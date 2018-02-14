От облачной системы проката самокатов до самоуправляемого карьера

Крупнейший в Восточной Европе Технопарк «Сколково», ставший рабочей площадкой для более 200 инновационных компаний, отметил год плодотворной работы. За это время Технопарк успел привлечь новые стартапы и инвестиции, а также значительно увеличить свою прибыль.

За первый год работы в Технопарке около трети компаний-резидентов привлекли инвестиции в свои проекты, половина из них начали получать выручку. Среди успешных результатов – значительный рост прибыли стартапов: после перехода компаний под опеку Технопарка «Сколково» выручка стартапа в среднем увеличивалась на 94%. Также, по сравнению с 2016 годом выросло количество патентов, получаемых резидентами.

Технопарк «Сколково» – территория возможностей

Идея объединить стартапы под одной крышей и дать им импульс для развития родилась в 2010 году, и заключалась в том, чтобы находить в научных институтах интересные и потенциально прибыльные проекты, делая из них компании, которые могут осуществить реальный вклад в экономику страны, рассказал старший вице-президент по инновациям Фонда «Сколково» Кирилл Каем.

Кирилл Каем. Фото: Sk.ru

«Мы регулярно объезжаем крупнейшие НИИ и вузы, которые занимаются научно-исследовательской деятельностью. Они представляют свои проекты, которые мы начинаем развивать. Примерно 70% стартапов «Сколково» приходят из академической среды: это вчерашние ученые, которые до этого не задумывались о создании своей компании. Далее мы занимаемся инкубацией проектов – объясняем как работает экономика, исследуем экономические модели. В этом и заключается наша цель – дать возможность людям поверить, что они могут капитализировать то, что они понимают и умеют делать», – отметил он.

По словам Кирилла Каема, в ходе периода «инкубации» Фонд помогает стартапам сделать заявку на статус резидента «Сколково», который предполагает набор налоговых и таможенных льгот. «Компании-резиденты Фонда освобождаются от уплаты всех налогов, за исключением налога на фонд оплаты труда, а также получают государственные субсидии на ввоз иностранного оборудования в РФ», – подчеркнул старший вице-президент по инновациям Фонда «Сколково».

В свою очередь, генеральный директор Технопарка «Сколково» Ренат Батыров рассказал, что Технопарк полностью оснащен всем необходимым оборудованием для плодотворной работы резидентов.

Ренат Батыров. Фото:Sk.ru

«Мы предоставляем для наших резидентов доступ к исследовательской инфраструктуре, – отметил Батыров. – В Технопарке расположены 16 центров коллективного использования – это компании, которые оказывают все необходимые услуги нашим стартапам. Это значит, что резидентам не нужно покупать дорогостоящее оборудование для проведения экспериментов или исследований, все это оборудование доступно для них в Технопарке. Компании могут заказать любое исследование, и через какое-то время получить результат. При этом Фонд «Сколково» оказывает микрогрантовую поддержку для наших резидентов, то есть все затраты на эти услуги для них компенсируются. Кроме этого, у нас есть биомедицинский и робототехнический хакспейсы, куда можно прийти и самостоятельно провести исследование. Также мы не отказываемся от работы с зарубежными акселераторами. В Технопарке 11 топ-акселераторов имеют свои площадки и проводят свои мероприятия».

Успешные стартапы «Сколково»

К одним из самых многообещающих стартапов в кластере энергоэффективных технологий относится компания «Самокат Шеринг» – первая в мире компания начавшая разработку сервисов краткосрочной аренды самокатов для городов по образцу каршеринга. За год компания сумела заключить контракт с правительством Москвы на обеспечение городских пространств станциями проката самокатов, а также выйти на финский рынок.

Компания разработала мобильное приложение, которое можно скачать прямо на станции при помощи WI-FI, зарегистрироваться в системе и оплатить аренду самоката. Все станции проката объединены в облачную платформу, благодаря чему их владельцы могут получать всю информацию о работе станций. В ближайшие планы стартапа входит выход на азиатский и американский рынки. Кроме того, сервисом смогут воспользоваться гости чемпионата мира по футболу в 2018 году.

