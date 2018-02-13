Аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев: Рост портфеля Атомэнергомаша самым непосредственным образом связан с участием в программах и проектах Росатома

Десятилетний консолидированный портфель заказов Машиностроительного дивизиона Росатома – АО «Атомэнергомаш» (АЭМ) по итогам 2017 года составил около 455 млрд рублей. В сравнении с 2016 годом объем контрактов вырос на 34,5 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Алексей Калачев, эксперт-аналитик АО «ФИНАМ»:

Прежде всего, рост портфеля АО «Атомэнергомаш» самым непосредственным образом связан с участием в программах и проектах самого «Росатома», в структуру которого входит машиностроительное подразделение.

В частности, портфель зарубежных проектов «Росатома» по итогам 2017 года составил порядка $150 млрд. Естественно, что АЭМ задействован в значительной части из них. В рамках этих проектов, АЭМ является поставщиком оборудования АЭС «Куданкулам» (Индия), АЭС «Аккую» (Турция), АЭС «Ханхикиви» (Финляндия). В 2017 году также были подписаны договоры на комплектную поставку оборудования для АЭС «Руппур» (Бангладэш).

В составе АЭМ имеются предприятия, производящие оборудование для тепловой энергетики и нефтегазовой отрасли. Перспективным является участие в АО «РТ-Инвест» «Энергия из отходов» по строительству заводов по термической переработке отходов в энергию, для которых АЭМ будет поставлять котельное и турбинное оборудование. Переработка отходов – новый и перспективный рынок, на котором компетенции предприятий АЭМ могут найти применение.

Эта стратегия вписывается в общую стратегию «Росатома», целью которой является нарастить портфель заказов по новым продуктам и услугам на уже существующих и перспективных рынках. Согласно этой стратегии, выручка «Росатома» от новых бизнесов к 2030 году должна составлять 30% от общей выручки.

Примером такого выхода «Росатома» на новые горизонты неатомной энергетики, в частности, является рынок ветроэнергетики. В 2016 году дочерняя компания Госкорпорации «Росатом», АО «ВетроОГК» победила в конкурсном отборе проектов по возобновляемой энергетике, проводимом Ассоциацией «НП Совет рынка». Согласно планам, компания планирует построить объекты ветровой генерации совокупной мощностью 610 МВт. Партнером «ВетроОГК» по локализации производства оборудования стала голландская компания Lagerwey. Планируется, что «Атомэнергомаш» также будет задействован в этом проекте.