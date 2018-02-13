После вывода основной части российских военнослужащих из Сирии в стране остались воевать значительное число российских наемников, утверждают СМИ. Поводом для разговоров об этом стало сообщение о гибели нескольких россиян в Сирии.

Первоначально стало известно о гибели в Сирии активиста движения «Другая Россия» Кирилла Ананьева. Он погиб после того, как США нанесли с воздуха удар по проправительственным сирийским войскам в провинции Дейр-эз-Зор. Сопредседатель «Другой России» Александр Аверин подтвердил интернет-изданию «Медиазона» факт гибели Ананьева.

Затем появилась информация о том, что тогда же погибли и другие россияне. Некоторые СМИ, ссылаясь на сведения Игоря Стрелкова, сообщали о двух сотнях погибших россиян; в Telegram-каналах и соцсетях фигурировали и цифры в более чем 600 погибших. Официально, однако, пока были названы только еще три фамилии: Станислав Матвеев, Игорь Косотуров и Владимир Логинов. Факт их гибели, по сообщению газеты «Коммерсантъ», подтвердили их родственники и сослуживцы.

Американская боевая авиация U.S. Naval Forces Central/flickr.com

Организация Conflict Intelligence Team (представляет собой группу независимых неправительственных расследователей) называла этих троих, как и Ананьева, бойцами «Частной военной компании Вагнера», ставшими жертвами авиаудара сил коалиции по сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

После авиаудара Минобороны России заявило, что российских военных в зоне боевых действий не было. Однако телеканал CBS со ссылкой на источники в Министерстве обороны США сообщал, что в результате ударов пострадали «российские наемники». Ранее тема их присутствия в Сирии редко поднималась в СМИ и не обращала на себя всеобщего внимания.

Побеседовать с «Полит.ру» о происходящем согласился Алексей Макаркин, ведущий эксперт Центра политических технологий. По его мнению, в данном случае о происходящем активно заговорили потому, что, фактически, это был первый случай, когда американские военные нанесли удар по силам, среди которых явно присутствовали россияне.

«Я бы не согласился с тем, что о частных военных компаниях вообще не говорили. Были публикации о том же "Вагнере", но это обсуждалось не так широко – обсуждалось в сравнительно узком кругу, многое – в социальных сетях. Однако сама по себе тема затрагивалась, описывались даже конкретные механизмы формирования этих компаний. Просто это действительно не очень привлекало общественное внимание, а сейчас привлекло – потому что речь не просто идет о достаточно высоких потерях.

Хотя, конечно, называемые цифры могут быть серьезно завышены: когда говорят о якобы шестистах погибших, ясно, что эта уже чушь. Эта цифра, думаю, превышает общее число участников этой операции. Поэтому возникает вопрос о том, откуда взяты такие цифры. И может быть даже, что какая-то часть этих огромных и неправдоподобных цифр может являться и частью информационной войны.

Есть те, кто хотел бы огласить размер потерь. Но есть и те, кто, может быть, заинтересован в том, чтобы довести эту историю до полного неправдоподобия. Таким образом снижается доверие к любым сообщениям такого сорта. Так почему на этот случай все же обратили такое внимание? Думаю, по простой причине. Когда велись предыдущие действия (а их было много), в качестве противников выступали внутрисирийские силы. В этом случае было не так.

В России мало обращают внимания на то, с кем Россия воюет. Да, известно, что мы воевали с ИГИЛ, запрещенной в России организацией, воевали и с запрещенной в России "Нусрой" (та пыталась некоторое время назад провести ребренгдинг, но у нее мало что получилось – все-таки она является частью "Аль-Каеды", также запрещенной в России террористической организации). Но в данном случае удар нанесли американцы – не какие-то группировки, действующие в Сирии, а именно напрямую американцы. И это стало очень серьезным событием.

Церемония встречи самолета с телом командира Су-24М Героя Российской Федерации подполковника Олега Пешкова syria.mil.ru

Да, прямого столкновения вооруженных сил двух сторон не было, более того, сейчас видно, что обе стороны очень не хотят эскалации конфликта. Россия подчеркивает, что там, куда был направлен американский удар, не было никаких регулярных российских сил. Россия вообще с самого начал дистанцировалась от этой операции. Американцы тоже высказывались: заявили, что Россия заверила их, что россиян в месте, куда планировали ударить, нет. То есть очевидно, что американцы тоже не заинтересованы в том, чтобы сильно обострять отношения с Россией.

Так что обе стороны хотят как-то ситуацию смягчить, но от этого событие не становится менее значимым. Само событие, не его последствия: впервые американцы нанесли удар по наступающим силам, в составе которых вполне очевидно были россияне. Вот это привлекло внимание.

Вообще у нас ведется много разговоров о том, что американцы России вредят, но такого инцидента я не припомню. Если вспомнить даже историю с подводной лодкой "Курск", то поначалу высказывались версии, будто она затонула после столкновения с американской подводной лодкой. В ходе расследования эта версия подтверждений не нашла, но все равно такие слухи ходили, и они вызывали очень сильные антиамериканские эмоции. А на этот раз есть данные о гибели россиян в результате американского удара, и эти данные вполне подтверждаются.

Это насчет того, почему к случившемуся привлечено столько внимания.

Надо сказать еще о самих частных военных компаниях.

