Топ новостей 14 февраля

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня двум спортсменам из РФ ошибочно отказали в допуске на Олимпиаду, СМИ сообщили о неисправности у самолетов Sukhoi Superjet, которая привела к катастрофе Ан-148, а группа исследователей назвала новые имена погибших в Сирии наемников из РФ.

Международный олимпийский комитет не пригласил на Олимпиаду конькобежца Сергея Грязцова и бобслеиста Дмитрия Попова, хотя одобрил их участие. В ОКР объяснили, что их не включили в заявки профильные спортивные федерации России.

14FEB Speed Skating - Ladies' 1000m

2/14 스피드 스케이팅 – 여자 1000m



Gold🥇 ter MORS Jorien / NED🇳🇱

Silver🥈 KODAIRA Nao / JPN🇯🇵

Bronze🥉 TAKAGI Miho / JPN🇯🇵



Congratulations.🎉 축하합니다!!

김현영, 박승희 선수! 최고의 레이스였습니다🇰🇷👏👏👏 pic.twitter.com/JsKGPewOzq — PyeongChang 2018 (@pyeongchang2018) 14 февраля 2018 г.

Самолет Sukhoi Superjet 100 / mskagency.ru

Обледенение датчиков скорости воздушного судна, которое могло привести к крушению Ан-148 в Подмосковье, наблюдалось и у лайнеров Sukhoi Superjet 100, заявили СМИ со ссылкой на телеграмму Росавиации, которая была разослана после катастрофы. «Гражданские самолеты Сухого» заявили: «В случаях возникновения подозрения на возможность частичного обледенения датчиков скорости ...система не позволяла самолету подняться в воздух, обеспечивая главный приоритет — безопасность пассажиров».

Обслуживание самолётов Ан-148 курирует Авиационный комплекс им. Илюшина. А вы знаете кто его сейчас возглавляет?? Сын Дмитрия Рогозина. 34 лет от роду. А учился он в университете статистики. К авиации это как понимание отношения не имеет. — Сибиряк (@SiberianMan) 14 февраля 2018 г.

Группа расследователей Conflict Intelligence Team заявила о гибели еще троих россиян при ударе коалиции США в Сирии. Ими могли быть Алексей Шихов из Нижнего Новгорода, который ранее воевал в Донбассе, некий Владимир с позывным «Апостол», а также Руслан Гаврилова из Свердловской области. Дмитрий Песков назвал непонятным вопрос одного из журналистов о возможности объявления траура в связи с инцидентом. В Пентагоне, между тем, заявляют, что им ничего не известно о гибели российских наемников.

Репортаж Fox News с видео уничтожения проасадовского ополчения и наемников атаковавших курдов из СДС ганшипом Lockheed AC-130 Spectre pic.twitter.com/7qkIG4pahf — Рогозин-на-орбите (@LyapunovS) 14 февраля 2018 г.

«Русские своих не бросают»: подтверждено уже шестеро российских граждан из ЧВК, убитых в Сирии, но в Кремле «не располагают информацией», а в Госдуме считают, что «кто-то намеренно сгущает краски» — Tikhon Dzyadko (@tikhondzyadko) 14 февраля 2018 г.

Ожидаем от Пескова: Граждане РФ, попадающие в неприятные ситуации, не являются гражданами РФ. — FlashNord (@flashnord) 14 февраля 2018 г.

Владимир Путин и Оливер Стоун / kremlin.ru

Ксения Собчак подала в Верховный суд России иск с жалобой на регистрацию в качестве кандидата Владимира Путина. «Согласно Конституции Путин не имеет права выдвигаться на эту должность, так как уже занимал ее два срока подряд. Мы также считаем, что заявление президента Медведева о поддержке Путина в 2011 году было "уникальным признанием двух высших должностных лиц государства в сговоре с целью бессрочного или долгосрочного закрепления поста президента за своей группой"», — отметила она.

Иск Ксении Собчак против Путина, конечно, отклонят. Исход понятен. Однако произошло важное: «легитимность» пятого срока публично поставлена под сомнение. Смелый ход! А что Путин изберется – так сомнений нет. Но это хотя бы будет насилием без согласия жертвы. — Дмитрий Гудков (@gudkovd) 14 февраля 2018 г.

