«Коммерсантъ»: «Дональд Трамп за ценой не постоит». Президентский проект бюджета США на 2019 год вышел воинственным.

«У таможни на посылках»: правила международной интернет-торговли станут строже.

«НДС готов к возмещению»: Белый дом запустил российский tax free.

«Ведомости» в статье «Бизнесу разрешили не платить за движимое имущество в Москве» объясняют, чем решение Собянина выгодно столице.

«Братья Ананьевы увеличили долю в Промсвязьбанке до 70%»: банк отказался брать на баланс 20% акций, за которые заплатил структуре Ананьевых 16,5 млрд рублей.

«Когда из политики уходит азарт»: Минфин предлагает запретить ставки на исход российских выборов во время избирательной компании.

РБК: «Поступления от наказания». Сбербанк заявил о росте числа крупных клиентов.

Четыре вопроса о падении Ан-148 в Подмосковье задается в статье «Причины и следствие».

«"Движение новых сил" осталось без сил»: Михаил Саакашвили выслан с Украины в Польшу.

«Известия» в материале «Махачкалинские трудяги» рассказывают, как руководство Дагестана сколотило себе состояние за счет средств государственного бюджета.

«На дне»: в Омске пытаются разгадать причины «иртышской аномалии».

«S7 готова взять в концессию российский сегмент МКС»: гендиректор компании «S7 космические транспортные системы» Сергей Сопов рассказал о будущем проекта «Морской старт» и создании орбитального космодрома.

«Газета.ru»: «В момент падения Ан-148 был цел». Найдены 1400 фрагментов тел и 500 обломков самолета Ан-148.

Как российские миллиардеры помогут оплатить последствия Brexit рассказывается в статье «Российские миллиардеры заплатят за Brexit».

«Новые игрушки Минобороны: на что способна противоракета А-135 ПРС-1М». Минобороны показало видео пуска новой ракеты ПРО.

The Economist: «Немецкая политика бунтует против "метода Меркель"» (German politics is in revolt against the “Merkel method”). Германии не нужно быстрое возвращение к благоразумной политической гармонии.

Bloomberg: «Почему мир наблюдает за американскими процентными ставками» (Why the World Is Watching U.S. Interest Rates). Многие страны мира взяли в кредит столько долларов США, что их интерес к американским процентным ставкам вполне закономерен.

The Wall Street Journal: «Судьба южноафриканского Зумы должна быть определена в понедельник, заявил глава АНК» (Fate of South Africa’s Zuma Set to Be Resolved Monday, Says ANC Head). Противостояние в рядах южноафриканской правящей партии «Африканский национальный конгресс» по поводу отставки президента ЮАР Джейкоба Зумы должно вскоре разрешиться.

The New York Times: «Пока Белый дом публикует бюджет, конгресс устанавливает приоритеты по расходам» (As White House Releases Budget, Congress Sets Spending Priorities). Американский Белый дом публикует план бюджета, но это имеет мало значение с учетом того, что конгресс на прошлой неделе одобрил законопроект по расходованию средств, который определяет приоритеты.

The Guardian: «Безопасно, счастливо и свободно. Есть ли у Финляндии все ответы?» (Safe, happy and free: does Finland have all the answers?). За 150 лет Финляндия проделала эволюцию от страны, терзаемой голодом, до страны, занимающей вершины рейтингов по социальному благополучию.

Reuters: «Трамп раскрыл план по стимулированию инфраструктурных улучшений» (Trump unveils plan to stimulate infrastructure improvements). Президент США Дональд Трамп обнародовал план, в котором конгрессу предлагается выделить $200 млрд на срок в 10 лет, чтобы усовершенствовать инфраструктуру, сэкономив штатам $1,5 трлн бюджетных расходов.