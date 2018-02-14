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14 февраля 2018, 17:59

Топ новостей 14 февраля

Алексей Шихов
Алексей Шихов
Фото: @666_mancer / Twitter

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня двум спортсменам из РФ ошибочно отказали в допуске на Олимпиаду, СМИ сообщили о неисправности у самолетов Sukhoi Superjet, которая привела к катастрофе Ан-148, а группа исследователей назвала новые имена погибших в Сирии наемников из РФ.

МОК ошибочно не пригласил двух российских спортсменов на ОИ-2018

Международный олимпийский комитет не пригласил на Олимпиаду конькобежца Сергея Грязцова и бобслеиста Дмитрия Попова, хотя одобрил их участие. В ОКР объяснили, что их не включили в заявки профильные спортивные федерации России.

Неисправность разбившегося Ан-148 обнаружили у нескольких Sukhoi Superjet 100

 
Самолет Sukhoi Superjet 100 / mskagency.ru

Обледенение датчиков скорости воздушного судна, которое могло привести к крушению Ан-148 в Подмосковье, наблюдалось и у лайнеров Sukhoi Superjet 100, заявили СМИ со ссылкой на телеграмму Росавиации, которая была разослана после катастрофы. «Гражданские самолеты Сухого» заявили: «В случаях возникновения подозрения на возможность частичного обледенения датчиков скорости ...система не позволяла самолету подняться в воздух, обеспечивая главный приоритет — безопасность пассажиров».

В CIT назвали имена еще трех погибших от удара США «вагнеровцев»

Группа расследователей Conflict Intelligence Team заявила о гибели еще троих россиян при ударе коалиции США в Сирии. Ими могли быть Алексей Шихов из Нижнего Новгорода, который ранее воевал в Донбассе, некий Владимир с позывным «Апостол», а также Руслан Гаврилова из Свердловской области. Дмитрий Песков назвал непонятным вопрос одного из журналистов о возможности объявления траура в связи с инцидентом. В Пентагоне, между тем, заявляют, что им ничего не известно о гибели российских наемников.

Собчак подала иск в ВС на регистрацию Путина кандидатом

 
Владимир Путин и Оливер Стоун / kremlin.ru

Ксения Собчак подала в Верховный суд России иск с жалобой на регистрацию в качестве кандидата Владимира Путина. «Согласно Конституции Путин не имеет права выдвигаться на эту должность, так как уже занимал ее два срока подряд. Мы также считаем, что заявление президента Медведева о поддержке Путина в 2011 году было "уникальным признанием двух высших должностных лиц государства в сговоре с целью бессрочного или долгосрочного закрепления поста президента за своей группой"», — отметила она.

Между тем ЦИК предложит Первому каналу отложить показ оставшихся серий документального фильма о Владимире Путине до завершения выборов. По словам Эллы Памфиловой, соответствующее постановление будет направлено в адрес телеканала. Речь идет о фильме Оливера Стоуна «Путин». Сам фильм в ЦИК не считают предвыборной агитацией.

Яровая представила законопроект о пожизненном заключении педофилов

 
Люди в лесу / pixabay.com

Представители всех думских фракций внесли на рассмотрение ГД законопроект, предусматривающий пожизненное заключение для педофилов, жертвам которых не исполнилось 14 лет, когда преступление повлекло тяжкие последствия для жизни и здоровья ребенка. Документ представила Ирина Яровая.

Клинцевич ушел в отставку

 
Франц Клинцевич / council.gov.ru

Совет Федерации утвердил отставку Франца Клинцевича с поста первого зампреда комитета Совфеда по обороне и безопасности на основании его личного заявления. Валентина Матвиенко объяснила, что такое решение связано с необходимостью ротации кадров.

Совфед одобрил принятый ГД закон об амнистии капиталов

Совет Федерации одобрил пакет законов о проведении в России с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года налоговой амнистии. Он позволяет сохранить в полном объеме гарантии для декларантов, воспользовавшихся предоставленной возможностью декларирования в ходе первого этапа, который проходил с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года.

Пономарев рассказал об угрожавшем Путину крушении вертолета

В феврале 2014 года самолет Владимира Путина едва не потерпел крушение в Сочи, и президент воспринял это как покушение, попытку покушения с участием иностранных спецслужб», заявил бывший депутат Госдумы Илья Пономарев на слушаниях в суде Киева, где рассматривается дело о госизмене Виктора Януковича. По его словам, жесткая посадка вертолета Путина произошла 22 февраля 2014 года — на следующий день после того, как Янукович бежал из Киева. Сам он узнал об инциденте с вертолетом от одного из офицеров ФСО. Пономарев предположил, что после этого у президента РФ появилось ощущение, что вокруг зреет заговор, и в ночь на 23 февраля он собрал совещание, на котором поставил вопрос о присоединении Крыма. Кремль назвал заявление политика чушью.

Минкульт не стал судиться из-за показа «Смерти Сталина»

Министерство культуры России отозвало из Судебного участка мирового судьи № 208 протокол о нарушении кинотеатром «Пионер» закона из-за показа в нем фильма «Смерть Сталина». 25 января его показ прошел, несмотря на отозванное Минкультом прокатное удостоверение. Позже в кинотеатр приходила полиция.

В Дании скончался супруг королевы

 
Его Высочество Хенрик, принц-консорт Датский

Супруг королевы Дании Маргрете II принц Хенрик умер на 84-м году жизни. Он умер во сне. В конце декабря принц был госпитализирован для исследования опухоли в левом легком, которая оказалась доброкачественной. Он также страдал деменцией.

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