Насколько я понимаю, ситуация очень простая: у нас есть опыт афганской войны. Советский Союз в нее втянулся, и на эту войну отправляли призывников. Тогда отменили студенческие отсрочки. И когда стали привозить гробы из Афганистана, поначалу пытались сделать так, чтобы об этом не узнали. Но все равно скрыть происходящее было невозможно.

Группа специального назначения после выполнения боевого задания недалеко от местечка Тохрам А. Соломонов/RIA Novosti

Это привело к резкому росту антивоенных настроений, росту протестов. Появилось движение "Солдатских матерей". И, в общем, это стало одной из причин расшатывания СССР. Конечно, допустить чего-то подобного в России никто не хотел бы, поэтому на войну отправляются только офицеры и контрактники. И, в общем, отношение в обществе к этому достаточно спокойное: когда появляются новости о гибели где-то в Сирии российского офицера, люди считают, что такова его работа. Здесь есть право выбора профессии, поэтому общество настроено в разы спокойнее.

В то же время иногда возникают задачи, с которыми офицеры и ограниченное число контрактников справиться не могут. Вот эти задачи решают частные военные компании.

Вообще идею частных военных компаний мы заимствовали из США. Но российские частные военные компании отличаются от них. Американская частная военная компания – это не просто люди, которые не состоят на службе в вооруженных силах страны и получают деньги за военную службу, они – люди, работа которых все равно официализирована, и официализирована очень строго. В России не так.

Специалисты частной армии США в Ираке Morning Calm Weekly/flickr.com

Если мы посмотрим на Ирак, то перед людьми из американских частных военных компаний стояла конкретная задача: быть на вспомогательных ролях. Да, получилось не очень хорошо, потому что иракская армия показала свою слабость, когда ИГИЛ начал наступление на севере и в центре Ирака. Но все-таки людям из американских ЧВК отводилась вспомогательная роль, они не заменяют собой армию. Они выполняют специальные функции – в основном охранные, не более того. В Сирии же произошло иначе: там роль «частников» больше напоминает не американскую военную компанию, а действия вооруженных сил. Эти люди идут в наступление, как мы видим, что для частной военной компании из США вообще невозможно.

То есть тут «частники» выполняют военную функцию. В этом – отличие.

Кстати, интересно, что в России, с одной стороны, ЧВК берут себе такие функции и стремятся заимствовать зарубежный опыт, а с другой стороны, если мы посмотрим на публикации в социальных сетях, то увидим очень большое желание отстраниться от американцев. Мол, американцы все равно плохие, их компании действуют неправильно, они убивают мирное население, а сравнивать с ними россиян нельзя! Потому что россияне внутри этого сообщества все равно воспринимаются не как люди, которые в чужой стране на работе, а воспринимаются как люди, которые защищают интересы своей страны. Это очень заметно по обсуждениям в социальных сетях, где происходит не сближение с американским опытом, а очень сильное противопоставление ему.

Фактически эти люди, которые на войне, воспринимают себя как люди, не работающие на частника, а как выполняющего государственную задачу. В этом действительно есть очень большое отличие. Но все равно: даже если посмотреть на то, что произошло сейчас, и на общественную реакцию на случившееся, мы увидим, что она несопоставима с тем, что было бы, если бы в Сирии были призывники, если бы там воевали солдаты. Даже если мы посмотрим на то, что именно обсуждается, то окажется, что обсуждается вопрос о том, почему именно мы столкнулись с американцами, какие могут быть последствия от этого, не втянемся ли мы в новую войну. И нет какого-то общественного всплеска, связанного с тем, что произошло нечто совершенно из ряда вон выходящее, необычное, неожиданное с точки зрения присутствия там российских граждан.

Уже привыкли к тому, что такое присутствие есть на Донбассе. Кстати, в значительной степени это одни и те же люди - те, которые в 2014 году воевали на Донбассе, и те, кто сейчас оказались в Сирии. Это видно по тем их биографиям, которые можно посмотреть в интернете. Но нет восприятия самого факта того, что в Сирии сейчас воюют россияне и воюют они там неофициально, как чего-то неожиданного, шокового и так далее. То есть внимание все-таки приковано к этой истории в связи с тем, что мы впервые столкнулись с американцами.

По поводу такого, какие задачи они там решают: как мы понимаем, это задачи, в решение которых не может втягиваться армия. В том числе, в данном случае, это была задача, связанная с занятием территории. Была известная история, что когда воевали с ИГИЛом на востоке, то рассчитывали, что не только заблокируют Дейр-эз-Зор, но еще и займут территории к северу от Дейр-эз-Зора, на другом берегу Евфрата. Это территории, где находятся нефтяные месторождения, которые в мирное время составляли одну из основ финансирования сирийского правительства.

Американец в YPG Kurdishstruggle/flickr.com

Потом они попали под контроль ИГИЛ. Ну, и понятно, что правительственные войска хотели бы их вернуть. Но курды к тому времени уже взяли Раку и двинулись на юг. И заняли эти территории. Это стало неожиданностью для правительственных войск. Схема, согласно которой они займут эту территорию, начала рушиться, а ведь планировалось, что сирийское правительство сможет там восстановить добычу и нефтепереработку (там рядом и нефтеперерабатывающий завод находится). Словом, вся последняя операция была связана желанием отбить часть этой территории.

Но, как мы видим, не получилось. Американцы отнеслись к происходящему очень серьезно – как к попытке передела сфер влияния. Ну, и произошло то, что произошло», – сказал Алексей Макаркин.