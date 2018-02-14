Центробанку надоели сверхвысокие ставки по микрозаймам. Если раньше это было просто неприятным явлением, то теперь, когда ставка по ипотечным кредитам уверенно опустилась ниже 10%, ситуация на этом рынке выглядит вовсе абсурдно.

Основные ограничения, судя по всему, коснутся самого доходного рынка микрофинансовых организаций (МФО) — займов «до зарплаты». А для участников серого рынка МФО будет введена уголовная ответственность

О подготовке целого пакета мер, направленных на снижение интереса МФО к высокорискованному краткосрочному кредитованию, 13 февраля сообщил, как пишет РБК, директор департамента микрофинансового рынка ЦБ Илья Кочетков. «Мы сталкиваемся с низкой финансовой грамотностью населения. Граждане не умеют рассчитывать свои риски, осуществлять финансовое планирование. Мы считаем, что нужно вводить дополнительные меры», — заявил он.

Директор департамента по микрофинансовым операциям Центрального банка РФ Илья Кочетков Киселев Сергей/АГН "Москва"

Если нововведения будут приняты, то ЦБ будет требовать от МФО ограничить размер займа «до зарплаты» (pay day loans, PDL-заем) 10 тысячами рублей, а срок такого кредита — 15 днями. При этом будет введен запрет на продление займа или увеличение его суммы. Платежи по PDL-займам будут фиксированными, в результате максимальная сумма переплаты по такому микрозайму не будет превышать со всеми штрафами и пенями 3 тысяч рублей. Таким образом максимум заемщик будет платить более 900% годовых, но абсолютный размер переплаты будет достаточно небольшим.

Сейчас PDL-займы выдаются на сумму до 45 тысяч на срок до двух месяцев, заемщики платят по ним в среднем 2% в день. Переплата по такому кредиты куда более значима, более 100 тысяч рублей. Это огромный процент, но это крайне рискованный сегмент, так что его снижение, вполне вероятно, вынудит легальные МФО покинуть рынок.

В настоящее время ​начисление процентов по краткосрочным потребительским займам ограничено трехкратным размером суммы займа, а в случае возникновения просрочки начисленные проценты вместе с пенями и штрафами — двукратным размером остатка задолженности по займу.

В Центральном банке понимают, что в связи с нововведениями под угрозой окажется дальнейшая работа компаний в сегменте краткосрочных займов. «Мы осознаем риски, которые заключаются в том, что мы наносим очень сильный удар по сегменту PDL, который составляет примерно 20% займов, выдаваемых микрофинансовыми организациями. И этот сектор, мы полагаем, если не поменяет свою бизнес-модель, если не перестроится, не найдет более прогрессивные способы взаимодействия со своими заемщиками, не изменит свои скоринговые модели, то, скорее всего, должен будет рынок покинуть», — заявил Илья Кочетков.

Плакат в Калуге Mad Wraith/flickr.com

Между тем ЦБ занимается, разумеется, не только микрокредитованием. В информационном письме участникам рынка ЦБ рекомендовал при заключении новых кредитных договоров включать условие о возможности изменения процентной ставки в случае снижения ключевой ставки. Об этом пишет «Российская газета».

Обычно плавающие ставки, которые могут меняться в зависимости от определенных условий, вводятся банками для защиты от возможных скачков инфляции. Для заемщиков это может быть очень выгодным условием, если инфляция снижается, так и ужасным, если она резко растет. Рекомендуемый Банком России механизм не предусматривает роста ставки — ее привязка к ключевой должна сработать только в сторону понижения. Это исключает появление нового поколения должников по аналогии с валютными заемщиками, которые потеряли способность выплачивать кредит после резкого роста ежемесячных платежей.