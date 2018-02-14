Не все выдвиженцы, заявившие о сборе подписей для участия в выборах, действительно собрали их, считают эксперты Комитета гражданских инициатив. Одни не потратили достаточно денег на сбор, другие и не выставляли сборщиков в регионах.

Если в этом вопросе и есть претензии, то их стоит адресовать Центральной избирательной комиссии, так как именно она должна проверять подписи и отсеивать недействительные. Все это в очередной раз выявляет двойственное положение главы ЦИКа Эллы Памфиловой. С одной стороны, с ней связывали надежды на либерализацию работы «выборной вертикали». С другой стороны, именно она станет мишенью для критики, если на нарушения оппозиционных кандидатов ЦИК будет смотреть сквозь пальцы.