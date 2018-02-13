Бывший президент Грузии и губернатор Одесской области, а ныне дин из самых заметных оппозиционных политиков Украины Михаил Саакашвили выдворен из страны. Правда, не в Грузию, где его уже заочно приговорили к трем годам заключения, а в Польшу, где его готовы были принять.

​Напомним, 10 сентября Михаил Саакашвили, лишенный украинского гражданства за два месяца до того, прорвался на территорию страны со стороны Польши через погранпункт Шегини близ Львова вместе со сторонниками и журналистами. Украинские власти не стали применять никакие силовые меры на месте — или были просто неспособны на это — но пообещали дать правовую оценку поведению Саакашвили. С тех пор почти каждый день пребывания Саакашвили на Украине стал своеобразным политическим шоу. В конце сентября суд признал политика виновным в незаконном пересечении границы и оштрафовал. Позже Саакашвили подал иск о признании статуса беженца, но ему дважды отказывали в этом.

Саакашвили демонстрирует единственный документ, удостоверяющий личность

В начале декабря Саакашвили попытался арестовать спецназ Службы безопасности Украины, но безуспешно — политика отбили его сторонники, не дав автомобилю с задержанным уехать слишком далеко. При этом обвинения в подготовке государственного переворота остались.

На этот раз украинские власти, похоже, учли опыт предыдущих операций.

Михаила Саакашвили задержали днем 12 февраля в Киеве, в ресторане «Сулугуни». Неизвестные в масках посадили политика в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Позже оказалось, что действовал спецназ украинской Госпогранслужбы. В этом ведомстве сообщили, что во время задержания на сотрудников Миграционной службы и Нацполиции напали неизвестные соратники политика. Силовикам пришлось применить силу против сторонников Саакашвили.

Кадр с камеры видеонаблюдения ресторана "Сулугуни" youtu.be

Чуть позже стало известно, что политика отправили в Польшу — до этого его сторонники беспокоились, что Саакашвили может оказаться в Грузии, где его заочно приговорили к трем годам лишения свободы. Недавно Петр Порошенко посещал Грузию. Предполагалось, что тогда могло быть достигнуто соглашение о передаче политика властям этой республики.

Но, как выяснилось, Украина и не планировала отправлять Саакашвили в Грузию. На сайте пограничной службы Польши в понедельник вечером появилось сообщение о том, что Саакашвили летит именно в эту страну. «12 февраля 2018 года господин Михаил Саакашвили был допущен на территорию Республики Польша. Основанием для принятия решения было заявление о реадмиссии (то есть заявление на прием обратно на свою территорию своих граждан или иностранцев, которые ранее находились на территории этого государства), поданное Национальной миграционной службой Украины главе пограничной охраны», — говорится в сообщении.

Сам Саакашвили уже из Польши рассказал агентству «Интерфакс — Украина» подробности всей операции. По словам Саакашвили, его доставили в аэропорт на вертолете, а в Борисполе посадили в самолет «с применением грубой силы». «После задержания меня погрузили в бус, потом повезли и затем посадили в вертолет. Вертолет, как я понимаю, некоторое время кружил над Киевом. После чего приземлился в Борисполе, где меня, скрутив руки и с применением грубой силы, посадили в самолет», — отметил он.

Демонстрация партии "Рух нових сил" Ruhnovihsyl

Саакашвили назвал все произошедшее действиями президента Украины Петра Порошенко и он считает это проявления «слабости и крайней трусости». «И таким образом он подтвердил, что уголовное дело против меня — это полный бред, никакого государственного переворота, который я якобы совершал», — добавил Саакашвили.

Теперь главный вопрос — удастся ли сохраниться «Движению новых сил», организации, которую создал Михаил Саакашвили. Не исключено, что без сильного лидера оно будет вынуждено прекратить активную деятельность или войти в коалицию с другими оппозиционными структурами.