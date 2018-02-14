«Газпром» инициировал новый судебный процесс с немецкой компаний E.ON, крупнейшим потребителем своего газа в Европе. «Газпром» требует от Uniper, «дочки» E.ON, поднять закупочную цену газа. Ранее европейские компании часто подавали в суд на «Газпром» для снижения цен на газ — теперь практика поменялась.

Uniper — это структура E.ON, которая владеет традиционной генерацией и газовым бизнесом. На долю Uniper приходится половина импорта российского газа в Германию. «Газпром» в своем отчете по РБСУ называет Uniper одним из основных своих клиентов. Германия, крупнейший покупатель «Газпрома». За первые три квартала 2017 года она закупила 37,89 млрд куб. м газа.

«Газпром» подал в арбитражный суд на Uniper, с требованием пересмотреть с 1 февраля цены на газ. В «Газпроме» не назвали юрисдикцию, в которой происходит спор, но компании «Газпром экспорт» объяснили «Коммерсанту», что «обращение в арбитраж для разрешения контрактного спора является стандартной практикой, предусмотренной в таких контрактах».

Газпром / flickr.com

Арбитражные споры не новы для «Газпрома». Ранее, правда, российский концерн сталкивался с тем, что его клиенты требовали снижения цен или пересмотра других условий контрактов (например, объемов обязательной закупки — take-or-pay) в свою пользу.

«Газпром» находится в непрерывном процессе изменения контрактов с европейскими потребителями уже почти целое десятилетие, с 2009 года. Компании-покупатели, как правило, напирают на то, что цены на газовых хабах в Европе значительно ниже, чем по долгосрочным контрактам с «Газпромом». В самом «Газпроме» считают справедливой ситуацию, когда цена на газ привязывалась к котировкам нефтепродуктовой корзины, но в последнее время российская компания все-таки согласилась учитывать в контрактах и спотовые цены на газ в Европе.

Но в последнее время «Газпром» и сам начала подавать в суды для пересмотра цен в сторону увеличения. В Москве указывают, что на рынке углеводородов увеличилась волатильность, потому контакты и нужно пересматривать. Например, в 2012 году E.ON добилась в суде снижения цен на газ. А в 2014 году Uniper (которая тогда называлась E.Оn Global Commodities SE) подала иск к «Газпрому» в стокгольмский арбитраж с требованием пересмотра цен на поставку газа ретроактивно с 30 октября 2013 года. В E.Оn упирали на то, что контракты предусматривают регулярный пересмотр цен, но «Газпром» отказался давать скидку. Разбирательства были прекращены весной 2016 года, тогда «Газпром» и Uniper договорились об адаптации цен газовых контрактов в ближайшие годы, сообщали немецкая компания и «Газпром экспорт», «дочка» «Газпрома».

23-й Мировой газовый конгресс, Стамбул / turkstream.com

Напомним, сейчас «Газпром» реализует сразу два проекта трубопроводов, которые должны изменить маршруты поставки газа в Европу. Первый — «Турецкий поток» должен пройти от черноморского побережья России до Восточной Фракии, где будет хаб для стран Южной и Восточной Европы. Второй — «Северный поток — 2», который должен повторить маршрут «Северного потока». Смысл этих газопроводов в том, чтобы поставлять газ напрямую покупателям, минуя Украину и, в меньшей степени, Белоруссию.

Также «Газпром» намерен занять около 10% рынка газа Китая к 2025 году, а к 2035 году — обеспечить более 13% потребления газа. Один из главных маршрутов, по которому должен пойти газ — новый газопровод «Сила Сибири».