Топ новостей 12 февраля

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня обнаружен второй «черный ящик» упавшего Ан-148 и названы детали авиакатастрофы, россиянам удалось выйти на второе место в командном турнире на ОИ, а Минобороны провело испытания новой ракеты ПРО.

На месте крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний» сегодня обнаружены речевой и параметрический самописцы. В расследовании причин катастрофы примет участие украинская сторона — самолет был выпущен на Украине в 2010 году. Как установил СК, «в момент падения воздушное судно находилось в целостности, без возгорания, взрыв возник после падения самолета». Президенту докладывают об обстановке на месте катастрофы.

The Secretary-General has learned with deep sadness of the tragic plane accident today in the Moscow region. He conveys his heartfelt condolences to the families of the victims and the people of Russia. https://t.co/OJL6SLCfPa — UN Spokesperson (@UN_Spokesperson) 12 февраля 2018 г.

В произвольной программе танцевальных дуэтов на Олимпийских играх фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев заняли третьем место со 110,43 баллов. Россия получила место в командном турнире. На первом месте - канадцы, они набрали 73 очка, россияне заработали 66 очков, американцы — 62 очка.

12FEB Figure Skating - Team Event



🥇Gold CAN🇨🇦

🥈Silver OAR

🥉Bronze USA🇺🇸



Congratulations.🎉 pic.twitter.com/I3FL4dWwMG — PyeongChang 2018 (@pyeongchang2018) 12 февраля 2018 г.

Ok. I respect the competitive approach. But no cannot do this set up. It's not a program. She killed time in the beginning and then just jumped the second half. It's not a performance. I understand that this is what the system allows but it's not all figure skating is about — Ashley Wagner (@AshWagner2010) 12 февраля 2018 г.

Международная космическая станция / NASA

Белый дом может прекратить финансирование Международной космической станции начиная с 2025 года, и ее передадут в частные руки. Но Вашингтон не планирует забрасывать станцию, а хочет превратить ее в нечто вроде «недвижимости на орбите».

Публикация от International Space Station (@iss)Фев 9, 2018 в 12:36 PST

В Казахстане завершились испытания новой модернизированной ракеты системы противоракетной обороны. Характеристики ракеты, касающиеся дальности, точности, сроков эксплуатации, значительно превосходят стоящие сегодня на вооружении. Новые ракеты поступят на вооружение соединений ПРО и ПВО, охраняющих Москвы.

Российские военные провели успешное испытание новой противоракеты. Она полностью автоматизирована и способна отразить одиночные и групповые удары, в том числе с применением межконтинентальных баллистических ракет нового поколенияhttps://t.co/qVpD7oCfso



Видео: ТАСС/Минобороны РФ pic.twitter.com/Ne4BPfPwiD — ТАСС (@tass_agency) 12 февраля 2018 г.

Люди в масках задержали Михаила Саакашвили, когда он находился в киевском ресторане «Сулугуни». Саакашвили мог быть задержан по требованию миграционной службы Украины. МВД Украины подтвердило задержание политика. Сейчас ожидается официальное заявление силовиков по этому поводу.

Экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили после задержания в Киеве депортируют в одну из европейских стран.

Об этом сообщает «Украинская Правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. — Tikhon Dzyadko (@tikhondzyadko) 12 февраля 2018 г.

Заседание Совета Федерации / council.gov.ru

В 2019-2020 годах в Москве по адресу Петровка, 17 строение 19 для Совета Федерации будет построено новое восьмиэтажное здание с переходом в нынешнюю резиденцию и парковочными машино-местами. На строительство выделят 1,63 млрд рублей. Два этажа здания будут подземными с кабинетами для 90 сенаторов и 17 потенциальных новых членов Совфеда.

«Для Совета Федерации построят новое здание».

Это правильно. Им всем скоро переезжать, а российские СИЗО не соответствуют стандартам гуманности. И для Совета Федерации, и для Госдумы, и для правительства нужны новые здания, с уютными 4-6 местными камерами, душевыми, мебелью. — Leonid Volkov (@leonidvolkov) 12 февраля 2018 г.

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич написал заявление об уходе со своего поста и станет рядовым сенатором. На его место придет сенатор от Карелии Александр Ракитин. Данный вопрос будет рассмотрен на заседании 14 февраля.

Не шутите с покемонами pic.twitter.com/GPO05IQCR8 — Здесь Шепелин (@ilya_shepelin) 12 февраля 2018 г.

Кирилл Серебренников в суде / mskagency.ru

Совет по культуре искусству при президенте начал работу над концепцией нового закона «О культуре». Рассматривается возможность введения новых юридически-правовых норм, а также выведения организаций культуры из-под действия закона о закупках. В Совете надеются, что это позволит исключить ситуации, подобные делу режиссера Кирилла Серебрянникова. Минкульт в работе над проектом участвовать не будет.

Катание на горных лыжах / АГН "Москва" / фото: Любимов Андрей

Гибкий график школьных каникул могут ввести для популяризации горнолыжного отдыха на Северном Кавказе, чтобы отдых совпадал с началом лыжного сезона. Александр Хлопонин заявил, что эта мера повторит опыт европейских стран, в которых зимние школьные каникулы подстраивают под то время, когда в Альпах выпадает снег. Однако Минобрнауки такую меру не одобрило.

Даже не представлял себе, что #Хлопонин такой идиот

Предложить переносить зимние каникулы в зависимости от выпадающего снега, чтобы заполнить горнолыжные курорты на Кавказе

А родителям выходные в новогодние праздники тоже будете переносить на даты выпавшего снега#маразм_крепчал pic.twitter.com/niUyVm6nPR — Евгений Доможиров (@Domozhiroff) 12 февраля 2018 г.

Московская мэрия ответила на запрос депутат Госдумы Михаила Дегтярева, пообещав в феврале на заседании рабочей группы рассмотрть вопрос о переименовании почтового адреса посольства США на «Североамериканский тупик,1». Такая мера может стать ответом на переименование площади в Вашингтоне, на которой располагается посольство РФ, в площадь Бориса Немцова.