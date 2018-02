«Коммерсантъ»: «В кабинеты заходили корабли». В правительстве начали обсуждать включение ОСК в «Ростех».

«Посылки присыпало снегом»: в аэропорту Шереметьево случился сбой обработки грузов.

«Три помехи будущему росту»: Минэкономики видит их в кредите физлицам, низкой инфляции и снижении военных заказов.

«Ведомости»: «Семь кандидатов в президенты будут дебатировать одновременно». Но Владимир Путин в этих дискуссиях участия не примет.

«Наблюдатели Навального внедряются в штабы кандидатов»: следить за явкой на выборы они планируют в том числе и в Чечне.

«X5 Retail Group обошла "Магнит" по капитализации»: по итогам торгов в Лондоне X5 стоила $10,05 млрд, а «Магнит» — $9,91 млрд.

РБК: «МАК обвинил в катастрофе датчики скорости». Обнародованы первые данные «черного ящика» разбившегося Ан-148.

«Проблемные активы выросли»: на банковском рынке усиливается структурный кризис.

«"Победа" потерпела тарифное поражение»: лоукостер не смог добиться льготного обслуживания в Минске.

«Известия» в материале «Замерзшая трубка» пишет, что могло погубить Ан-148 в Подмосковье.

В статье «Сделали вывоз» говорится, к чему приведет депортация Саакашвили с территории Украины.

«В России будут реформировать систему среднего профобразования»: на базе колледжей создадут региональные центры не только для обучения выпускников школ, но и для переквалификации взрослых.

«Газета.ru» в материале «Карта легла: как гадалка помирила две Кореи» рассказывает, как импичмент и Олимпийские игры способствовали диалогу Пхеньяна и Сеула.

«Россияне ушли от любовниц»: россияне стали терпимее относиться к абортам, но враждебнее к изменам и геям.

The Economist: «Изъяны латиноамериканской демократии» (The ills of Latin American democracy). Политическое разложение — это не менее серьезная угроза, чем авторитаризм.

Bloomberg: «Ударами США были убиты несколько российских бойцов в Сирии» (US Strikes Kill Scores of Russia Fighters in Syria). На прошлой неделе в Сирии американскими ударами были убиты несколько человек из российской ЧВК. Это было самым кровавым столкновением между бывшими врагами со времен холодной войны.

The Wall Street Journal: «Зарубежные фирмы превозносят американские налоговые изменения, но некоторые могут от них пострадать» (Foreign Firms Laud U.S. Tax Change, but Some Could Get Hit). Главы компаний по всему миру в основном восприняли корпоративные налоговые сокращения в США с радостью, однако некоторые зарубежные компании могут пострадать от нововведений.

The Washington Post: «Экономика Венесуэлы настолько плоха, что родители отдают своих детей в приюты» (Venezuela’s economy is so bad, parents are leaving their children at orphanages). Иногда это единственная возможность гарантировать им регулярное питание.

The Telegraph: «Вот молодые сторонники Brexit'а, которые совсем не сожалеют об уходе из ЕС» (Meet the young Brexiteers with no regrets about leaving the EU). Речь идет о молодых британцах, которые, вероятнее всего, остро почувствуют изменение обстановки: у них не будет гарантированной возможности найти работу в Европе.

CNBC: «Стив Бэннон — "Йеллен — умничка", и ее нужно было оставить на новый срок» (Steve Bannon: 'Yellen's my girl' and should have been reappointed). Если бы бывший советник президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон добился своего в Белом доме, то Джанет Йеллен и сейчас была бы главой Федеральной резервной системы США.