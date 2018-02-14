Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
14 февраля 2018, среда, 17:45
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Этап Кубка мира по биатлону в Тюмени не будет перенесен
Администрация Тюменской области поможет двум многодетным семьям
Тюменская область заняла 13 место в рейтинге качества жизни населения
Привязали к дереву: нерадивые хозяева бросили собаку на произвол судьбы в лесу
На выборах президента РФ установят 40 000 IP-камер на участках для голосования (ФОТО)
Уличное освещение появилось в 15 селах Ишимского района после жалоб местных жителей
Двое тюменцев подозреваются в краже канализационных труб из домов Лесобазы
Тюменец заплатит 80 тыс. рублей за отказ от службы в армии
Задолжавшего 800 000 рублей алиментщика задержали тюменские судебные приставы
#Общество
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Открытое государство
Документы
О проекте
Партнеры
14 февраля 2018, 15:35
Новые технологии, инновации Сколково стартапы

От облачной системы проката самокатов до самоуправляемого карьера

VIST Robotics
VIST Robotics

Крупнейший в Восточной Европе Технопарк «Сколково», ставший рабочей  площадкой для более 200 инновационных компаний, отметил год плодотворной работы. За это время Технопарк успел привлечь новые стартапы и  инвестиции, а также значительно увеличить свою прибыль.

За первый год работы в Технопарке около трети компаний-резидентов привлекли инвестиции в свои проекты, половина из них начали получать выручку. Среди успешных результатов – значительный рост прибыли стартапов: после перехода компаний под опеку Технопарка «Сколково» выручка стартапа в среднем увеличивалась на 94%. Также, по сравнению с 2016 годом выросло количество патентов, получаемых резидентами.

Технопарк «Сколково» – территория возможностей

Идея объединить стартапы под одной крышей и дать им импульс для развития родилась в 2010 году, и заключалась в том, чтобы находить  в научных институтах интересные и потенциально прибыльные проекты, делая из них компании, которые могут осуществить реальный вклад в экономику страны, рассказал старший вице-президент по инновациям Фонда «Сколково» Кирилл Каем.

Кирилл Каем. Фото: Sk.ru

«Мы регулярно объезжаем крупнейшие НИИ и вузы, которые занимаются научно-исследовательской деятельностью. Они представляют свои проекты, которые мы начинаем развивать. Примерно 70% стартапов «Сколково» приходят из академической среды: это вчерашние ученые, которые до этого не задумывались о  создании своей компании. Далее мы занимаемся инкубацией проектов – объясняем как работает экономика, исследуем экономические модели. В этом и заключается наша цель – дать возможность людям поверить, что они могут капитализировать то, что они понимают и умеют делать», – отметил он.

По словам Кирилла Каема, в ходе периода «инкубации» Фонд помогает стартапам сделать заявку на статус резидента «Сколково», который предполагает набор налоговых и таможенных льгот. «Компании-резиденты Фонда освобождаются от уплаты всех налогов, за исключением налога на фонд оплаты труда, а также получают государственные субсидии на ввоз иностранного оборудования в РФ», – подчеркнул  старший вице-президент по инновациям Фонда «Сколково».

В свою очередь, генеральный директор Технопарка «Сколково» Ренат Батыров рассказал, что Технопарк полностью оснащен всем необходимым оборудованием для плодотворной работы резидентов.

Ренат Батыров. Фото:Sk.ru

«Мы предоставляем для наших резидентов доступ к исследовательской инфраструктуре, –  отметил Батыров.  – В Технопарке расположены 16 центров коллективного использования – это компании, которые оказывают все необходимые услуги нашим стартапам. Это значит, что резидентам не нужно покупать дорогостоящее оборудование для проведения экспериментов или исследований, все это оборудование доступно для них в Технопарке. Компании могут заказать любое исследование, и через какое-то время получить результат. При этом Фонд  «Сколково» оказывает микрогрантовую поддержку для наших резидентов, то есть все затраты на эти услуги для них компенсируются. Кроме этого, у нас есть биомедицинский и робототехнический хакспейсы, куда можно прийти и самостоятельно провести исследование. Также мы не отказываемся от работы с зарубежными акселераторами. В Технопарке 11 топ-акселераторов имеют свои площадки и проводят свои мероприятия». 

Успешные стартапы «Сколково»

К одним из самых многообещающих стартапов в кластере энергоэффективных технологий относится компания «Самокат Шеринг» – первая в мире компания начавшая разработку сервисов краткосрочной аренды самокатов для городов по образцу каршеринга.  За год компания сумела заключить контракт с правительством Москвы на обеспечение городских пространств станциями проката самокатов, а также выйти на финский рынок.

Компания разработала мобильное приложение, которое можно скачать прямо на станции при помощи WI-FI, зарегистрироваться в системе и оплатить аренду самоката. Все станции проката объединены в облачную платформу, благодаря чему их владельцы могут получать всю информацию о работе станций. В ближайшие планы стартапа входит выход на азиатский и американский рынки. Кроме того, сервисом смогут воспользоваться гости чемпионата мира по футболу в 2018 году.

