Безработные штабы
Предвыборные штабы Владимира Путина занимаются не организацией кампании, а выполняют «функции общественных приемных», входящие же в них представители социальной и патриотической сфер должны помочь «дополнительной мобилизации» электората «в условиях опасения низкой явки». Об этом, как пишет «Коммерсантъ», говорится в докладе Комитета гражданских инициатив (КГИ).
Проанализировав работу избирательных штабов и идущую кампанию, эксперты пришли к выводу, что кандидаты на пост президента практически не использовали наглядную агитацию на первом этапе избирательной кампании, во время сбора подписей рекламы ряда претендентов не было ни в одном из регионов России.
Автор доклада Александр Кынев напоминает, что для кандидатов агитационный период начинается с момента выдвижения и только официальная агитация в СМИ начинается за 28 дней до выборов, то есть с 17 февраля. «Посвященные выборам материалы де-факто присутствуют только в СМИ как часть освещения ими избирательной кампании и на политизированных интернет-ресурсах, а также в социальных сетях», — констатируется в докладе. При этом отмечается, что часто в СМИ содержится «косвенная агитация под видом освещения профессиональной деятельности кандидата».
По данным Кынева, печатные агитматериалы (буклеты, брошюры, листовки) на начало февраля «полностью отсутствуют даже в штабах общественной поддержки Путина», и «в очень ограниченном объеме» имеются в штабах Грудинина, действующих на базе отделений КПРФ. В кампании Собчак на ее сайте и в ходе ее поездок используется единый визуальный стиль, «однако этого нельзя сказать про оформление ее штабов», отмечает автор.
Как пишет эксперт, только в конце январе появились немногочисленные рекламные щиты в поддержку Путина. «Агитации иных кандидатов (включая Явлинского, Сурайкина и Бабурина) вообще ни в одном из регионов обнаружить не удалось», — говорится в докладе.
Кроме того, Кынев указывает на «фактическое отсутствие даже в немногих выпущенных агитационных материалах региональной составляющей». «У всех кандидатов — единые материалы на всю страну, без привязки к проблемам конкретной территории», — пишет он.
Интересно, что, по мнению экспертов, анализ состава региональных штабов позволяет проследить внутриэлитные конфликты в регионах и в целом «замерить состояние политического поля». В штабах кандидатов от крупных партий — КПРФ, ЛДПР, «Яблока» — как правило, кампанией занимаются те же люди, которые занимаются партией. Только три кандидата, которые проявили в регионах «публично заметную активность», работают со штабами, «не тождественными партийным сетям», отмечает эксперт: Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак (выдвинута от «Гражданской инициативы») и Алексей Навальный (не был зарегистрирован).
В кампании Владимира Путина «официальные предвыборные штабы играют роль не организационную», а скорее «выполняют функции публичных общественных приемных», говорится в докладе. Они были созданы «одновременно с сообщениями о том, что необходимый минимум подписей уже собран». В то же время «реальную организационную работу» ведут исполкомы региональных отделений «Единой России» и ОНФ, местные администрации, говорится в докладе. Официальной информации об этом нет, но даже анализ публичных фигур в штабах кандидатов позволяет «понять, на кого ориентирована кампания кандидата, кто является ее целевой группой», говорит Александр Кынев.
При этом глава ЦИК Элла Памфилова пообещала направить руководству «Единой России» письмо, в котором просит не проявлять «излишнее рвение» при анкетировании граждан в связи с выборами президента. С различного рода анкетами в этот период нужно быть очень аккуратными, особенно это касается тех документов, куда вносят персональные данные граждан, подчеркнула Памфилова.
Сигналы об анкетировании поступили в ЦИК из различных регионов, в том числе, из Краснодарского края, сообщила Памфилова. Глава краснодарского избиркома Алексей Черненко сообщил, что анкетирование проводилось исключительно на добровольной основе.
Также был сигнал о пятиминутках политинформации в одной из школы — якобы инициаторов был один из школьников. Однако случай был единичным, добавил Черненко. Администрации школы вынесено предупреждение. Памфилова заявила, что подобные пятиминутки политинформации недопустимы. «Или я отстала от жизни, или вернулась в прошлое», — заявила глава ЦИК.
Это, конечно, не значит, что избирательной кампанией не занимаются в Кремле. По информации «Коммерсанта», к 23 февраля ОНФ проведет уроки патриотизма в школах, а 8 Марта администрация президента, как и в прошлом году, рекомендует чиновникам поздравлять женщин. Поздравит их должен и президент. Близкие к АП источники издания говорят, что акции должны создать «положительный фон избирательной кампании» и рассчитаны на старшее поколение.