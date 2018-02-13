В понедельник американский Белый дом опубликовал проект бюджета на 2019 финансовый год. Один из ключевых пунктов этого проекта — увеличение расходов на оборону. Также его характерная и обсуждаемая черта состоит в том, что исполнительная власть хочет получить в свое распоряжение больше средств, то есть в очередной раз увеличить бюджетный дефицит.

Следующий бюджет, пишет Bloomberg, редактировался президентской администрацией в последний момент и в большой спешке, чтобы он, по крайней мере, не потерял актуальности до того момента, как поступит в конгресс. Изменения вносятся в ответ на двухлетнюю бюджетную сделку, которую конгрессмены одобрили в пятницу. Предел расходования повышается на $300 млрд., при этом $90 млрд. направляются на помощь в чрезвычайных ситуациях, компенсацию налоговых льгот и стимулы для промышленности.

Доллар в виде паззла / pixabay.com

Но даже при внесенных изменениях Белому дому будет непросто претворить в жизнь финансовые планы, потому что его наиболее выигрышные моменты стушуются из-за приближающихся (через восемь месяцев) выборов в конгресс, а механических инструментов, чтобы настоять на своей повестке, у администрации нет. В предвыборные периоды конгрессмены мало заинтересованы в том, чтобы включаться в какие-либо масштабные долгосрочные проекты. Президентские планы по бюджету их, в сущности, всегда интересуют не слишком остро, а в таких обстоятельствах конгресс и вовсе теряет к ним интерес.

В последние годы (на протяжении уже нескольких поколений президентских администраций), конгресс склонен рассматривать такие президентские бюджеты на правах рекомендательных списков, которые следует принимать во внимание как пожелания по приоритетам, но не в качестве жесткого руководства к действию. В прошлом году конгресс без труда игнорировал пожелания администрации Трампа, которые ему не нравились. Единственная часть проекта, которая, скорее всего, будет учтена, - это финансирование Пентагона, которому предстоит выделить в 2019 г. $716 млрд. Этот момент представляет собой победу министра обороны США Джима Мэттиса.

Джим Мэттис, министр обороны США / flickr.com

Незадолго до публикации президентского проекта Bloomberg опубликовал материал, где говорилось, что пожелания администрации будут (помимо роста оборонного бюджета), главным образом, направлены на то, чтобы сократить финансирование общего медицинского страхования и направить миллиарды долларов на строительство пограничной стены, улучшение здравоохранения для ветеранов и борьбу с наркотиками. Все это, скорее всего, будет проигнорировано конгрессом, оговаривалось в материале. Особенно это будет легко сделать с учетом того, что конгресс в пятницу согласовал свой собственный бюджетный законопроект, включая двухлетнюю сделку, который уже подписан президентом.

Politico отмечает, что в проекте предлагается увеличить госдепартамент США, тогда как первоначально его планировалось сократить на 30%, а освободившиеся средства направить на финансирование ООН, гуманитарную помощь и международные программы борьбы со СПИДом. Также новая версия в порядке уступки конгрессу предлагает увеличить на $1,7 млрд. финансирование министерству образования и министерству жилищного строительства и городского развития. Эти средства могут пойти на программы по обучению госслужащих и помощи семьям, где есть престарелые и инвалиды.