Между тем ЦИК предложит Первому каналу отложить показ оставшихся серий документального фильма о Владимире Путине до завершения выборов. По словам Эллы Памфиловой, соответствующее постановление будет направлено в адрес телеканала. Речь идет о фильме Оливера Стоуна «Путин». Сам фильм в ЦИК не считают предвыборной агитацией.

ЦИК РФ заявил, что в документальном фильме "Путин" нет призыва голосовать за Путина, поэтому нарушений нет. Зато в наш штаб в Оренбурге сейчас пришла полиция с обыском и изъятием листовок за бойкот. Такие вот "выборы". Не ходите на них. — Alexey Navalny (@navalny) 14 февраля 2018 г.

Люди в лесу / pixabay.com

Представители всех думских фракций внесли на рассмотрение ГД законопроект, предусматривающий пожизненное заключение для педофилов, жертвам которых не исполнилось 14 лет, когда преступление повлекло тяжкие последствия для жизни и здоровья ребенка. Документ представила Ирина Яровая.

Франц Клинцевич / council.gov.ru

Совет Федерации утвердил отставку Франца Клинцевича с поста первого зампреда комитета Совфеда по обороне и безопасности на основании его личного заявления. Валентина Матвиенко объяснила, что такое решение связано с необходимостью ротации кадров.

#Клинцевич покинул пост первого зампреда оборонного комитета Совета Федерации @SovFedInfo

Когда бывшего старшего инструктора политотдела по специальной пропаганде увольняют за "Излишнюю болтливость"....😂😂😂 — Политач (@Polit_street) 14 февраля 2018 г.

Совет Федерации одобрил пакет законов о проведении в России с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года налоговой амнистии. Он позволяет сохранить в полном объеме гарантии для декларантов, воспользовавшихся предоставленной возможностью декларирования в ходе первого этапа, который проходил с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года.

Амнистия капиталу - это амнистия всем преступлениям при его сколачивании.



Совфед одобрил закон об «амнистии капитала» https://t.co/6pobZFRCHS с помощью @gazetaru — Всехузревший(25+) (@alyurgu) 14 февраля 2018 г.

В феврале 2014 года самолет Владимира Путина едва не потерпел крушение в Сочи, и президент воспринял это как покушение, попытку покушения с участием иностранных спецслужб», заявил бывший депутат Госдумы Илья Пономарев на слушаниях в суде Киева, где рассматривается дело о госизмене Виктора Януковича. По его словам, жесткая посадка вертолета Путина произошла 22 февраля 2014 года — на следующий день после того, как Янукович бежал из Киева. Сам он узнал об инциденте с вертолетом от одного из офицеров ФСО. Пономарев предположил, что после этого у президента РФ появилось ощущение, что вокруг зреет заговор, и в ночь на 23 февраля он собрал совещание, на котором поставил вопрос о присоединении Крыма. Кремль назвал заявление политика чушью.

Илья Пономарев вышел с нами на связь и рассказал подробнее о том, как Путин принимал решение начать операцию в Крыму четыре года назад, и о закрытом совещании в ночь с 22 на 23 февраляhttps://t.co/lUAzxclYQV — Телеканал Дождь (@tvrain) 14 февраля 2018 г.

Министерство культуры России отозвало из Судебного участка мирового судьи № 208 протокол о нарушении кинотеатром «Пионер» закона из-за показа в нем фильма «Смерть Сталина». 25 января его показ прошел, несмотря на отозванное Минкультом прокатное удостоверение. Позже в кинотеатр приходила полиция.

Кинотеатр "Пионер" оштрафовали за показ фильма "Диван Сталина", потому что ввоз "Дивана" не был оформлен таможней. — La Russie parle (@Russia_calls) 14 февраля 2018 г.

Его Высочество Хенрик, принц-консорт Датский

Супруг королевы Дании Маргрете II принц Хенрик умер на 84-м году жизни. Он умер во сне. В конце декабря принц был госпитализирован для исследования опухоли в левом легком, которая оказалась доброкачественной. Он также страдал деменцией.