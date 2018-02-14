Российские спортсмены, выступающие в сокращенном составе, завоевали еще три медали и в неформальном медальном зачете команд 14 февраля занимают 12 место. Между тем выяснилось, что Международный олимпийский комитет (МОК) не пригласил на Игры двоих российских спортсменов, хотя одобрил их заявки.

Атлеты из России по решению МОК выступают на Зимней Олимпиаде не в полном составе и не в качестве сборной страны (так как МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет России, ОКР), а в статусе «Олимпийских спортсменов из России» и под флагом Олимпиады, а не РФ. Что касается состава, то из 500 заявок, поданных ОКР, МОК одобрил 391.

Ранее СМИ сообщали, будто одобрены были 389 заявок, однако сейчас выяснилось, что еще двое спортсменов, чьи заявки МОК одобрил (это конькобежец Сергей Грязцов и бобслеист Дмитрий Попов), не получили приглашения на Игры. Как сообщает газета «Советский спорт», Спортивный арбитражный суд в Лозанне постановил, что они имеют право участвовать в Играх.

Анасасия Брызгалова и Александр Крушельницкий

По версии ряда российских СМИ, МОК не пригласил их по ошибке. При этом информационное агентство РИА Новости передает, что в пресс-службе МОК журналистов заверили: Грязнова и Попова не пригласили из-за того, что ОКР не включил их в заявку. Вскоре после этого, как сообщило информационное агентство ТАСС, директор МОК по коммуникациям Марк Адамс заявил на пресс-конференции, что у МОК были свои причины, чтобы не приглашать этих двоих спортсменов.

«У нас есть группа, которая занимается реализацией принятых решений. И если там есть проблемные вопросы, то CAS и будет их решать. Но группа, видимо, поняла, что возникли спорные моменты и им надо еще уточнить их у спортсменов. Надо или задать вопрос напрямую группе по имплементации, или ждать официального заявления от них», – объяснил Адамс.

Между тем российские керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий, а также лыжники Юлия Белорукова и Александр Большунов завоевали для команды еще три бронзовые медали (причем это первый случай, когда российские спортсмены, занимающиеся керлингом, получают награды). К тому же СМИ утверждали, будто серебряная медаль, которую получили российские спортсмены за командное выступление фигуристов, могла быть золотой, если бы не двойное падение Максима Коляды и один невыполненный им элемент программы.

Юлия Белорукова (справа)

Кроме того, как стало известно утром 14 февраля, российские фигуристовы Евгения Тарасова и Владимир Морозов в выступлении пар показали второй результат, набрав 81,68 балла, пишет газета «Известия». Первое место в этом виде состязаний заняла китайская пара Суй Вэньцзин и Хань Цун (82,39 балла), третье – канадский дуэт Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд (76,82 балла).

Побеседовать с «Полит.ру» о ситуации и о выступлении россиян на Зимних Играх в Пхенчхане, о достижениях и поражениях российских атлетов и возможных причинах таких выступлений согласился Никита Белоголвцев, главный редактор портала «МЕЛ». По его мнению, упрекать спортсменов за то, что те не боролись, все же не приходится, хотя кое-кто из проигравших и мог бы сделать больше.

«Давайте начнем с истории с фигуристами, выступлением Михаила Коляды и резкими комментариями Татьяны Тарасовой, заявившей, что он не боролся и вообще никогда не борется. Татьяна Анатольевна – такой человек, собственно, ее и любят за то, что она резкая и максимально субъективная. Но в принципе Михаил Коляда выступал на таком уровне, на котором не бороться невозможно.

Когда мы любого спортсмена обвиняем в том, что он «не борется» или «ленится», имеется в виду довольно относительная лень. Это – лень относительно сверхусилия, а не общепризнанная лень, в которой, допустим, мама школьника обвиняет. С Колядой же ситуация очень простая – и, одновременно, чуть более сложная, чем кажется на первый взгляд. Простая она потому, что любые командные соревнования, будь то какая-либо эстафета, Кубок Дэвиса в теннисе или командный турнир по фигурному катанию, – это место, где критически важно не лажать. Просто потому, что, как правило, в командных соревнованиях ярко выраженный лидер не может вывези все.

В фигурном катании, например, система подсчета очков построена так, что неважно, с мировым рекордом, с двумя мировыми рекордами или с десятью Медведева или Загитова выигрывают свои программы. Они приносят те же 10 очков и точно так же, вне зависимости от отрыва от второго места, приносят на одно очко больше, чем приносит фигуристка, которая стала второй. И чтобы лидеры могли вывезти команду, те, кто послабее, должны не лажать. Должны выступить как минимум в свою силу.

Михаил Коляда

Коляда, конечно же, выступил гораздо слабее своей силы. Тут не нужно быть фундаментальным специалистом в фигурном катании, чтобы понять это. Смотришь максимальный результат спортсмена, смотришь средний по сезону – и смотришь, что он накатал на Играх. И видишь, что на Играх было ужасно. Чуть побольше, сжав зубы, побороться и допрыгать, наверное, спортсмен Коляда мог. И, в общем, спортсмены так спортсменами и становятся.

