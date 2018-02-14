Украина выразила готовность помочь России с расследованием обстоятельств катастрофы Ан-148, произошедшей 11 февраля. Готовность взаимодействовать с российскими властями по этому вопросу выразил президент Украины Петр Порошенко, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В разговоре двух президентов, инициированном украинской стороной, Порошенко пообещал содействовать в расследовании причин катастрофы, а также выразил соболезнования в связи с произошедшим, передает ТАСС.

13 февраля Международный Авиационный комитет (МАК) после расшифровки самописцев представил наиболее вероятную причину инцидента - сбой датчиков скорости в связи с отказом пилота от обработки самолета жидкостью против обледенения. По информации ведомства, на момент катастрофы на воздушном судне был отключен обогрев всех датчиков.

На следующий день стало известно об аналогичных проблемах с датчиками скорости у самолета SSJ 100 компании «Аэрофлот», производимого компанией «Гражданские Самолеты Сухого» (ГСС). О проблеме обледенения датчиков скорости у самолетов компании сообщил «Коммерсант», ссылаясь на телеграмму Росавиации, направленную ведомством в российским авиакомпаниям и руководству аэродромов.

Взлетная полоса в Шереметьево / АГН "Москва" / фото: Авилов Александр

По данным ведомства, с начала февраля в аэропорту Шереметьево произошло уже семь похожих инцидентов с самолетами этого типа, принадлежащими «Аэрофлоту».

В ГСС эту информацию опровергли, отмечая, что подобных проблем с расхождением показаний скорости у самолетов, производимых компанией, быть не может. Как подчеркнули в ГСС, такая ситуация с SSJ 100 невозможна, так как в случае возникновения риска частичного обледенения датчиков скорости уже на раннем этапе руления и начала разбега система не позволяет самолету подняться в воздух. Проведенные испытания в специальных аэродинамических трубах, с имитацией критических условий обледенения показали, что противообледенительная система SSJ 100 справляется обледенением, заверили в ГСС.

В Росавиации при этом основной проблемой считают не техническое состояние самолетов, а недостаточную подготовку аэропортов к полетам при погодных аномалиях.

Среди основных причин подобных инцидентов называются неэффективная оценка рисков выполнения полетов в условиях опасных погодных условий, а также «низкое качество подготовки летного поля к приему и выпуску самолетов».

Как указали в летном ведомстве, в московских аэропортах с взлетно-посадочных полос и рулежных дорожек некачественно убирается лед и уплотненный снег, также поступает неточная информация о виде, площади и толщине слоя загрязнений. Cнежные насыпи на обочинах ВПП и рулежных дорожках могут оказаться на пути самолета.

Уборка снега / АГН "Москва" / фото: Любимов Андрей

Тем временем стало известно, что для выявления причин катастрофы летчики ЛИИ им. Громова в Жуковском проведут испытательный полет, полностью имитирующий взлет разбившегося Ан-148, передает ТАСС.

По словам собеседника агентства, при испытаниях данные параметров полета будут полностью идентичны тем, которые были у разбившегося самолета. Пилоты будут отрабатывать различные элементы с отключением датчиков, двигателей и других бортовых систем.

Полет проведут летчики, которые испытывали и неоднократно летали как на Ан-148, так и на других типах самолетов. Дата начала испытаний не уточняется.

Между тем, глава МЧС РФ Владимир Пучков принял решение расширить зону поисков с 30 га до 50 га. К настоящему моменту в районе крушения сохраняется режим чрезвычайной ситуации.