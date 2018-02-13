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13 февраля 2018, 15:57
Владимир Путин выборы ЦИК
Илья Карпюк

Безработные штабы

Работа общественной приемной кандидата в президенты РФ В.Путина
Работа общественной приемной кандидата в президенты РФ В.Путина
Авилов Александр/ АГН "Москва"

Предвыборные штабы Владимира Путина занимаются не организацией кампании, а выполняют «функции общественных приемных», входящие же в них представители социальной и патриотической сфер должны помочь «дополнительной мобилизации» электората «в условиях опасения низкой явки». Об этом, как пишет «Коммерсантъ», говорится в докладе Комитета гражданских инициатив (КГИ).

Проанализировав работу избирательных штабов и идущую кампанию, эксперты пришли к выводу, что кандидаты на пост президента практически не использовали наглядную агитацию на первом этапе избирательной кампании, во время сбора подписей рекламы ряда претендентов не было ни в одном из регионов России.

 
ЦИК России провела информационное мероприятие по вопросам работы СМИ на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
cikrf.ru

Автор доклада Александр Кынев напоминает, что для кандидатов агитационный период начинается с момента выдвижения и только официальная агитация в СМИ начинается за 28 дней до выборов, то есть с 17 февраля. «Посвященные выборам материалы де-факто присутствуют только в СМИ как часть освещения ими избирательной кампании и на политизированных интернет-ресурсах, а также в социальных сетях», — констатируется в докладе. При этом отмечается, что часто в СМИ содержится «косвенная агитация под видом освещения профессиональной деятельности кандидата».

По данным Кынева, печатные агитматериалы (буклеты, брошюры, листовки) на начало февраля «полностью отсутствуют даже в штабах общественной поддержки Путина», и «в очень ограниченном объеме» имеются в штабах Грудинина, действующих на базе отделений КПРФ. В кампании Собчак на ее сайте и в ходе ее поездок используется единый визуальный стиль, «однако этого нельзя сказать про оформление ее штабов», отмечает автор.

Как пишет эксперт, только в конце январе появились немногочисленные рекламные щиты в поддержку Путина. «Агитации иных кандидатов (включая Явлинского, Сурайкина и Бабурина) вообще ни в одном из регионов обнаружить не удалось», — говорится в докладе.

Кроме того, Кынев указывает на «фактическое отсутствие даже в немногих выпущенных агитационных материалах региональной составляющей». «У всех кандидатов — единые материалы на всю страну, без привязки к проблемам конкретной территории», — пишет он.

Интересно, что, по мнению экспертов, анализ состава региональных штабов позволяет проследить внутриэлитные конфликты в регионах и в целом «замерить состояние политического поля». В штабах кандидатов от крупных партий — КПРФ, ЛДПР, «Яблока» — как правило, кампанией занимаются те же люди, которые занимаются партией. Только три кандидата, которые проявили в регионах «публично заметную активность», работают со штабами, «не тождественными партийным сетям», отмечает эксперт: Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак (выдвинута от «Гражданской инициативы») и Алексей Навальный (не был зарегистрирован).

 
Работа общественной приемной кандидата в президенты РФ В.Путина
Авилов Александр/ АГН "Москва"

В кампании Владимира Путина «официальные предвыборные штабы играют роль не организационную», а скорее «выполняют функции публичных общественных приемных», говорится в докладе. Они были созданы «одновременно с сообщениями о том, что необходимый минимум подписей уже собран». В то же время «реальную организационную работу» ведут исполкомы региональных отделений «Единой России» и ОНФ, местные администрации, говорится в докладе. Официальной информации об этом нет, но даже анализ публичных фигур в штабах кандидатов позволяет «понять, на кого ориентирована кампания кандидата, кто является ее целевой группой», говорит Александр Кынев.

При этом глава ЦИК Элла Памфилова пообещала направить руководству «Единой России» письмо, в котором просит не проявлять «излишнее рвение» при анкетировании граждан в связи с выборами президента. С различного рода анкетами в этот период нужно быть очень аккуратными, особенно это касается тех документов, куда вносят персональные данные граждан, подчеркнула Памфилова.

Сигналы об анкетировании поступили в ЦИК из различных регионов, в том числе, из Краснодарского края, сообщила Памфилова. Глава краснодарского избиркома Алексей Черненко сообщил, что анкетирование проводилось исключительно на добровольной основе.

 
Председатель ЦИК России Элла Памфилова 
Ведяшкин Сергей/АГН "Москва"

Также был сигнал о пятиминутках политинформации в одной из школы — якобы инициаторов был один из школьников. Однако случай был единичным, добавил Черненко. Администрации школы вынесено предупреждение. Памфилова заявила, что подобные пятиминутки политинформации недопустимы. «Или я отстала от жизни, или вернулась в прошлое», — заявила глава ЦИК.

Это, конечно, не значит, что избирательной кампанией не занимаются в Кремле. По информации «Коммерсанта», к 23 февраля ОНФ проведет уроки патриотизма в школах, а 8 Марта администрация президента, как и в прошлом году, рекомендует чиновникам поздравлять женщин. Поздравит их должен и президент. Близкие к АП источники издания говорят, что акции должны создать «положительный фон избирательной кампании» и рассчитаны на старшее поколение.

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