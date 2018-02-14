В России действует программа льготной ипотеки для граждан, имеющих детей. К 15 февраля кредиторы должны подать заявки на выделение лимита кредитования на пять лет из общей суммы в 600 миллиардов рублей.

Программа принята 9 января 2018 года, а 16 января она вступила в силу, напоминает русская версия журнала Forbes. Полное название таково: «Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу «Агентство ипотечного жилищного кредитования» на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, имеющим детей».

Фактически, программа предусматривает, что граждане, у которых с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года рождается второй или третий ребенок, получают возможность снизить размер ежемесячного ипотечного платежа. Даже субсидированные кредиты выдавались в 2015-2016 годах по ставке 12 %. Причем при рождении третьего ребенка льгота длится пять лет, а при рождении и второго, и третьего за это время — все 8 лет.

Новостройки в Ховрино / АГН "Москва" / фото: Никеричев Андрей

Кроме того, напомним, выплаты материнского капитала, который часть семей использует для первоначального взноса, продлены до конца 2021 года. Однако эксперты утверждают: программа имеет такие особенности, которые можно расценить как существенные недостатки.

Поговорить с «Полит.ру» об особенностях этой программы согласилась Наталья Рудометова, эксперт проекта «Жилфин.рф». По ее оценке, хотя такая ипотека с формальной точки зрения была призвана в первую очередь способствовать подъему рождаемости, складывается впечатление, что основной целью ее было направление средств на жилищное строительство.

Наталья Рудометова

«"Детская ипотека" (правильнее —"ипотека с господдержкой для семей с детьми") начала работать с 7 февраля 2018 года и будет действовать до 2022 года. Основные цели этого проекта: во-первых, решить задачу хоть как-то поднять рождаемость в стране, стимулировать семьи на многодетность, обеспечив помощь семьям с детьми в решении жилищных проблем; во-вторых: существенно оживить рынок ипотечного кредитования, направив средства на жилищное строительство.

Ввиду сложной экономической ситуации в стране ранее молодые семьи не спешили вступать в ипотеку, не решаясь оставаться на долгие годы в зависимости от финансовой нагрузки. А "детская ипотека" призвана решить вопрос с обеспечением семьи на период рождения ребенка и достижения им трехлетнего возраста.

Государство мотивирует семьи тем, что берет на себя часть оплаты процентов по ипотечному кредиту. И заинтересованность семей в такой программе оказалась велика, но большинство семей испытали разочарование, узнав о существенных ограничениях оформления этой ипотеки.

Каковы эти ограничения? Кредит дается только семье, где второй или третий ребенок родился в 2018 году. Кроме того, приобрести можно только готовое жилье в новом доме — или вступить в договор долевого участия на строящееся жилье. Есть ограничение и по сумме выдаваемого кредита: для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области она составляет 8 миллионов рублей, для других регионов России — 3 миллиона рублей.

Надо также отметить, что программа предполагает: первоначальный взнос составит не менее 20% от стоимости жилья. Существует также обязательное условие: нельзя отказаться от страхования жизни и здоровья на весь срок действия льготной ипотеки и от обязательного страхования имущества, передаваемого в залог.

Новостройки в Ховрино / АГН "Москва" / фото: Никеричев Андрей

Какая экономия предлагается в рамках этой программы? Рассмотрим, к примеру, кредит сроком на 15 лет. Если он составляет 3 миллиона рублей на условиях под 10% годовых, то величина переплаты за квартиру за 15 лет составит 73% от стоимости. Если на тот же срок оформить эту же сумму по условиям семейной ипотеки, то переплата составит только 40% от стоимости квартиры.

Однако то, что семья может купить только новостройку, одним из существенных минусов этой программы. Дело в том, что новое жилье стоит дороже вторичного, и часто стоимость — это основной параметр при выборе квартиры. Поэтому есть основания полагать, что при формировании этого проекта первоочередной задачей являлась скорее цель направить средства на жилищное строительство, чем что-либо еще», — объяснила Наталья Рудометова.