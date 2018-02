Топ новостей 12 февраля

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня обнаружен второй «черный ящик» упавшего Ан-148 и названы детали авиакатастрофы, россиянам удалось выйти на второе место в командном турнире на ОИ, а Минобороны провело испытания новой ракеты ПРО.

На месте крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний» сегодня обнаружены речевой и параметрический самописцы. В расследовании причин катастрофы примет участие украинская сторона — самолет был выпущен на Украине в 2010 году. Как установил СК, «в момент падения воздушное судно находилось в целостности, без возгорания, взрыв возник после падения самолета». Президенту докладывают об обстановке на месте катастрофы.

The Secretary-General has learned with deep sadness of the tragic plane accident today in the Moscow region. He conveys his heartfelt condolences to the families of the victims and the people of Russia. https://t.co/OJL6SLCfPa

В произвольной программе танцевальных дуэтов на Олимпийских играх фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев заняли третьем место со 110,43 баллов. Россия получила место в командном турнире. На первом месте - канадцы, они набрали 73 очка, россияне заработали 66 очков, американцы — 62 очка.

Ok. I respect the competitive approach. But no cannot do this set up. It's not a program. She killed time in the beginning and then just jumped the second half. It's not a performance. I understand that this is what the system allows but it's not all figure skating is about