СМИ обсуждают стрельбу в американской школе, в штате Флорида. По итогам стрельбы оказалось 17 погибших и 20 пострадавших. Американские СМИ публикуют подробные отчеты о событии с большим количеством цитат из высказываний официальных лиц и очевидцев, но практически не пытаются концептуализировать. Британские СМИ, которые тоже массово освещают эту историю, наоборот, рефлексируют.

Это была самая смертоносная стрельба в американской школе за последние пять лет, пишет The Economist, со времен стрельбы в школе штата Коннектикут, когда погибли 20 человек. Но только за этот год это был уже восемнадцатый случай стрельбы в американских школах и 1607-й случай за пять лет. Иными словами, массовая стрельба имела место фактически каждый день, и за это время насчитывается 1846 погибших.

Работа спасателей около школы в Паркланде

Из-за такой регулярности новости об очередной стрельбе постепенно становятся обыденным явлением, и журналистам трудно сделать из этого значимое информационное событие. Недавно 15-летний стрелок открыл огонь в штате Кентуки, в результате чего было двое погибших (детей) и 14 раненых. В СМИ этот эпизод обсуждался очень бегло. Но регулярность — это только одна причина отсутствия интереса. Другая причина в том, что нет никакой реалистичной надежды на то, что ситуацию возможно принципиально изменить.

Некоторые комментаторы объясняют систематически повторяющиеся расстрелы большим количеством психических расстройств среди граждан. Это довольно типичное объяснение, которое любят американские правые, потому что из него не следует, что необходимо как-то менять регламент владения огнестрельным оружием. Гораздо более прямолинейное объяснение состоит в том, что в США просто больше огнестрельного оружия у граждан, и мягче правила, по которым его можно получить, чем в большинстве других развитых стран, где таких эпизодов значительно меньше.

Оружейный магазин в штате Флорида Lulu Vision/flickr.com

Справедливость этого прямолинейного объяснения подтверждается и наблюдениями по США. В штатах с наиболее строгими законами по владению огнестрельным оружием (как, например, Иллинойс) обычно ниже и уровень преступности с применением такого оружия. А Флорида — это, наоборот, один из штатов, где огнестрельное законодательство крайне либерально.

С начала 2018 г. прошло всего семь недель, а в американских школах было уже восемь случаев стрельбы, по итогам которых были погибшие или раненые, пишет Guardian. Были также случаи с тяжелыми ранениями, но без преднамеренной стрельбы, когда причиной стал спонтанный выстрел пистолета, находившегося в рюкзаке у школьника. Конгрессмен от Флориды Билл Нельсон по поводу последних событий заявил, что эпизоды со стрельбой опасным образом превращаются в рутину. Нельсон — демократ, а демократам свойственно по таким поводам высказываться в пользу ужесточения правил по владению огнестрельным оружием. Но эти высказывания не выходят за пределы риторики. Много таких разговоров было в 2012 г., после стрельбы в Коннектикуте, но и тогда конгресс отказался ужесточать правила, а только усилил полицейский надзор над школами.

Вывод детей из школы в Паркланде

Систематические инциденты со стрельбой, комментирует Guardian, неизменно вызывают одну и ту же противоречивую реакцию. Одни начинают требовать срочного ужесточения законов, другие настаивают на том, что надо лучше вооружать школьную охрану, третьи — что надо лучше вооружать всех, чтобы и ученики, и преподаватели могли за себя постоять. Некоторые эксперты на это возражают, что хотя стрельба в школах случается прискорбно часто, риск стрельбы еще выше за пределами школ (дома или возле дома).

Тем не менее, именно школьные инциденты традиционно привлекают к себе больше всего внимания. Ажиотаж вокруг этих событий привел к резкому разрастанию индустрии, обслуживающей школьную безопасность. В 2017 г. рынок оборудования для повышения безопасности в школах оценивался в $2,68 млрд. Туда, в частности, входят производители пуленепробиваемых рюкзаков и школьных досок.