности Младшей дамы. Часть мумий, найденных в гробнице KV35, были идентифицированы благодаря надписям на пеленах, и из-за этого было понятно, что с высокой вероятностью, как Старшая, так и Младшая дама были представительницами 18-й династии, то есть родственницами Аменхотепа IV (Эхнатона). В 1999 году Марианна Любан (Marianne Luban) предположила, что Младшая дама – это царица Нефертити. Но основным аргументом было лишь сходство мумии со знаменитым бюстом Нефертити из Египетского музея в Берлине. В 2004 году египтолог Джоан Флетчер в своей книге подкрепила эту гипотезу, использовав данные рентгеновского исследования Младшей дамы и методы судебной медицины. В 2007 году при компьютерной томографии были обнаружены общие морфологические признаки у Младшей дамы и Тутанхамона, и тогда впервые прозвучала гипотеза, что Младшая дама была матерью Тутанхамона.

Бюст Нефертити

Правый профиль Младшей дамы

Но опереться на более четкие доказательства смогли лишь в XXI веке, когда появились первые результаты исследований ДНК мумий. Однако интерпретация результатов генетических исследований учеными различна. Разнобой объяснений связан как с трудностями работы с древней ДНК, так и с неполнотой письменных источников, на которые можно опираться при воссоздании генеалогического древа, а еще с высокой частотой близкородственных браков среди представителей 18-й династии – фараоны часто женились на собственных сестрах. Подробнее об этих исследованиях можно прочесть в отдельном очерке, здесь мы сосредоточимся только на том, что связано с Младшей дамой.

Участники проекта «Семья Тутанхамона» (The Tutankhamun Family project) опубликовали свои результаты в 2010 году. Они пришли к выводу, что Старшая дама – это Тия, жена Аменхотепа III и мать Эхнатона, а Младшая дама – дочь Аменхотепа III и Тийи, и мать Тутанхамона (и, следовательно, жена Эхнатона), но при этом не Нефертити, так как Нефертити ни в каких источниках не называют дочерью Аменхотепа III и сестрой Эхнатона. Известно о существовании еще одной жены Эхнатона по имени Кийя, но и она не именуется дочерью Аменхотепа III, а значит Младшая дама – это третья жена Эхнатона, имя которой остается неизвестным. Также выяснилось, что Младшая дама приходится сестрой безымянного скелета из гробницы KV55 (согласно авторам исследования, это генетический отец Тутанхамона, то есть сам Эхнатон).

С тех пор было опубликовано еще несколько статей, в которых предлагались несколько другие интерпретации генетических данных. В частности, большинство авторов склоняется к тому, что Младшая дама – это всё-таки Нефертити. Среди доводов в пользу этого указывают надпись в комнате γ царской гробницы в Амарне, где Нефертити названа матерью царственного младенца, который может быть идентифицирован с Тутанхамоном. При этом предлагаются различные варианты:

Младшая дама была дочерью Аменхотепа и Тийи, а затем правила с Эхнатоном под именем Нефертити (Habicht 2011);

Младшая дама (Нефертити) была дочерью Эйе и его жены Тэйе – кормилицы Эхнатона (Schlögl 2012);

Младшая дама – это Сатамон, старшая дочь Аменхотепа III и Тийи, которая изменила свое имя на Кийя, когда вышла замуж за Эхнатона (Maciejewski 2012);

Младшая дама – дочь Аменхотепа III и Тийи, но не Сатамон, а либо Небетах, либо Бакетатон (Hussein et al. 2013), при этом возможно, что Небетах и Бакетатон – одно и то же лицо.

В качестве довольно реалистичного кандидата на роль Младшей дамы может рассматриваться и Меритатон – старшая дочь Эхнатона и Нефертити. В целом большинство исследователей признают Старшую даму Тией, а Младшую – матерью Тутанхамона, но вот по поводу того, Нефертити ли это, единства среди них нет.

Айдан Додсон в каирском музее провел компьютерное сканирование мумии Младшей дама. Затем он передал полученные данные Элизабет Дайнес, которая за пятьсот часов работы подготовила ее скульптурный портрет. Он вышел довольно похожим на бюст Нефертити, однако нельзя сказать, насколько это стало следствием изначальной гипотезы авторов работы об идентичности Младшей дамы и Нефертити.