«Самокат Шеринг». Фото:Sk.ru

Резидент  IT-кластера компания VIST Robotics в рамках проекта «Интеллектуальный карьер» занимается развитием первой в России и СНГ технологии добычи твердых полезных ископаемых – от угля до железной руды – на промышленных объектах с использованием беспилотных автомобилей. Технология, в основе которой лежит спутниковая система навигации, позволяет управлять всем задействованным на карьере оборудованием без непосредственного присутствия на карьере людей. Основной своей задачей компания ставит развитие искусственного интеллекта и автономной техники. В  2013 году компания запустила первый роботизированный БелАЗ  – большегрузный самосвал грузоподъемность 130 тонн. В 2015 году компания успешно протестировала аналогичный беспилотный самосвал КамАЗ. Для отработки новых технологий компания пользуется созданным специалистами проекта полигоном в Марокко.

Еще один известный резидент IT-кластера – компания «Трайфит Технологии» занимается разработкой программного обеспечения, позволяющего использовать 3D-моделирование, чтобы индивидуально подбирать обувь каждому конкретному человеку, в том числе при покупке в интернет-магазине. Программа создает трехмерную модель ног покупателя, после чего подбирает наиболее подходящую модель обуви. Сканер, занимает площадь менее квадратного метра, что делает его удобным для использования в магазинах. По словам гендиректора компании Вагана Мартиросяна, компания уже запустила пилотные проекты с такими производителями обуви как Adidas, Decathlon, Ralf Ringer и «Эконика». Также интерес к технологии проявила американская компания New Balance, занимающаяся производством спортивной обуви.

В биомедицинском кластере одной из ведущих компаний является «Моторика», разрабатывающая тяговые и бионические протезы верхних конечностей, а также систему обучения для их пользователей. Стартап ставит перед собой задачу создания протезов, которые смогут превзойти возможности настоящей руки. Чтобы этого достичь, специалисты компании используют технологию «снятия» электрических импульсов с мышц, а также планируют использовать нейронные сети, чтобы сделать систему управления протезом еще более точной.

Компания также планирует оснастить протез доступом к Wi-Fi и сенсорным цветным дисплеем, что еще больше расширит их возможности. Одна из инноваций компании – установка в протезы дополнительных функций. При помощи встроенных в них блоков управления, человек, использующий протез, сможет расплатиться в магазине одним прикосновением.

Еще один резидент Технопарка – компания 3D Smile, разработавшая систему выравнивания зубов, – использует ортодонтические прозрачные капы с учетом физических характеристик пациента. Одна из инновационных технологий компании – совмещение 3D скана зубов с компьютерной томограммой (КТ), что позволяет составить трехмерный план движения зубов при помощи специального программного обеспечения, и изготовить капы на 3D-принтере. По сравнению с зарубежными аналогами, 3D Smile разрабатывает капы не только на основании скана зубов, но и с помощью КТ корней зубов, что позволяет усовершенствовать методы лечения, и сделать их еще более удобными для использования.  Российское производство также позволяет значительно снизить стоимость таких кап – если зарубежный аналог обойдется в 500 тысяч рублей, то за капы российского производства можно заплатить в два раза меньше, что по цене соотносимо с ценой обычных брекетов.

Популяризация науки и капсульный отель

Технопарк «Сколково» – это не просто рабочая площадка для сотен стартапов и компаний, но еще и пространство для популяризации науки и инновационного предпринимательства. Самыми важными событиями прошлого года стали форум «Открытые инновации», а также семейные экскурсии Family Day и конференция Skolkovo Robotics.

«В первый год после открытия мы приняли здесь более 60 тысяч гостей и провели 550 мероприятий – форумы, конференции, семинары, открытые лекции известных предпринимателей и ученых, – рассказал Ренат Батыров. –  Кроме того, мы также проводили внешние мероприятия. К нам приезжал создатель Ethereum Виталик Бутерин, а чтобы с ним пообщаться приехали 2000 тысячи человек со всей страны. В этом году мы ожидаем не менее 100 тысяч гостей в Технопарке».   

Ренат Батыров отметил, что в 2018 году «Сколково» планирует развивать инфраструктуру Технопарка, открыть капсульный отель, предназначенный для участников хакатонов, а также привлечь еще больше инвестиций в свои проекты. 

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...

Главные новости

Ксения Собчак в своем избирательном штабе
Собчак подала иск в ВС на регистрацию Путина кандидатом
Глава МОК Томас Бах
Бах объяснил спортсменам РФ отсутствие их коллег на Играх
Джеффри Харриган
Американский генерал рассказал подробности удара по участникам ЧВК
Дмитрий Песков
Песков назвал чушью версию Пономарева о присоединении Крыма
Кадр из фильма "Смерть Сталина"
Минкульт не стал судиться из-за показа «Смерти Сталина»
17:30 Собчак призвала расследовать гибель россиян в Сирии
17:08 Минкульт не стал судиться из-за показа «Смерти Сталина»
16:57 Американский генерал рассказал подробности удара по участникам ЧВК
16:48 За Владимира Путина готовы проголосовать 71,5% опрошенных россиян
16:17 Мэра Одессы заподозрили в коррупции

