Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом в президенты бизнес-омбусмена Бориса Титова, лидера Партии роста. ЦИК также обнародовал сведения о доходах кандидата.

Титов был зарегистрирован в качестве кандидата после проверки подписей в его поддержку, которые были сданы в ЦИК. В его подписях обнаружилось 4,35% недействительных, пишет газета «Коммерсантъ». Максимально допустимое значение таких подписей составляет 5% от их общего числа.

В соответствии с представленной Титовым декларацией, сумма его доходов за последние шесть лет составила 274,3 миллиона рублей. Среди основных источников доходов фигурируют: зарплата, доходы от вкладов и ценных бумаг, продажа и сдача в аренду имущества. У Титова на 17 счетах в банках хранится 156,7 миллиона рублей, пишет газета «Ведомости».

Борис Титов, уполномоченный по правам предпринимателей / АГН "Москва" / фото: Любимов Андрей

Жена Титова Елена хранит на семи счетах более 2 миллионов рублей. По информации, опубликованной на сайте ЦИК, у Титовой также есть не указанный в декларации счет в Сбербанке, где лежит 56 тысяч рублей. При помощи ФНС ЦИК также установил, что в декларации не были указаны данные о доходах Елены Титовой за 2011 и 2012 годы на сумму 48 тысяч рублей.

В собственности Елены Титовой находятся два жилых дома, два земельных участка и один гараж (один дом с гаражом и земельный участок находятся в Испании), сам Борис Титов является владельцем квартиры в Москве площадью 170,2 квадратных метров. Он также владеет тремя автомобилями: Land Rover 2010 г., Nissan 2008 г. и Jeep 1996 г. выпуска. На Елену Титова оформлены еще две машины: Land Rover 2012 г. и 2014 г. выпуска.

Побеседовать с «Полит.ру» о Борисе Титове как кандидате в президенты, его интересах и причинах, по которым он выдвинул свою кандидатуру для участия в выборах, о том, какой максимальный результат для него возможен и какой получить реальнее, согласился политолог Михаил Комин. По его мнению, Титов использует президентскую кампанию для повышения своего политического капитала в области государственной службы.

Михаил Комин

«Борис Титов довольно давно занимает должность бизнес-омбудсмена, значимое число лет присутствуя в российской властной иерархии. И эта должность для него является главной в сравнении с кандидатством.

Думаю, что само его выдвижение на выборы связано именно с наращиванием политического капитала в сфере госслужбы, это способ поднять себя во властной иерархии на несколько ступенек выше, чем он находится сейчас. И с этим намерением связано не только его выдвижение, но и, например, создание Партии роста, и другие его поползновения в политическом поле с продвижением «Стратегии роста», с переориентацией ее в программу – сперва в программу политической партии, а потом и в свою собственную программу на выборах президента.

Разумеется, Титова нужно рассматривать как кандидата, не претендующего на высокие проценты: сильным успехом для него будет повтор результата Партии роста на последних выборах в Думу. То есть если он наберет хотя бы 2% голосов, уже будет хорошо. Но это для него – потолок, и настолько высокий, что он, скорее всего, его не достигнет, а наберет меньше.

Что касается его участия в кампании с точки зрения наращивания политического капитала, то, на мой взгляд, все проходит не так плохо, как могло бы. Статус кандидата в президенты дает ему, как и другим гражданам из числа зарегистрированных, возможность быть более заметным в медийном поле. Кто бы заметил, например, его неучастие в последних нескольких форумах, если бы он не был кандидатом в президенты и не заявлял громко с трибуны, что на него давят, что это политическая цензура? Никто. Кто бы заметил иные его последние претендующие на яркость высказывания, если бы он не был кандидатов в президенты? Тоже никто.

Работа штаба по сбору подписей в поддержку кандидата в президенты РФ Б.Титова / АГН "Москва" / фото: Ведяшкин Сергей

Такой же логикой пользуются и ряд других выдвинутых кандидатур – для того, чтобы повысить свою узнаваемость и придать значимость своим словам, используют статус кандидата или «кандидата в кандидаты» (т.е. заявляли о выдвижении). Однако тот факт, что Титов, в отличие от других в этом же ряду, в итоге оказался зарегистрирован, является отражением новой стратегии Кремля.

Задача Кремля сейчас (и мы видим это по списку всех кандидатов в президенты) – допустить максимум лоялистов, тех, кто не будет сильно критиковать действующую власть, упоминать действительно острые темы в публичном поле (во время дебатов, выступлений на федеральных телеканалах и т.д.). Этот набор кандидатов позволит АП «размыть» протестующий электорат, протестные настроения, раскидать голоса недовольных на несколько игроков, так, чтобы они не аккумулировались у кого-то одного.

Одним из таких игроков и является Титов; правда, на мой взгляд, он – самый бесперспективный с этой точки зрения, потому что его аффиляция с текущей политической системой очень высока, а значит, его способность привлечь протестный электорат мизерна. Более того, его статус бизнесмена, близкого к олигархам (в отличие от того же Грудинина, у которого есть нарратив «народного предпринимателя») играет против него, снижая шансы получить голоса жителей некрупных городов.

Поэтому, на мой взгляд, с точки зрения эффективности «распыления» протестного электората Титов – наименее очевидный кандидат, вряд ли способный набрать 18 марта больше 2% голосов. Что в итоге даст ему максимум третье с конца место в этой гонке.

Передача подписей ЦИК в поддержку регистрации Бориса Титова на выборах президента РФ / АГН "Москва" / фото: Ведяшкин Сергей

Насколько для самого Бориса Титова важен результат голосования? Вероятно, он его волнует в меньшей степени, чем сам процесс избирательной кампании. Мы можем видеть по итогам думской кампании, что хотя Партия роста активно занималась пиаром, продвижением себя, набирала различных ЛОМов в свои ряды – лидеров общественного мнения в регионах (например, в Партию роста вступила Оксана Дмитриева, очень известный в Петербурге политик), – это ни к чему особенному не привело. Федеральный результат Партии роста был крайне мал, никто от нее в Госдуму не прошел, никто не выиграл ни в одном мажоритарном округе.

Поэтому кажется, что цель Титова – не повлиять каким-то образом на результат выборов, а использовать участие в них так же, как и любые другие медийные возможности – для наращивания собственного политического капитала. Просто в данный момент наиболее удачный для этого способ – участие в выборах президента. До этого источником подобной медиа-активности было продвижение «Стратегии роста», которая тоже по факту была фикцией. «Стратегия роста» не столько является детально проработанной программой развития государства и экономики, сколько именно информационной ширмой, позволяющие Титову и его окружению оставаться заметным игроком в инфополе», – объяснил Михаил Комин.