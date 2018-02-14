Министерство транспорта нашло способ борьбы с беспилотниками, которые без разрешения находятся в воздушном пространстве, использование которого запрещено или ограничено. Дроны, летающие без такого разрешения, должны быть принуждены к посадке, повреждены или уничтожены, считают чиновники.

В законопроекте, который уже разрабатывается в Минтрансе, предлагается наделить Росгвардию полномочиями по контролю за соблюдением федеральных правил использования воздушного пространства в части выявления беспилотных воздушных судов-нарушителей.

Отметим, что в России пока, судя по всему, не было несчастных случаев с беспилотниками — во всяком случае в прессе о них не сообщалось. При этом государство ограничивает их полеты не только в районе аэропортов (большинство компаний-производителей беспилотников и без российских законов делает так, чтобы их аппараты не могли летать в зоне аэропортов), но и там, где за безопасность отвечает Федеральная служба охраны, например, в районе Кремля и Александрийского сада установлены знаки с перечеркнутым дроном и надписью «Бесполетная зона».

Знаки «Бесполетная зона» на Красной площади в Москве Никеричев Андрей/АГН "Москва"

В России пока законодательное регулирование полетов беспилотников существует скорее теоретически, чем на практике. Сейчас за нарушение правил использования воздушного пространства беспилотниками в России предусмотрен штраф от 2 до 500 тысяч рублей. 5 июля 2017 года в России вступила в силу обязательная регистрация беспилотников. При этом Минтранс заявлял, что пока дроны можно все-таки не регистрировать — но это, судя по всему, временно. Согласно правилам, теперь владельцы всех беспилтников, которые весят более 250 граммов, должны не просто их зарегистрировать, но также получить сертификат на дрон, сертификат летной годности и, наконец, свидетельство персонала, своеобразный аналог «водительского удостоверения».

При этом согласно Воздушному кодексу, специальный допуск к управлению дронами не требуется. Также специально оговаривается, что изымать беспилотники можно только в военное время либо при введении чрезвычайного положения.

Согласно российскому законодательству, разрешение на использование воздушного пространства необходимо получать у органов местного самоуправления — но на практике все, кто пытался получить подобное разрешение, в том числе и в Москве, сталкивались с тем, что чиновники не готовы их выдавать в принципе.

Ранее стало известно, что Федеральная служба охраны (ФСО) обратилась в Государственную думу с просьбой разработать правила использования беспилотников. Об этом в январе на заседании заявил глава комитета нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Дрон в опасной близости к зданию Gabriel Garcia Marengo/flickr.com

«К нам обратились коллеги из Федеральной службы охраны с просьбой проработать правовое регулирование, вопросы приобретения, оборота, эксплуатации беспилотников», — передает РБК его слова. Пискарев также предложил в течение весенней сессии обсудить вопрос дальнейшего правового регулирования использования беспилотников. По словам Пискарева, беспилотники «сейчас используются во многих случаях, в том числе в неправовых целях».

При этом первый зампред комитета Эрнест Валеев уточнил, что пока подготовленного законопроекта нет, и какие именно законодательные меры в отношении беспилотников могут быть приняты, говорить преждевременно. По его словам, этот вопрос комитет еще будет обсуждать.