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Иван Бецкой
Александр Рослин. Портрет Ивана Бецкого. Между 1776 и 1777гг.
14 февраля 1704 года родился Иван Бецкой, личный секретарь Екатерины II
16:17 В Китае разблокировали «ВКонтакте»
16:04 Песков назвал чушью версию Пономарева о присоединении Крыма
15:53 Саакашвили прибыл в Голландию
15:40 Собчак подала иск в ВС на регистрацию Путина кандидатом
15:38 Бах объяснил российским спортсменам отсутствие их коллег на Играх
15:31 Назван состав хоккейной команды на матч со Словакией на ОИ
15:21 Сотрудники ФСБ пришли в банк «Финам»
15:02 Яровая представила законопроект о пожизненном заключении педофилов
15:00 Ирландский исследователь предлагает новую версию создания Келлской книги
14:48 Пономарев рассказал об угрожавшем Путину крушении вертолета
14:28 Кириенко предложил увеличить число номинантов конкурса наставников
14:10 Ротенберг решил бороться с подростковой криминальной субкультурой
14:05 Матвиенко объяснила уход Клинцевича из руководства оборонного комитета
13:48 «Сколково» запускает программу для внедрения инноваций в производство
13:45 Древние изображения верблюдов найдены в Саудовской Аравии
13:41 СМИ подсчитали доходы Дерипаски от майнеров
13:21 Совфед одобрил принятый ГД закон об амнистии капиталов
12:59 Участники форума «Наставник» приедут к Путину в гости
12:56 ЦИК посоветовал Первому каналу перенести показ фильма о Путине
12:34 В Кремле уточнили подробности разговора Путина и Порошенко
12:33 В CIT назвали имена еще трех погибших от удара США «вагнеровцев»
12:24 Глубоководные скаты используют горячие источники как инкубаторы
12:22 Эксперты нашли новый главный риск для финансовой системы России
12:12 В Киеве задержали мэра Одессы
11:52 Васильева пообещала «жестко отсекать» олимпиадников с низкими баллами ЕГЭ
11:46 В ГД обсуждают идею регулирования деятельности ЧВК
11:34 ЦБ решил ужесточить требования к микрофинансовым организациям
11:17 Елена Исинбаева родила сына
11:15 Снегопад в Москве привел к сбою в доставке товаров из интернет-магазинов
11:00 Клинцевич ушел в отставку
10:54 Россия впервые с 2014 года увеличила закупки сельхозпродукции
10:50 Четыре составных части Очень Большого Телескопа заработали совместно
10:42 В ОКР рассказали о причинах отсутствия Грязцова и Попова на ОИ-2018
10:34 Организатор терактов в Нью-Йорке и Нью-Джерси получил пожизненный срок
10:31 Полиция Израиля нашла доказательства взяток премьер-министра
10:10 Производитель SSJ-100 опроверг проблемы с датчиками скорости
09:58 В Дании скончался супруг королевы
09:54 Глава Пентагона не обнаружил российских наемников среди погибших при атаке в Сирии
09:36 Трамп нашел нового главу Агентства национальной безопасности
09:25 Неисправность разбившегося Ан-148 обнаружили у нескольких Sukhoi Superjet 100
08:57 Доверенным лицом Собчак стал первый российский омбудсмен Ковалев
08:47 Названы регионы-лидеры по качеству жизни в России
08:25 СМИ узнали о звонке Порошенко Путину
08:11 МОК ошибочно не пригласил двух российских спортсменов на ОИ-2018
13.02 21:19 Bloomberg опубликовал новые данные о якобы погибших в Сирии россиянах
Apple Bitcoin Boeing Facebook Google iPhone IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter Абхазия аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Александр Турчинов Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Аргентина Аркадий Дворкович Арктика Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспилотник беспорядки биатлон бизнес биология бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов борьба с курением Бразилия Валентина Матвиенко вандализм Ватикан ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы ВЦИОМ выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы Вячеслав Володин гаджеты газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь Дагестан Дальний Восток декларации чиновников деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Ингушетия Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Кемеровская область Киев кино Киргизия Китай климат Земли КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение Конституционный суд Конституция кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Ксения Собчак Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика Ленинградская область лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия Мария Захарова МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минсельхоз Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС мобильные приложения МОК Молдавия монархия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка Мурманская область МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры Ольга Голодец ООН ОПЕК оппозиция опросы оружие отставки-назначения офшор Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение Почта России права человека правительство Право правозащитное движение православие «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край Продовольствие происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Республика Карелия Реформа армии РЖД ритейл Росавиация Роскомнадзор Роскосмос «Роснефть» Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Нарышкин Сергей Полонский Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид Счетная палата США Таджикистан Таиланд тарифы Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии Трансаэро транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство уголовный кодекс УЕФА Узбекистан Украина Условия труда фармакология ФАС ФБР Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие химия хоккей хулиганство цензура Центробанк ЦИК ЦРУ ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола эволюция Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Якутия Яндекс Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.