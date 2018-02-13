Топ новостей 13 февраля

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня российские спортсмены положили в копилку сборной три олимпийские медали, МАК назвал возможную причину крушения Ан-148, штаб Владимира Путина отказался от бесплатного эфира для дебатов.

Российские лыжники Александр Большунов и Юлия Белорукова принесли еще две награды Олимпийских игр 2018 года в копилку нашей сборной. Таким образом, в активе России — пять олимпийских медалей: серебро (командные соревнования по фигурному катанию) и четыре бронзы (шорт-трек, дабл-микст в керлинге, лыжи).

Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова / flickr.com

Российские керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий завоевали бронзовую медаль Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане в дабл-миксте. Россияне одержали победу над соперниками из Норвегии в матче за третье место. Встреча завершилась со счетом 8:4 в пользу россиян.

Бортовые аварийные самописцы, найденные на месте крушения самолета Ан-148 в Подмосковье / mchs.gov.ru

Межгосударственный авиационный комитет заявил о завершении расшифровки данных одного из бортовых самописцев самолета Ан-148, который потерпел крушение в Московской области 11 февраля. Предварительный анализ данных «черного ящика» показал, что катастрофа могла произойти из-за ошибочных показаний приборов — это, в свою очередь, вероятнее всего связано с обледенением приемников полного давления при выключенном состоянии систем их обогрева.

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила о заявлении, полученном от предвыборного штаба действующего главы государства и кандидата в президенты Владимира Путина. В нем содержится отказ от бесплатного эфирного времени для дебатов на общероссийских каналах.

Глава Сбербанка Герман Грей пообещал урегулировать вопрос с задолженностями погибших в авиакатастрофе: «Мы вчера разбирались с тем, какое количество из 71 человек погибших являются клиентами Сбербанка. На сегодняшний день установлено, что 25 человек являются нашими клиентами и имеют те или иные продукты. Мы приняли решение взять на себя урегулирование задолженности по всем кредитным продуктам, которые имели погибшие в этой катастрофе».

Кадр из фильма «Собибор»

Глава российского министерства культуры Владимир Мединский продолжает реализовывать политику протекционизма в отношении отечественного кинематографа в российском кинопрокате: в расписании премьер снова перенос — фильм студии Marvel «Мстители: Война бесконечности» вместо запланированного 3 мая выйдет на экраны на восемь дней позже, 11 мая. Перенос премьеры «Мстителей» может быть связан с выходом фильма «Собибор» — режиссерского дебюта актера Константина Хабенского, который взялся реализовать идею самого Мединского.

Третьи «Мстители» в России покажут на восемь дней позже, чем планировали – не 3 мая, а 11-го. Теперь на этой дате стоит премьера российского фильма «Собибор», сценаристом которого значится один там министр.https://t.co/NjAqnw8z5y pic.twitter.com/ick8ZWWiiP — Лентач (@oldLentach) 13 февраля 2018 г.

Одно радует - Мединский пишет сценарии не со скоростью Донцовой pic.twitter.com/5F4ACm730o — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 13 февраля 2018 г.

Вратарский шлем

Федерация хоккея России (ФХР) опубликовала заявление, в котором сообщила о готовности неукоснительно соблюдать как уже поступившие, так и новые инструкции и требования Международного олимпийского комитета. Речь идет о требовании МОК использовать для российских команд на всех официальных медиаресурсах ФХР только наименование «Олимпийские Атлеты из России» и олимпийский флаг. Ранее ограничений на использование национальной символики и наименование сборной не было.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с журналистами обратился к ним с призывом — не ориентироваться на сообщения СМИ как на первоисточники в вопросах о якобы погибших на сирийской территории гражданах РФ. Такие сообщения должны верифицироваться, пояснил представитель Кремля.

Песков: у Кремля нет данных о людях, которые могут воевать в Сирии как бойцы частных военных компаний



на фото - люди, о которых нет данных pic.twitter.com/tzYeSHU38r — водка и мельдоний (@treugolny_hui) 13 февраля 2018 г.

- А что ты Дядя Федор в сундуке ночью везёшь?

- Композитора Вагнера хороним, только товарищ Майор не разрешил никому об этом рассказывать.. pic.twitter.com/2Q8zI0UEYJ — деревня Счастливое (@willi_rusland) 13 февраля 2018 г.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент РФ Владимир Путин простудился, но продолжает работать, так как никаких серьезных заболеваний нет. «Как мы вчера сказали, президент простудился. Никаких там серьезных заболеваний нет. Все нормально, он продолжает работать. График продолжается, но с учетом простуды. Голос президента вы сами слышали. Зима, сами понимаете», — сказал Песков.

Граждане, будьте бдлительны. В сети появились мошенники собираюшие деньги на лекарства для больного Владим Владимыча... — деревня Счастливое (@willi_rusland) 12 февраля 2018 г.

Старт с космодрома "Байконур"

С Байконура произведен успешный запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-08». После отделения «Прогресс МС-08» от третьей ступени ракеты-носителя грузовой корабль приступил к выполнению программы полета к Международной космической станции (МКС). Стыковка «Прогресс МС-08» с МКС запланирована на 15 февраля в 13:43 по московскому времени.