Функционерам МОК не понравилось изображении статуи Свободы на шлемах вратарей женской сборной США по хоккею. Проблема в том, что в правилах организации сказано, что дизайн формы не может содержать политические символы. Правило довольно странное, учитывая, что, например, Соединенные Штаты вообще появились во многом благодаря политической философии и являются ее символом.

Как обычно, решать проблемы пришлось за несколько часов до матча со сборной Россией — в итоге МОК позволил вратарям не менять шлемы. Некоторым, наверное, обидно, что против команды США не были применены санкции, но лучше задать вопрос: а какое вообще МОК дело до картинок на шлемах? Может, стоит лучше заняться собой?