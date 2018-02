Топ новостей 14 февраля

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня двум спортсменам из РФ ошибочно отказали в допуске на Олимпиаду, СМИ сообщили о неисправности у самолетов Sukhoi Superjet, которая привела к катастрофе Ан-148, а группа исследователей назвала новые имена погибших в Сирии наемников из РФ.

Международный олимпийский комитет не пригласил на Олимпиаду конькобежца Сергея Грязцова и бобслеиста Дмитрия Попова, хотя одобрил их участие. В ОКР объяснили, что их не включили в заявки профильные спортивные федерации России.

Обледенение датчиков скорости воздушного судна, которое могло привести к крушению Ан-148 в Подмосковье, наблюдалось и у лайнеров Sukhoi Superjet 100, заявили СМИ со ссылкой на телеграмму Росавиации, которая была разослана после катастрофы. «Гражданские самолеты Сухого» заявили: «В случаях возникновения подозрения на возможность частичного обледенения датчиков скорости ...система не позволяла самолету подняться в воздух, обеспечивая главный приоритет — безопасность пассажиров».

Группа расследователей Conflict Intelligence Team заявила о гибели еще троих россиян при ударе коалиции США в Сирии. Ими могли быть Алексей Шихов из Нижнего Новгорода, который ранее воевал в Донбассе, некий Владимир с позывным «Апостол», а также Руслан Гаврилова из Свердловской области. Дмитрий Песков назвал непонятным вопрос одного из журналистов о возможности объявления траура в связи с инцидентом. В Пентагоне, между тем, заявляют, что им ничего не известно о гибели российских наемников.

Ксения Собчак подала в Верховный суд России иск с жалобой на регистрацию в качестве кандидата Владимира Путина. «Согласно Конституции Путин не имеет права выдвигаться на эту должность, так как уже занимал ее два срока подряд. Мы также считаем, что заявление президента Медведева о поддержке Путина в 2011 году было "уникальным признанием двух высших должностных лиц государства в сговоре с целью бессрочного или долгосрочного закрепления поста президента за своей группой"», — отметила она.

Между тем ЦИК предложит Первому каналу отложить показ оставшихся серий документального фильма о Владимире Путине до завершения выборов. По словам Эллы Памфиловой, соответствующее постановление будет направлено в адрес телеканала. Речь идет о фильме Оливера Стоуна «Путин». Сам фильм в ЦИК не считают предвыборной агитацией.

Представители всех думских фракций внесли на рассмотрение ГД законопроект, предусматривающий пожизненное заключение для педофилов, жертвам которых не исполнилось 14 лет, когда преступление повлекло тяжкие последствия для жизни и здоровья ребенка. Документ представила Ирина Яровая.

Совет Федерации утвердил отставку Франца Клинцевича с поста первого зампреда комитета Совфеда по обороне и безопасности на основании его личного заявления. Валентина Матвиенко объяснила, что такое решение связано с необходимостью ротации кадров.

Совет Федерации одобрил пакет законов о проведении в России с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года налоговой амнистии. Он позволяет сохранить в полном объеме гарантии для декларантов, воспользовавшихся предоставленной возможностью декларирования в ходе первого этапа, который проходил с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года.

В феврале 2014 года самолет Владимира Путина едва не потерпел крушение в Сочи, и президент воспринял это как покушение, попытку покушения с участием иностранных спецслужб», заявил бывший депутат Госдумы Илья Пономарев на слушаниях в суде Киева, где рассматривается дело о госизмене Виктора Януковича. По его словам, жесткая посадка вертолета Путина произошла 22 февраля 2014 года — на следующий день после того, как Янукович бежал из Киева. Сам он узнал об инциденте с вертолетом от одного из офицеров ФСО. Пономарев предположил, что после этого у президента РФ появилось ощущение, что вокруг зреет заговор, и в ночь на 23 февраля он собрал совещание, на котором поставил вопрос о присоединении Крыма. Кремль назвал заявление политика чушью.

Министерство культуры России отозвало из Судебного участка мирового судьи № 208 протокол о нарушении кинотеатром «Пионер» закона из-за показа в нем фильма «Смерть Сталина». 25 января его показ прошел, несмотря на отозванное Минкультом прокатное удостоверение. Позже в кинотеатр приходила полиция.

Супруг королевы Дании Маргрете II принц Хенрик умер на 84-м году жизни. Он умер во сне. В конце декабря принц был госпитализирован для исследования опухоли в левом легком, которая оказалась доброкачественной. Он также страдал деменцией.

