Соединенные Штаты Америки выразили готовность помочь России в расследовании обстоятельств и причин крушения самолета Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» в Подмосковье. СМИ называют наиболее вероятные версии авиакатастрофы. Между тем следователи Международного авиационного комитета приступили к расшифровке данных самописцев.

О готовности Белого дома оказать Москве помощь в расследовании авиакатастрофы президента США Дональд Трамп сообщил президенту России Владимиру Путину в телефонной беседе, состоявшейся 12 февраля, говорится в заявлении пресс-службы американской администрации.

Речь идет о катастрофе, случившейся 11 февраля: в тот день пассажирский самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. На борту самолета находились 65 пассажиров, в том числе трое детей, и шесть членов экипажа. Все они погибли.

На месте падения самолета к утру 13 февраля было обнаружено почти 500 его обломков и около 1400 фрагментов тел, передает российский телеканал RT. Эти цифры были названы после того, как отряд спасателей обследовал площадь примерно в 30 гектаров вокруг самых крупных обломков самолета. Всего на месте аварии ведут поиски около 1000 человек, используется 200 единиц техники.

С родственниками погибших работают психологи. По данным СМИ, на открытую в связи с катастрофой горячую линию поступило уже около 850 звонков. Как сообщила информационному агентству РИА Новости представитель Российского центра экстренной психологической помощи ведомства Наталья Лукаш, основными участками работы психологов стала именно стали горячая линия, а также психологическое сопровождение следственных мероприятий в Москве и Орске и выезд в семьи родных погибших.

Полиция и СК в аэропорту Домодедово в связи с крушением самолета АН-148 в Подмосковье / mskagency.ru

К настоящему моменту, уточняет RT, проведен забор проб у 66 близких погибших для проведения ДНК-экспертизы и последующей идентификации останков.

Между тем стало известно, что эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) начали расшифровку одного из двух самописцев разбившегося самолета. Речь идет о том из самописцев, который фиксировал параметры полеты. Как говорится на сайте МАК, самописцы пострадали настолько, что для извлечения сохраненных ими данных потребовалось разобрать их полностью и демонтировать сами носители информации.

Как передает информационное агентство ТАСС, экспертам МАК удалось скопировать всю информацию, так что в их распоряжении оказалась запись 16 последних полетов, в том числе и завершившегося аварией. Сведений о том, возможно ли изучить записи речевого самописца самолета, в прессе пока не появлялось.

Кроме того, МАК ожидает от Украины, где строился Ан-148, сообщений о дате прибытия специалистов компании-производителя самолета, которые будут участвовать в расследовании, пишет газета «Коммерсантъ».

Обстановка на месте крушения самолета АН-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье / mchs.gov.ru

Информационное агентство РБК утверждает, будто следствие уже определило приоритетную версию. Эта версия якобы состоит в том, что самолет разбился, поскольку перед взлетом из Москвы не был обработан специальной жидкостью от обледенения. По словам источника информагентства, от обработки самолета отказался пилот; причем источник утверждает, что документ об отказе из аэропорта Домодедово следователи уже изъяли. В аэпорпорту журналистам отказались подтвердить или опровергнуть этот факт.

Тем не менее, плохая погода могла сыграть роль в катастрофе. «Там снегопад был, в 500 — 600 метров видимость была. Очень сильный был заряд снежный. Если они попали в такой заряд, то вполне возможно была мощная турбулентность, был восходящий поток, где их подбросило просто», — так объясняет ситуацию с самолетом, который действительно то набирал высоту, то проваливался, то снова поднимался перед падением заслуженный пилот России Юрий Сытник, мнение которого приводит телеканал НТВ.

В то же время, по сообщениям РБК, расследование не отбросило окончательно версию о теракте, которая поначалу, в связи с сообщениями о якобы произошедшем еще в воздухе взрыве в самолете, казалась вероятной. Надо отметить, что Следственный комитет России накануне, 12 февраля, опроверг сообщения о взрыве в воздухе, заявив, что самолет был цел до момента соприкосновения с землей.

Портал Life в числе приоритетных называет также версию и некачественном топливе и ошибке экипажа. По словам неназванного изданием специалиста Летно-исследовательского института имени М.М. Громова, сотрудники Домодедово в ходе предполетной подготовки Ан-148 могли забыть добавить специальную жидкость для двигателей, аналог автомобильной незамерзайки. Именно поэтому один за другим двигатели могли выйти из строя, утверждает этот эксперт. Впрочем, он не исключил и того, что летчики могли забыть включить при взлете электронасосы подкачки топлива.

Пробы топлива фирмы «Оптан Саранск» отправят на экспертизу. По предварительным данным, результаты ее будут готовы через два-три дня.

Поисковая операция на месте крушения самолета Ан-148 в Подмосковье / mchs.gov.ru

Хотя в СМИ высказываются различные версии случившегося, в том числе о классической «ошибке новичков» с электронасосами для подкачки топлива, в самой авиакомпании не считают пока достаточно вероятной ни версию о технической неисправности как причине крушения, ни версию об ошибках экипажа. Экипаж Ан-148 был очень опытным, утверждают в «Саратовских авиалиниях». По данным авиакомпании, пилоты его имели на двоих почти шесть тысяч часов налёта.

«Управлял самолетом командир воздушного судна Губанов Валерий Иванович, опытный пилот, образование: закончил Тамбовское высшее военное авиационное училище летчиков имени М.М. Расковой. Пришел в авиакомпанию "Саратовские авиалинии" из компании "Россия", где был пилотом на Ан-148. 5099 общего налёта часов, из них на Ан-148 — 2147 часов налёта.

Второй пилот — Гамбарян Сергей Арсенович, 812 часов налёта на Ан-148. Перешёл в "Саратовские авиалинии" из авиакомпании "Ангара", где также был пилотом на этом типе ВС (воздушного судна — прим. ред.)», — говорится в сообщении на сайте компании.

В авиакомпании также призвали СМИ не писать о конкретных версиях как о приоритетных до завершения расследования МАК. Представители перевозчика подчеркнули, что семьи погибших в катастрофе воспринимают эти публикации весьма болезненно.