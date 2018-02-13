Лидерский совет

Президент РФ Владимир Путин накануне встретился с финалистами всероссийского конкурса молодых управленцев «Лидеры России». Эта встреча планировалась в Сочи, где и проводился финал, но из-за крушения пассажирского Ан-48 в Раменском районе Подмосковья глава государства остался в столице.

Как пишет «Коммерсантъ», победители конкурса уже подумали было, что так и не увидятся с Путиным, но в понедельник, 11 февраля, все 16 финалистов смогли лично пообщаться с российским лидером за чаем в одном из залов Кремля — в присутствии первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко. «Лидеры России» получили напутствия и по работе, и по жизни.

Отметим, что лидером корпоративного сектора России в неофициальном зачете по количеству победивших в конкурсе сотрудников стала компания «Газпром нефть»: шесть ее представителей (из одиннадцати участвовавших) вошли в ТОП-100 лидеров, а начальник департамента перспективного развития блока разведки и добычи Алексей Малютин попал в ТОП-20 финалистов с самыми высокими оценками.

Председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков, комментируя итоги конкурса, отметил, что «сотрудники компании, которые вышли в финал конкурса, уже входят в кадровый резерв "Газпром нефти"».

Однако «Лидеры России», как пояснил участникам кремлевской встречи сам Владимир Путин, не имеют прямой связи «с какой-то карьерной лестницей» — конкурс создает «возможности для дальнейшего роста». По мнению СМИ, финалистов это заявление немного обескуражило — но, тем не менее, речь о карьерном росте все равно зашла.

Например, руководителю Аналитического центра ТЭКа при Минэнерго Павлу Сорокину, который рассказал президенту о своем участии в подготовке сделки об ограничении нефтедобычи между Россией и ОПЕК, глава государства прямо заявил: «Пора повышать вас. Уверен, Александр Валентинович обратит на это внимание» (имеется в виду глава министерства энергетики РФ Александр Новак).

Председатель управляющего совета программы «Учитель для России» Федор Шеберстов получил совет «поехать к Юрию Петровичу» (Трутневу, вице-премьеру правительства РФ), с которым встречался в ходе конкурса и получил предложение «поработать вместе».

— Фотография рядом с вами, уверен, очень поможет проекту тоже! — сказал Путину финалист «Лидеров России».

— Дай бог,— ответил Владимир Путин, признавшись, что ранее не слышал об «Учителе для России».

Президент также дал участникам встречи совет по поводу предоставляемой им возможности в течение года консультироваться с одним из наставников проекта «Лидеры России»: «Они люди занятые, не ждите, требуйте от них, иначе никогда не дождетесь».

Сотрудница Home Credit Bank Татьяна Дьяконова, к примеру, изъявила желание сотрудничать с Сергеем Кириенко, которому «очень благодарна» за то, что когда-то работала в госкорпорации «Росатом», где «стояла у истоков создания корпоративной академии».

Напомним, подводя итоги финала «Лидеров России», первый заместитель главы администрации президента сообщил, что этот конкурс будет проводиться на регулярной основе. По словам Сергея Кириенко, эта идея исходила от самого Владимира Путина.