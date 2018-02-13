Саакашвили вылетел с Украины
Бывший президент Грузии и губернатор Одесской области, а ныне дин из самых заметных оппозиционных политиков Украины Михаил Саакашвили выдворен из страны. Правда, не в Грузию, где его уже заочно приговорили к трем годам заключения, а в Польшу, где его готовы были принять.
Напомним, 10 сентября Михаил Саакашвили, лишенный украинского гражданства за два месяца до того, прорвался на территорию страны со стороны Польши через погранпункт Шегини близ Львова вместе со сторонниками и журналистами. Украинские власти не стали применять никакие силовые меры на месте — или были просто неспособны на это — но пообещали дать правовую оценку поведению Саакашвили. С тех пор почти каждый день пребывания Саакашвили на Украине стал своеобразным политическим шоу. В конце сентября суд признал политика виновным в незаконном пересечении границы и оштрафовал. Позже Саакашвили подал иск о признании статуса беженца, но ему дважды отказывали в этом.
В начале декабря Саакашвили попытался арестовать спецназ Службы безопасности Украины, но безуспешно — политика отбили его сторонники, не дав автомобилю с задержанным уехать слишком далеко. При этом обвинения в подготовке государственного переворота остались.
На этот раз украинские власти, похоже, учли опыт предыдущих операций.
Михаила Саакашвили задержали днем 12 февраля в Киеве, в ресторане «Сулугуни». Неизвестные в масках посадили политика в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Позже оказалось, что действовал спецназ украинской Госпогранслужбы. В этом ведомстве сообщили, что во время задержания на сотрудников Миграционной службы и Нацполиции напали неизвестные соратники политика. Силовикам пришлось применить силу против сторонников Саакашвили.
Чуть позже стало известно, что политика отправили в Польшу — до этого его сторонники беспокоились, что Саакашвили может оказаться в Грузии, где его заочно приговорили к трем годам лишения свободы. Недавно Петр Порошенко посещал Грузию. Предполагалось, что тогда могло быть достигнуто соглашение о передаче политика властям этой республики.
Но, как выяснилось, Украина и не планировала отправлять Саакашвили в Грузию. На сайте пограничной службы Польши в понедельник вечером появилось сообщение о том, что Саакашвили летит именно в эту страну. «12 февраля 2018 года господин Михаил Саакашвили был допущен на территорию Республики Польша. Основанием для принятия решения было заявление о реадмиссии (то есть заявление на прием обратно на свою территорию своих граждан или иностранцев, которые ранее находились на территории этого государства), поданное Национальной миграционной службой Украины главе пограничной охраны», — говорится в сообщении.
Сам Саакашвили уже из Польши рассказал агентству «Интерфакс — Украина» подробности всей операции. По словам Саакашвили, его доставили в аэропорт на вертолете, а в Борисполе посадили в самолет «с применением грубой силы». «После задержания меня погрузили в бус, потом повезли и затем посадили в вертолет. Вертолет, как я понимаю, некоторое время кружил над Киевом. После чего приземлился в Борисполе, где меня, скрутив руки и с применением грубой силы, посадили в самолет», — отметил он.
Саакашвили назвал все произошедшее действиями президента Украины Петра Порошенко и он считает это проявления «слабости и крайней трусости». «И таким образом он подтвердил, что уголовное дело против меня — это полный бред, никакого государственного переворота, который я якобы совершал», — добавил Саакашвили.
Теперь главный вопрос — удастся ли сохраниться «Движению новых сил», организации, которую создал Михаил Саакашвили. Не исключено, что без сильного лидера оно будет вынуждено прекратить активную деятельность или войти в коалицию с другими оппозиционными структурами.