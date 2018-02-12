Топ новостей 12 февраля
Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня обнаружен второй «черный ящик» упавшего Ан-148 и названы детали авиакатастрофы, россиянам удалось выйти на второе место в командном турнире на ОИ, а Минобороны провело испытания новой ракеты ПРО.
Обнаружен второй самописец разбившегося Ан-148
На месте крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний» сегодня обнаружены речевой и параметрический самописцы. В расследовании причин катастрофы примет участие украинская сторона — самолет был выпущен на Украине в 2010 году. Как установил СК, «в момент падения воздушное судно находилось в целостности, без возгорания, взрыв возник после падения самолета». Президенту докладывают об обстановке на месте катастрофы.
The Secretary-General has learned with deep sadness of the tragic plane accident today in the Moscow region. He conveys his heartfelt condolences to the families of the victims and the people of Russia. https://t.co/OJL6SLCfPa— UN Spokesperson (@UN_Spokesperson) 12 февраля 2018 г.
Россияне заняли второе место в фигурном катании в командном турнире на Олимпиаде-2018
В произвольной программе танцевальных дуэтов на Олимпийских играх фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев заняли третьем место со 110,43 баллов. Россия получила место в командном турнире. На первом месте - канадцы, они набрали 73 очка, россияне заработали 66 очков, американцы — 62 очка.
12FEB Figure Skating - Team Event— PyeongChang 2018 (@pyeongchang2018) 12 февраля 2018 г.
🥇Gold CAN🇨🇦
🥈Silver OAR
🥉Bronze USA🇺🇸
Congratulations.🎉 pic.twitter.com/I3FL4dWwMG
Congratulations #OAR on #Silver at the #FigureSkating Team Event!#PyeongChang2018 #FigureSkating @ISU_Figure pic.twitter.com/z4ohVIGMb9— Olympic Channel (@olympicchannel) 12 февраля 2018 г.
Ok. I respect the competitive approach. But no cannot do this set up. It's not a program. She killed time in the beginning and then just jumped the second half. It's not a performance. I understand that this is what the system allows but it's not all figure skating is about— Ashley Wagner (@AshWagner2010) 12 февраля 2018 г.
США задумались о передаче МКС в частные руки
Белый дом может прекратить финансирование Международной космической станции начиная с 2025 года, и ее передадут в частные руки. Но Вашингтон не планирует забрасывать станцию, а хочет превратить ее в нечто вроде «недвижимости на орбите».
Публикация от International Space Station (@iss)Фев 9, 2018 в 12:36 PST
Минобороны провело успешное испытание новой ракеты системы ПРО
В Казахстане завершились испытания новой модернизированной ракеты системы противоракетной обороны. Характеристики ракеты, касающиеся дальности, точности, сроков эксплуатации, значительно превосходят стоящие сегодня на вооружении. Новые ракеты поступят на вооружение соединений ПРО и ПВО, охраняющих Москвы.
Российские военные провели успешное испытание новой противоракеты. Она полностью автоматизирована и способна отразить одиночные и групповые удары, в том числе с применением межконтинентальных баллистических ракет нового поколенияhttps://t.co/qVpD7oCfso— ТАСС (@tass_agency) 12 февраля 2018 г.
Видео: ТАСС/Минобороны РФ pic.twitter.com/Ne4BPfPwiD
Люди в масках увезли Михаила Саакашвили из ресторана в Киеве
Люди в масках задержали Михаила Саакашвили, когда он находился в киевском ресторане «Сулугуни». Саакашвили мог быть задержан по требованию миграционной службы Украины. МВД Украины подтвердило задержание политика. Сейчас ожидается официальное заявление силовиков по этому поводу.
Экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили после задержания в Киеве депортируют в одну из европейских стран.— Tikhon Dzyadko (@tikhondzyadko) 12 февраля 2018 г.
Об этом сообщает «Украинская Правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Источник сообщил о строительстве нового здания Совфеда
В 2019-2020 годах в Москве по адресу Петровка, 17 строение 19 для Совета Федерации будет построено новое восьмиэтажное здание с переходом в нынешнюю резиденцию и парковочными машино-местами. На строительство выделят 1,63 млрд рублей. Два этажа здания будут подземными с кабинетами для 90 сенаторов и 17 потенциальных новых членов Совфеда.
«Для Совета Федерации построят новое здание».— Leonid Volkov (@leonidvolkov) 12 февраля 2018 г.
Это правильно. Им всем скоро переезжать, а российские СИЗО не соответствуют стандартам гуманности. И для Совета Федерации, и для Госдумы, и для правительства нужны новые здания, с уютными 4-6 местными камерами, душевыми, мебелью.
Источник сообщил о возможной отставке Клинцевича
Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич написал заявление об уходе со своего поста и станет рядовым сенатором. На его место придет сенатор от Карелии Александр Ракитин. Данный вопрос будет рассмотрен на заседании 14 февраля.
Не шутите с покемонами pic.twitter.com/GPO05IQCR8— Здесь Шепелин (@ilya_shepelin) 12 февраля 2018 г.
СМИ узнали о возможном исключении культуры из сферы услуг
Совет по культуре искусству при президенте начал работу над концепцией нового закона «О культуре». Рассматривается возможность введения новых юридически-правовых норм, а также выведения организаций культуры из-под действия закона о закупках. В Совете надеются, что это позволит исключить ситуации, подобные делу режиссера Кирилла Серебрянникова. Минкульт в работе над проектом участвовать не будет.
В правительстве обсуждают целесообразность переноса зимних каникул
Гибкий график школьных каникул могут ввести для популяризации горнолыжного отдыха на Северном Кавказе, чтобы отдых совпадал с началом лыжного сезона. Александр Хлопонин заявил, что эта мера повторит опыт европейских стран, в которых зимние школьные каникулы подстраивают под то время, когда в Альпах выпадает снег. Однако Минобрнауки такую меру не одобрило.
Даже не представлял себе, что #Хлопонин такой идиот— Евгений Доможиров (@Domozhiroff) 12 февраля 2018 г.
Предложить переносить зимние каникулы в зависимости от выпадающего снега, чтобы заполнить горнолыжные курорты на Кавказе
А родителям выходные в новогодние праздники тоже будете переносить на даты выпавшего снега#маразм_крепчал pic.twitter.com/niUyVm6nPR
Мэрия Москвы может переименовать адрес посольства США
Московская мэрия ответила на запрос депутат Госдумы Михаила Дегтярева, пообещав в феврале на заседании рабочей группы рассмотрть вопрос о переименовании почтового адреса посольства США на «Североамериканский тупик,1». Такая мера может стать ответом на переименование площади в Вашингтоне, на которой располагается посольство РФ, в площадь Бориса Немцова.
США назвали площадь именем Бориса Немцова, потому что он был вице-премьером, одним из лучших в России губернаторов, главой фракции в Госдуме и борцом за права и свободы, за что и погиб.— Ехидные новости (@_U_R_I_c) 12 февраля 2018 г.
Россия назовёт улицу "Североамериканским тупиком", потому что воспитание и во власти урки. pic.twitter.com/h3u1OXhNf8