Другое дело, что если мы посмотрим на цифры, мы поймем, что Коляда не лишил нас золотой медали. То есть если мы просто механически переставим его на второе место, мы обнаружим, что все равно проигрываем канадцам в общем зачете. У канадцев невероятно ровная команда в этом году, и если Патрик Чан, их ветеран-одиночник, ошибся в короткой программе, то произвольную он отработал на ура и все вернул. То есть если бы Чан и в произвольной недобрал, как недобрал в короткой, а Коляда добрал бы и там, и там, то могли бы быть варианты. То есть если даже просто механически подвинуть Коляду вверх в короткой программе, Россия остается серебряным призером.

Мораль тут в том, что спорт – это про эмоции. И понятны эмоции Тарасовой: ее фаворит Максим Ковтун не выступил на прошлой Олимпиаде, а на этой его также нет в команде. Но спорт и должен дарить эмоции, в том числе и очень субъективные. Все, кто слышат имя Роберто Баджо, вспоминают его промах в финале чемпионата мира. Тот факт, что этот промах Баджо не был решающим для итальянцев (то есть если бы Баджо забил, они все равно бы, скорее всего, проиграли эту серию пенальти) как-то ускользает из вида. Потому что красивый факт, яркая картинка: мол, Баджо промазал – итальянцы проиграли. Здесь тоже яркая картинка: Коляда упал – мы не выиграли золота.

По факту мы, скорее всего, не выиграли бы его и с «рабочим» Колядой. Но лажать все равно не надо.

Если говорить об олимпийских медалях, В основном все, кто считал медали до Олимпиады (честно говоря, терпеть не могу это занятие, но законодательно оно не запрещено, поэтому ему с упоением предаются), так или иначе приходили к выводу, что медалей у нас должно быть критически меньше, чем в Сочи, но все же ощутимо больше, чем в Ванкувере. В этом смысле у нас есть «понятные» медали, награды, которые мы должны брать, что бы ни произошло: в первую очередь это медали в одиночном женском фигурном катании и мужском хоккее. Если сокращение сборной России и снизило наши шансы в некоторых видах спорта, то в хоккее непоездка на Игры игроков НХЛ – это огромный бонус нам. Потому что состав сборной России по хоккею – с отрывом самый сильный по именам и мастерству. Плюс тот режим благоприятствования, который был последние два года. Если не выигрывать в таких условиях, то когда еще выигрывать?

Словом, это – два золота, которые «должны быть». Может быть, прилетит и что-то из менее ожидаемого. Так что сказать, что наши медальные перспективы как-то катастрофически пошатнулись, все-таки нельзя. Да, скорее всего, что-нибудь зацепил бы Ан в шорт-треке; наверно, были ли неплохие шансы в лыжах у Устюгова. А, например, биатлонная команда скорее всего не получила бы медалей, но Шипулин обозначал бы борьбу.

По поводу того, что мы сейчас уже завоевали чуть больше, чем ожидалось, планировалось и рисовалось: это классно! Это прекрасные Олимпийские Игры, когда лыжники сжимают зубы и доезжают до бронзы. В этом – кайф олимпийских соревнований.

Российские болельщики

По поводу лыжников сказали более или менее все, это не моя мысль, но повторю: можно посмотреть на биатлон и на лыжи, поставить рядом биатлонистов и лыжников – и биатлонистам станет очень стыдно. Потому что лыжники при однозначно не более высоком среднем уровне таланта поколения показывают результат на порядок выше. И это – результат системной планомерной работы, где нет шарахания из стороны в сторону, нет переделывания всего каждый год, нет каких-то глупых «отмазок», а есть спокойная системная и целенаправленная работа. Которая дает результаты – в том числе и в виде медалей. В биатлоне с этим, конечно, все на порядки хуже.

Что касается спортсменов, заявки которых были одобрены МОК, но приглашения которым не были присланы… Я могу сказать только, что МОк ведет себя в отношении России по-свински. Не знаю, что случилось в этом конкретном случае, но глобально идет игра на уничтожение. При этом, во-первых, мы дали к этому миллионов поводов. Очевидно, что система была и что нас наказывают не потому, что не любят. Ну, или, скажем так, не только поэтому. И я надеюсь – пока очень бесплодно, – что когда закончится этот тотальный бардак. Когда-то будет консолидированная позиция, какой-то консолидированный план действий и спортсменов не будут бросать один на один с их проблемами.

Потому что это какая-то рулетка: то тебя задаривают квартирами и машинами, то кидают, как котенка, в прорубь. Я очень надеюсь, что когда-нибудь это закончится. Что когда-нибудь мы будем использовать спортсменов не только как знамена, которые можно потом складывать в пыльный чулан, но будем и относиться к ним, простите за пафосность, как к живым людям. Не знаю, была ли ошибка и вина российских чиновников конкретно в этой ситуации, но то, что сама ситуация никого не удивляет, – это, в общем, симптом», – сказал Никита Белоголовцев.