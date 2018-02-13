США: бюджетные пожелания
В понедельник американский Белый дом опубликовал проект бюджета на 2019 финансовый год. Один из ключевых пунктов этого проекта — увеличение расходов на оборону. Также его характерная и обсуждаемая черта состоит в том, что исполнительная власть хочет получить в свое распоряжение больше средств, то есть в очередной раз увеличить бюджетный дефицит.
Следующий бюджет, пишет Bloomberg, редактировался президентской администрацией в последний момент и в большой спешке, чтобы он, по крайней мере, не потерял актуальности до того момента, как поступит в конгресс. Изменения вносятся в ответ на двухлетнюю бюджетную сделку, которую конгрессмены одобрили в пятницу. Предел расходования повышается на $300 млрд., при этом $90 млрд. направляются на помощь в чрезвычайных ситуациях, компенсацию налоговых льгот и стимулы для промышленности.
Но даже при внесенных изменениях Белому дому будет непросто претворить в жизнь финансовые планы, потому что его наиболее выигрышные моменты стушуются из-за приближающихся (через восемь месяцев) выборов в конгресс, а механических инструментов, чтобы настоять на своей повестке, у администрации нет. В предвыборные периоды конгрессмены мало заинтересованы в том, чтобы включаться в какие-либо масштабные долгосрочные проекты. Президентские планы по бюджету их, в сущности, всегда интересуют не слишком остро, а в таких обстоятельствах конгресс и вовсе теряет к ним интерес.
В последние годы (на протяжении уже нескольких поколений президентских администраций), конгресс склонен рассматривать такие президентские бюджеты на правах рекомендательных списков, которые следует принимать во внимание как пожелания по приоритетам, но не в качестве жесткого руководства к действию. В прошлом году конгресс без труда игнорировал пожелания администрации Трампа, которые ему не нравились. Единственная часть проекта, которая, скорее всего, будет учтена, - это финансирование Пентагона, которому предстоит выделить в 2019 г. $716 млрд. Этот момент представляет собой победу министра обороны США Джима Мэттиса.
Незадолго до публикации президентского проекта Bloomberg опубликовал материал, где говорилось, что пожелания администрации будут (помимо роста оборонного бюджета), главным образом, направлены на то, чтобы сократить финансирование общего медицинского страхования и направить миллиарды долларов на строительство пограничной стены, улучшение здравоохранения для ветеранов и борьбу с наркотиками. Все это, скорее всего, будет проигнорировано конгрессом, оговаривалось в материале. Особенно это будет легко сделать с учетом того, что конгресс в пятницу согласовал свой собственный бюджетный законопроект, включая двухлетнюю сделку, который уже подписан президентом.
Politico отмечает, что в проекте предлагается увеличить госдепартамент США, тогда как первоначально его планировалось сократить на 30%, а освободившиеся средства направить на финансирование ООН, гуманитарную помощь и международные программы борьбы со СПИДом. Также новая версия в порядке уступки конгрессу предлагает увеличить на $1,7 млрд. финансирование министерству образования и министерству жилищного строительства и городского развития. Эти средства могут пойти на программы по обучению госслужащих и помощи семьям, где есть престарелые и инвалиды.