СМИ обсуждают конфликт между Израилем, с одной стороны, и Сирией и Ираном, с другой. В связи с этим авторы пишут о рисках развития регионального вооруженного конфликта и о роли России в качестве регионального посредника.

Боевые действия, пишет The Economist, длились всего шесть часов, но опасно приблизили ситуацию к переходу из гражданской войны в региональную. Угроза расширения сирийской войны в последние месяцы нарастала, не в последнюю очередь, за счет того, что в нее вовлеклось множество внешних держав. Россия и США разместили там свои вооруженные силы, в том числе военно-воздушные. Турция тоже. Иран присутствует косвенно, вооружая и поддерживая шиитских ополченцев. В их число входят боевики «Хизбаллы», которая в 2006 г. вела ожесточенную войну с Израилем.

Крушение израильского самолета sana.sy

Сражение началось с того, что в ночь с субботы на воскресенье в израильское воздушное пространство влетел, по утверждениям израильской стороны, иранский разведывательный беспилотник. Он был быстро сбит израильским вертолетом. Следующим шагом Израиль решил нанести ответный удар по базе, которая управляла этим беспилотником. В ходе операции один из израильских истребителей был сбит сирийской ракетой. Это стало поводом к тому, чтобы Израиль начал атаковать еще и сирийские системы ПВО, утверждая, что бьет по иранским силам на сирийской территории.

К полудню всё закончилась, отчасти благодаря миротворческому посредничеству России. Отчасти же потому, что ни одна из участвовавших сторон не хочет развязывать войну прямо сейчас. Президент Сирии Башар Асад занят тем, что пытается вернуть себе контроль над страной. Ирану нужно время, чтобы закрепить в Сирии свое военное присутствие. Израиль, в свою очередь, стремится не дать Ирану это сделать, а для этого он хочет сохранить за собой право бить по целям на сирийской территории. Россия, в свою очередь, манипулирует Ираном и Израилем, позволяя им появляться на территории Сирии.

Израиль, пишет Bloomberg, рассчитывает на то, что Россия будет выступать посредником между ним и Сирией и Ираном, удерживая конфликт от превращения в полноправную войну. На США в этом плане Израиль рассчитывает мало, потому что нынешняя американская президентская администрация предпочитает не вмешиваться, а наблюдать со стороны. По замыслу, поддержкой Израиля должны заниматься именно США, но так как они дистанцируются от конфликта, у них мало влияния на местах. В целом Израиль, конечно, недоволен тем, что США прилагают так мало усилий к противостоянию экспансии Ирана в регионе, особенно на юге Сирии, возле границы с занимаемыми Израилем Голанскими высотами.

Владимир Путин с Премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Федерации еврейских общин Александром Бородой в "Еврейском музее и Центре толерантности". kremlin.ru

Но расчет на Россию, комментируют авторы, для Израиля не очень надежен. В последние несколько лет премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не раз приезжал в Россию с визитом с целью укрепить отношения и заручиться российской поддержкой в противостоянии с Ираном. Но у России свои отношения с Ираном, поэтому безоговорочно принимать сторону Израиля она не собирается. По итогам нынешнего столкновения израильские комментаторы отмечали, что Россия косвенно высказала критику Израилю за нарушение сирийского суверенитета, но не подвергла критике попадание беспилотника в израильское воздушное пространство.