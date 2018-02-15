Некоторые регионы скрывали наличие бюджетных проблем. Власти субъектов «просто скрывали проблемы, связанные с наличием просроченной кредиторской задолженности», при этом предоставляя в отчетах «некорректные данные». Об, как пишет РБК, министр финансов Антон Силуанов заявил в интервью журналу «Российский инвестиционный форум», который подготовил Росконгресс к одноименному форуму в Сочи.

Силуанов рассказал, что «например, в республиках Ингушетия, Марий Эл, Пензенской, Новгородской, Магаданской областях и других, что явилось следствием заключения контрактов, начала реализации проектов, причем зачастую не самых первоочередных, при отсутствии соответствующих финансовых возможностей», рассказал Силуанов.

Российский инвестиционный форум в Сочи sochi.ru

«А в это же время бюджеты испытывали сложности при выполнении, допустим, социальных обязательств или выплаты зарплаты», — добавил министр. Министр рассказал, что его ведомство принимает меры по финансовой стабилизации этих субъектов «практически в ручном режиме». Также Силуанов напомнил об уровне долговой нагрузки и качестве управления финансами в нескольких регионах, которые «вызывают вопросы». Особенные опасения, по его словам, вызывает ситуация в Мордовии, Хакасии и Костромской области: «Уровень долговой нагрузки здесь превышает разумные параметры, что говорит о качестве и взвешенности проводимой региональными властями политики. Самая несдержанная политика заимствований — в Мордовии: на начало 2018 года показатель госдолга превысил объем двухгодового поступления собственных доходов».

С 2018 года федеральное Министерство финансов в экстренных случаях собирается вводить в регионах, где долговая нагрузка достигает 140% собственных доходов, казначейское сопровождение. «Мы считаем, что федеральный центр должен вмешиваться в подобные ситуации с целью обеспечения выполнения социальных обязательств и указов президента в данном субъекте в полном объеме. Задача руководства региона — не столько утвердить план оздоровления, сколько принимать все возможные меры по его реализации», — заявил Антон Силуанов.

При этом Силуанов не считает, что Москва забирает себе слишком много налогов и не оставляет средств регионам. По словам министра, доходы между федеральным бюджетом и субъектами по итогам 2016 года сложились в пропорции 54% на 46%. А после передачи межбюджетных трансферов у федерации осталось лишь 39%, еще 14% ушли во внебюджетные фонды. Силуанов указал, что налогооблагаемая база в регионах неоднородна, поэтому централизация позволяет выравнивать доходы.

Промышленное производство в Костромской области adm44.ru

Напомним, в конце прошлого года Антон Силуанов призывал власти Мордовии и Хакасии «не доходить до ручки». У Мордовии долг по итогам 2016 года составил 176% собственных доходов, у Хакасии — 145%. При этом из-за большого объема долгов казначейское сопровождение ввели в двух регионах — Хакасии и Костромской области.

Государственный долг является серьезной проблемой для многих регионов, но только в пяти размер долга превышает годовой доход. В «красной зоне» находится Мордовия, Хакасия, Костромская область, Карелия и Кабардино-Балкария.