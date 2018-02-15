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15 февраля 2018, 09:06

Экс-главе Совбеза Украины Гайдуку грозит международное преследование за растрату российских денег

Виталий Гайдук
Виталий Гайдук
youtube.com

Экс-главу СНБО Украины Виталия Гайдука могут объявить в международный розыск и подозревают в борьбе с Россией за ее же счет. Об этом сообщает агентство REGNUM  со ссылкой на статью в «Независимой газете», которую издание приводит целиком:

«Крупным политическим скандалом может обернуться недавний арест в Москве гендиректора и одного из основателей украинской металлургической компании «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД) Олега Мкртчана. По версии российских правоохранительных органов, он похитил, вывел в офшор и позже потратил на свои проекты более 1 млрд руб. из кредита, предоставленного ВЭБом предприятиям ИСД, пишет РБК (09.02.18). Причем не менее 300 млн долларов из денег российского банка, как пишет «Росбалт» (14.02.18), «по одной из версий, были потрачены на финансирование президентской и по сути антироссийской кампании Юлии Тимошенко». Интрига заключается в том, что Мкртчан, по данным СМИ, свою причастность к мошенничеству и офшору опровергает. Более того, по данным Life (09.02.18), он уже заявил о готовности сотрудничать со следователями и в обмен на смягчение уголовной статьи может раскрыть «всех своих сообщников, которые помогли ему в 2009 году похитить многомиллионные кредиты ВЭБ и вывести их за границу».

Чьи имена могут всплыть в этой истории в качестве основных фигурантов расследуемого ФСБ дела о хищении денег ВЭБа, попробовать угадать не сложно. Помимо Мкртчана основателями ИСД являются экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Виталий Гайдук и бывший глава администрации Донецкой области миллиардер Сергей Тарута. В 2010 году, на момент получения кредита от ВЭБа, как отмечает «Коммерсантъ», у Мкртчана и Таруты было 49% акций корпорации. При этом, по данным «Собеседника» (13.12.17), доля Гайдука в ИСД на момент купли-продажи части компании могла составлять около 40%. Логично предположить, что бывший основной акционер консорциума мог являться и конечным бенефициаром офшора, в который вывели российский миллиард и от которого сейчас «открещивается» Мкртчан. По данным СМИ, потенциальное участие Гайдука в этой схеме уже заинтересовало правоохранительные органы России, и, в случае отказа от сотрудничества с ними, как пишет «Росбалт», бизнесмену может грозить международный розыск.

Журналисты давно подозревают, что Гайдук — благоприобретатель средств на финансирование избирательной кампании Юлии Тимошенко. С ней Виталия Гайдука связывают давние партнерские отношения. Бизнесмен вместе с Тарутой входил в команду политика, был ее советником и, вероятно, самым прямым образом был заинтересован в ее продвижении. Вряд ли в ответ он не получал преференций. В 2000-х Гайдука называли «газовым союзником» премьер-министра Тимошенко в борьбе с «РосУкрЭнерго». Совместная компания, принадлежащая российскому «Газпрому» и украинскому олигарху Дмитрию Фирташу, выступала посредником между Россией и Украиной по газовым вопросам. Украинские СМИ, как сообщало издание АПН (20.04.07), даже обвиняли Тимошенко в своеобразном «подкупе» Гайдука. В 2007 году, прямо перед досрочными парламентскими выборами, связанная с Тимошенко корпорация «Единые энергетические системы Украины» списала ИСД долги на сумму в 3−4 млн гривен. Другим компаниям таких «подарков» не делалось. Эксперты предполагали, что Тимошенко преследовала цель взять под контроль поставки газа на Украину.

Не исключено, что и Гайдук в обмен на лояльность рассчитывал получить полную свободу в решении газового вопроса в Донбассе. ИСД еще с середины 90-х годов контролировала газовые сделки в регионе. Собственно, поставки топлива из Узбекистана и были первым бизнесом этой компании, сообщало ИА «Руспрес» (18.09.08). По некоторым данным, возможно, наладить их помогли связи Гайдука в определенных кругах среднеазиатской республики. Логично предположить, что бизнесмен вообще мог быть противником поступления в страну российского газа. А на посту главы СНБО Виталий Гайдук развернул целую кампанию против «РосУкрЭнерго» и, как сообшала «НГ» (15.01.08), даже инициировал расследование антимонопольного комитета Украины деятельности дочки российско-украинского предприятия.

На стремлении воспрепятствовать деловому партнерству с Россией похожа вся деятельность Гайдука в правительстве. Так, будучи вице-премьером Украины по вопросам ТЭКа он, как писал «Коммерсантъ» (06.12.03), выступал категорически против сотрудничества в энергетической сфере и участия российских госкомпаний в приватизации украинского имущества. Увольнение Гайдука с должности «Лентыа» (06.12.03) даже связывала с его позицией в этом вопросе. Но подобная «принципиальность», видимо, отказала ему в случае сделки с ВЭБом.

В 2009 году предприятия ИСД оказались в тяжелом экономическом положении. Вариант спасения предложили российские инвесторы: они выкупают контрольный пакет акций компании, а ВЭБ предоставляет ей кредит в размере 8 млрд долларов. Позже СМИ сообщали, что часть кредита изначально могла быть запланирована на финансирование кампании Тимошенко, советниками которой на тот момент были Тарута и Гайдук. Если в ходе расследования дела Мкртчана подтвердится факт финансирования украинской политики российскими деньгами, это может серьезно ударить по имиджу Юлии Тимошенко. Предстоит выяснить и судьбу 100 млн долларов, предназначавшихся на строительство металлургического завода в Армавире, но похищенных, а также прояснить возможность участия в этой схеме Мкртчана, Таруты и Гайдука».

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