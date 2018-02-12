Идею возможного переноса школьных каникул с учетом погодных условий для того, чтобы популяризировать среди населения катание на горных лыжах на курортах Северного Кавказа, рассматривают в правительстве. Об этом заявил журналистам вице-премьер Александр Хлопонин.

В интервью «Российской газете» вице-премьер подтвердил, что в правительстве рассматривают все модели и варианты для развития туристической курортной зоны на Северном Кавказе, включая и перенос школьных каникул, как это делают в Европе.

«Нет, к примеру, снега в январе в Альпах. Государства переносят детские каникулы. В Европе этот механизм гибкий. Это популяризует горнолыжный спорт, приезжают родители с детьми. У нас пока нет такой гибкой системы. Все зависит от погоды и наличия снега. Нет снега, значит, мы прозевали лыжный сезон. Это неправильно», – приводит издание пояснения Хлопонина.

Вице-премьер также призвал учитывать передовой международный опыт. Он отметил, что подобная практика в мире широко применяется. В то же время по его словам, окончательного решения в российском правительстве по этому вопросу пока нет: рассматриваются все варианты моделей и подходов.

Швейцария. Альпы. Отдыхающие лыжники / pixabay.com

«Мы подумываем над тем, чтобы сделать эксперимент. Если к нам приезжают детишки из спортивных школ, которые ориентированы на горные лыжи, из близлежащих регионов Южного федерального округа, то можно предложить сдвинуть каникулы», – приводит информационное агенство РБК.

В Министерстве образования и науки инициативу, озвученную вице-премьером, пока не поддержали. В ответе пресс-службы ведомства, поступившем в информагентство, отмечается, что вопрос о возможности установления скользящего графика начала учебного года в школах и вузах ведомство уже изучало и что тогда, учтя «мнения всех субъектов Российской Федерации, а также родительского и педагогического сообщества, Минобрнауки пришло к выводу о целесообразности сохранения действующих норм регулирования сроков начала учебного года».

Прокомментировать для «Полит.ру» идею «плавающих» каникул согласился согласился Никита Белоголовцев, главный редактор портала «МЕЛ». Возможно, такая мера не слишком заметно сказалась бы на развитии туристической сферы, однако для школьников она вполне может оказаться оправданной, в особенности если решения о сроках проведения каникул будут учитывать региональные особенности, считает он.

Никита Белоголовцев

«Для школы хорошо все, что действительно полезно для школьников и их семей. В этом смысле некоей абстрактной формулы, которая позволяла бы высчитать идеальное время начала каникул или идеальное соотношение длительности каникул и учебного года не существует. Это всегда некоторый общественный договор: люди договариваются так, как им удобно.

Я уже говорил, что в России деление учебного года и каникул довольно архаично. По большому счету, есть своего рода наследие общества, которое еще не очень переехало в города, и потому у нас длинные летние каникулы – чтобы дети помогали в поле. Некоторые воспринимают эту фразу как иронию или шутку, но на самом деле это действительно так. Длинные летние каникулы ровно для этого и были нужны. Все остальное – вопрос договоренности.

Я также уже говорил, даже не раз, что мне кажется крайне правильным, чтобы школьные каникулы не были едиными по всей стране. Ну, просто потому, что у нас в разных регионах чудовищно разные условия: разные климатические пояса, разный уклад жизни. И потому разные каникулы – это абсолютно нормально. А все проблемы, которые возникают, вполне решаемы. Например, та же проблема сихронизации экзаменов решается несколькими разными вариантами.

Конечно же, делать где-то в Восточной Сибири "плавающими" школьные каникулы ради большей загрузки курортов Северного Кавказа, очевидно абсурдно. Не нужно быть специалистом в области образования, чтобы это понять. При этом давать возможность людям планировать каникулы под туристический сезон нормально, в этом точно нет ничего катастрофического и зазорного.

Байкал. Зимняя рыбалка / pixabay.com

Мне кажется, это довольно разумно, потому что я вспоминаю школьные годы и обнаруживаю, что первую неделю после каникул стабильно какого-то процента учеников в классах не было, потому что родители их только приезжали из отпусков. Когда каникулы были едиными у всех, для родителей было разорительно ездить куда-то с детьми именно в каникулы – потому что это был "сезон", высокий спрос.

Частично эта проблема решилась просто разведением каникул по времени. Поэтому в целом в том, чтобы каникулы не были привязаны к абстрактным датам, а были привязаны к каким-то понятным и удобным срокам, вполне логично. Если уж говорить о чем-то полезном именно в зимних праздничных днях (которые, конечно, нужно сократить в четыре раза), то это возможность проводить зимние каникулы вместе с детьми. Возможность, которой у поколения моих родителей и у меня как у школьника не было.

Да, никто от этого не умер. Но когда родители могут проводить каникулы вместе с детьми, это правильно, хорошо и очень полезно, в том числе полезно для школьника, образования, общества и так далее.

Зимние каникулы. Катание с горки / pixabay.com

У меня есть некоторые сомнения, что история со "скользящими" каникулами может быть реализована и действительно может привести к какому-то заметному росту туризма (потому что совместные поездки в основном планируют заранее, родителям же нужно как-то синхронизировать это с работой, а разговоры наподобие "Вот у нас когда-то будут каникулы, еще не знаю, в какое время, но вот тогда я отпуск и попрошу" кажутся малореалистичными.)

Но в целом идея того, что каникулы незыблемы, и того, что сроки и продолжительность каникул должны быть продиктованы здравым смыслом, а не какими-то "заветами отцов", очень позитивна, с моей точки зрения. Так, глядишь, и три месяца летних каникул начнут если не пересматривать, то обсуждать», – сказал Никита Белоголовцев.