«Самокат Шеринг». Фото:Sk.ru

Резидент IT-кластера компания VIST Robotics в рамках проекта «Интеллектуальный карьер» занимается развитием первой в России и СНГ технологии добычи твердых полезных ископаемых – от угля до железной руды – на промышленных объектах с использованием беспилотных автомобилей. Технология, в основе которой лежит спутниковая система навигации, позволяет управлять всем задействованным на карьере оборудованием без непосредственного присутствия на карьере людей. Основной своей задачей компания ставит развитие искусственного интеллекта и автономной техники. В 2013 году компания запустила первый роботизированный БелАЗ – большегрузный самосвал грузоподъемность 130 тонн. В 2015 году компания успешно протестировала аналогичный беспилотный самосвал КамАЗ. Для отработки новых технологий компания пользуется созданным специалистами проекта полигоном в Марокко.

Еще один известный резидент IT-кластера – компания «Трайфит Технологии» занимается разработкой программного обеспечения, позволяющего использовать 3D-моделирование, чтобы индивидуально подбирать обувь каждому конкретному человеку, в том числе при покупке в интернет-магазине. Программа создает трехмерную модель ног покупателя, после чего подбирает наиболее подходящую модель обуви. Сканер, занимает площадь менее квадратного метра, что делает его удобным для использования в магазинах. По словам гендиректора компании Вагана Мартиросяна, компания уже запустила пилотные проекты с такими производителями обуви как Adidas, Decathlon, Ralf Ringer и «Эконика». Также интерес к технологии проявила американская компания New Balance, занимающаяся производством спортивной обуви.

В биомедицинском кластере одной из ведущих компаний является «Моторика», разрабатывающая тяговые и бионические протезы верхних конечностей, а также систему обучения для их пользователей. Стартап ставит перед собой задачу создания протезов, которые смогут превзойти возможности настоящей руки. Чтобы этого достичь, специалисты компании используют технологию «снятия» электрических импульсов с мышц, а также планируют использовать нейронные сети, чтобы сделать систему управления протезом еще более точной.

Компания также планирует оснастить протез доступом к Wi-Fi и сенсорным цветным дисплеем, что еще больше расширит их возможности. Одна из инноваций компании – установка в протезы дополнительных функций. При помощи встроенных в них блоков управления, человек, использующий протез, сможет расплатиться в магазине одним прикосновением.

Еще один резидент Технопарка – компания 3D Smile, разработавшая систему выравнивания зубов, – использует ортодонтические прозрачные капы с учетом физических характеристик пациента. Одна из инновационных технологий компании – совмещение 3D скана зубов с компьютерной томограммой (КТ), что позволяет составить трехмерный план движения зубов при помощи специального программного обеспечения, и изготовить капы на 3D-принтере. По сравнению с зарубежными аналогами, 3D Smile разрабатывает капы не только на основании скана зубов, но и с помощью КТ корней зубов, что позволяет усовершенствовать методы лечения, и сделать их еще более удобными для использования. Российское производство также позволяет значительно снизить стоимость таких кап – если зарубежный аналог обойдется в 500 тысяч рублей, то за капы российского производства можно заплатить в два раза меньше, что по цене соотносимо с ценой обычных брекетов.

Популяризация науки и капсульный отель

Технопарк «Сколково» – это не просто рабочая площадка для сотен стартапов и компаний, но еще и пространство для популяризации науки и инновационного предпринимательства. Самыми важными событиями прошлого года стали форум «Открытые инновации», а также семейные экскурсии Family Day и конференция Skolkovo Robotics.

«В первый год после открытия мы приняли здесь более 60 тысяч гостей и провели 550 мероприятий – форумы, конференции, семинары, открытые лекции известных предпринимателей и ученых, – рассказал Ренат Батыров. – Кроме того, мы также проводили внешние мероприятия. К нам приезжал создатель Ethereum Виталик Бутерин, а чтобы с ним пообщаться приехали 2000 тысячи человек со всей страны. В этом году мы ожидаем не менее 100 тысяч гостей в Технопарке».

Ренат Батыров отметил, что в 2018 году «Сколково» планирует развивать инфраструктуру Технопарка, открыть капсульный отель, предназначенный для участников хакатонов, а также привлечь еще больше инвестиций в свои проекты.