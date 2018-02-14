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14 февраля 2018, 10:15
выборы Россия Сергей Бабурин
Игорь Бунин

Бабурин и Сурайкин как малоактивные кандидаты

Сергей Бабурин
Сергей Бабурин
АГН "Москва" / фото: Никеричев Андрей

Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала в качестве кандидатов в президенты Сергея Бабурина, выдвиженца партии «Российский общенародный союз», и Максима Сурайкина, выдвинутого «Коммунистами России». Кроме того, ЦИК обнародовал суммы их доходов за последние шесть лет.

Сергей Бабурин прошел процедуру проверки подписей избирателей: в собранных в его поддержку подписях было выявлено 3,18% недействительных, что заметно меньше допустимого уровня в 5%, и 7 февраля он был зарегистрирован кандидатом, передает газета «Коммерсантъ». Максим Сурайкин получил удостоверение кандидата в президенты последним. Среди подписей за Сурайкина не соответствующими требованиям признали 3,72%, пишет издание.

Что касается уровня доходов этих кандидатов, то ЦИК опубликовал следующие данные: доходы Бабурина за шесть лет не превысили 11,4 миллиона рублей, у него нет земельного участка и машины, а на счету в банке лежат 100 тысяч рублей; доходы Сурайкина за тот же период составили 26 миллионов рублей; у кандидата также нет ни земельного участка, ни машины (кроме того, нет собственной квартиры). В качестве источников доходов Сурайкин указал зарплату, ООО «Алезар», ООО «Народная компьютерная компания», ОАО «Санаторий «Автотранспортник России», прибыль учредителя, продажу имущества, дивиденды (доход от ценных бумаг). Сурайкин также имеет на банковских счетах 52 миллиона рублей.

 

 
Максим Сурайкин / kazanfirst.ru

Таким образом, всего на выборах президента России в 2018 году было зарегистрировано восемь кандидатов: помимо Бабурин и Сурайкина разрешение баллотироваться получили Павел Грудинин (директор колхоза, выдвинут КПРФ по предложению Геннадия Зюганова), Владимир Жириновский (бессменный кандидат от ЛДПР), Владимир Путин (президент России, самовыдвиженец), Ксения Собчак (журналист, телеведущая, выдвинута «Гражданской платформой»), Борис Титов (бизнес-омбудсмен, Партия роста) и Григорий Явлинский (лицо партии «Яблоко»).

Из этого списка именно Бабурин и Сурайкин пока дают СМИ меньше всех поводов говорить о себе. Официально агитация в СМИ начнется с 16 февраля, но фактически уже сейчас многие кандидаты часто упоминаются прессой. Поговорить с «Полит.ру» о Бабурине и Сурайкине и причинах того, почему им и нет большого смысла самым активным образом вести свои избирательные кампании, согласился Игорь Бунин, президент Центра политических технологий. Он подчеркнул, что говорить о сколько-нибудь значимых цифрах в результате голосования для этих кандидатов нет оснований.

 
Игорь Бунин

«Сергей Бабурин – ветеран российской политики, он уже в 29 лет стал деканом юридического факультета Омского университета, потом сделался народным депутатом и так далее. Амбиций у него было много; в какой-то период он был и достаточно ярким оратором. 

Потом он перешел в оппозицию Борису Ельцину, был в числе защитников Белого дома и так далее. У меня есть впечатление, что он со временем немного оплыл: таланты трибуна остались при нем, а вот ходить всюду ему все сложнее и сложнее. Но все-таки в 2001 году он создал партию "Народная воля".

Бабурин позиционирует себя как русский националист и, в отличие от Владимира Жириновского, который, скорее, может восприниматься как символ плевка власти, и является чистым националистом. В последнее время у него мало что получалось: насколько я помню, он потерял свой универстет (в 2012 году был уволен с поста ректора Российского государственного торгово-экономического университета, а сам университет решено было слить с Университетом имени Плеханова – прим. ред.). Пытался сопротивляться, но у него ничего не получилось.

Потом Бабурин окончательно разошелся во мнениях с КПРФ, от которой некоторое время выдвигался на выборах разного уровня, и выдвинулся своей партией. 

Он, конечно, может бороться на выборах за какой-то результат – в рамках процента-другого. И можно сказать, что на выборах он пытается представить течение националистов, подчеркивая, что Грудинин слишком мягко относится к некоторым проблемам – например, к проблеме происходящего на Донбассе. Словом, он склонен критиковать Грудинина за слабость националистического подхода.

 
Павел Грудинин / kprf.ru

 

Сколько голосов ему это даст, точно не знаю, но явно не очень много. Но какую-то часть голосов он не просто может получить, а еще и у Грудинина отобрать. Почему он выдвинулся? Ну, во-первых, по-видимому, против его выдвижения никто не возражал. А во-вторых, я думаю, что как человек некогда известный, бывший на слуху, он хочет вернуться в круг людей, которые известны и знамениты. Поэтому он и действует.

Что касается Максима Сурайкина, выдвиженца "Коммунистов России"... Надо помнить, что "Коммунисты России" – это партия-спойлер, в отношении КПРФ она всегда была спойлером. Таким образом, задача Сурайкина – укрепить позиции своей партии. Он не претендует ни на что, но пытается отобрать часть избирателей у КПРФ. 

"Коммунисты России" всегда пытались это делать; они всегда критиковали КПРФ с совсем прокоммунистических позиций. И Грудинин с этой точки зрения является удобной мишенью, потому что он и богат, и предприниматель, и не член КПРФ, и не настоящий коммунист, и тому подобное. И Сурайкин пытается перетянуть на свою сторону часть избирателей КПРФ. 

Все же "Коммунисты России" всегда конкурировали с КПРФ; с другой стороны, они всегда были спойлером КПРФ. Это на самом деле своего рода партия троцкистского типа – но в то же время понимающая смысл политической ситуации. Да, большого количества голосов ее кандидату не получить, но это ей и неважно», – сказал Игорь Бунин.

Отметим: в эту кампанию Центризбирком не отказал ни одному претенденту, в положенные сроки сдавшему документы на регистрацию. 

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. 

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