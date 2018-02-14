Израильская полиция по завершении коррупционных расследований порекомендовала вынести израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху формальные обвинения. СМИ с интересом обсуждают эту историю.

Израильская полиция, пишет Financial Times, в ходе двух расследований выясняла обстоятельства получения Нетаньяху и его женой десятков тысяч долларов в виде подарков. Также расследовалась предполагаемая сделка с медиамагнатом. Последовавшие за этим рекомендации обвинения усиливают давление на Нетаньяху, чтобы он ушел в отставку.

Чтобы рекомендации получили ход, комментирует FT, необходимо одобрение генпрокурора. Еще до того заявления полиции могут быть оспорены адвокатами Нетантьяху. На все эти процедуры уйдут по меньшей мере месяцы, и только после этого предложения полиции будут приняты или отвергнуты.

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля / kremlin.ru

Сам Нетаньяху уже объявил о том, что будет занимать свою позицию до окончания срока, ито есть до июля 2019 г. Нетаньяху, отмечает FT, имеет большой опыт успешной борьбы за политическое выживание. Сейчас он назвал обвинения в коррупции на основании получения дорогих подарков абсурдными, потому что едва ли бы он стал делать поблажки бизнесменам в обмен на сигары. Его избирали премьер-министром уже четыре раза, и если он дотянет до конца своего нынешнего срока, то поставит рекорд по продолжительности премьерства в Израиле.

Bloomberg пишет, что рекомендации по обвинению Нетаньяху не были неожиданностью. В связи с этим вокруг него уже заранее образовалась коалиционная группа поддержки, которая называла следствие возмутительной кампанией, имеющей целью государственный переворот вопреки воле избирателей, многие из которых Нетаньяху по-прежнему поддерживают. К отставке в связи с рекомендациями его в основном призывает оппозиция. Между тем, среди всего этого шума правительство фактически остается незатронутым даже отдаленно.

По мнению израильских политологов, пишет Bloomberg, имеет место некоторая политическая турбулентность, однако правительство стабильно. Важно, что у Нетаньяху очень преданная и идейная политическая база. Ее мало интересуют истории о дорогих подарках, в том числе даже денежных. Электорату Нетаньяху важнее, чтобы он хорошо представлял его на международной арене.

Guardian пишет, что рекомендаций в Израиле ожидали напряженно. СМИ писали о вероятности того, что эта история в пределе может привести к отставке Нетаньяху. Между тем, он значимая политическая фигура в том смысле, что он очень тонко и ловко удерживает в равновесии коалицию, которая, в свою очередь, удерживает его у власти. С учетом противоречивости израильской политики это большое достоинство.

Заседание парламента

NY Times, которая не любит Нетаньяху, потому что он выступает союзником президента США Дональда Трампа, написала, что если коррупционный скандал будет развиваться и дальше, то он в конце концов может привести к серьезным последствиям в виде отставки, даже если сейчас такая перспектива представляется крайне туманной. Своим политическим долгожительством Нетаньяху обязан своему опыту и энергичности как в кампаниях, так и в управлении. К нынешней истории с рекомендованными обвинениями он готовил общественность уже не один месяц. Для этого он последовательно дискредитировал своих противников и следствие. Однако во всей этой подготовке не учитывался риск того, что его действительно сместят. В частности, он не подготовил себе преемника, который мог бы в таком случае быстро встать ему на замену