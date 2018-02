«Коммерсантъ»: «Письмо ученым от соседа». ФАНО откликнулось на обращение деятелей науки к президенту.

«Тройка преф»: инвесторы из Саудовской Аравии, Японии и РФПИ собирают привилегированные акции «Транснефти».

«Похоронное дело обошлось без слов»: замечания экспертов не попали в проект закона.

«Ведомости»: «Промсвязьбанк подал в суд на ЦБ». Третьим лицом заявлен Фонд консолидации банковского сектора, силами которого регулятор санирует банки.

«Кредиторы "Мечела" стали отступать»: часть банков, пытавшихся взыскать с компании долги по кредитам на $1 млрд, отозвали иски.

«En+ задумалась над новым размещением акций»: компания Олега Дерипаски изучает возможность продать акции на $1 млрд после выборов президента России.

РБК: «Королевский инвестор для Арктики». Saudi Aramco получила предложение участвовать в СПГ-проекте НОВАТЭКа.

«Одесское без газа»: Россия может свернуть добычу на крымском шельфе.

«Совет квартирных делегатов»: правительство одобрило замену собраний жильцов конференциями.

«Известия»: «Российский аналог SWIFT идет за рубеж». Сервис по передаче финансовых сообщений заработает на пространстве ЕАЭС.

«Жильцам упростят порядок собраний»: в правительстве поддержали идею облегчить организацию собраний собственников в многоквартирных домах.

«Корея сближает»: посольство США в РФ назвало пути с которых Москва и Вашингтон могли бы начать выход из кризиса в отношениях.

«Газета.ru»: «Нефть залила дыру в бюджете». Профицит федерального бюджета в январе составил 2,8%.

«Мошенник и взяточник: полиция восстала против Нетаньяху». Израильская полиция рекомендовала предъявить Нетаньяху обвинение в коррупции.

The Economist: «Как саудовский ядерный реактор мог бы ускорить гонку вооружений» (How a Saudi nuclear reactor could accelerate an arms race). У Саудовской Аравии есть некоторые ядерные амбиции, но в них мало экономического смысла.

Bloomberg: «Что сообщает о британской политике речь Бориса Джонсона о Brexit'е» (What Boris Johnson’s Brexit Speech Tells Us About UK Politics). Министр иностранных дел Британии Борис Джонсон изложил свое представление об отделении Британии от ЕС.

The Wall Street Journal: «Южноафриканскому Зуме, скорее всего, вынесут вотум недоверия» (South Africa’s Zuma Faces Likely Vote of No Confidence). Правящая партия ЮАР собирается вынести вотум недоверия своему президенту Джейкобу Зуме.

The Guardian: «Борис Джонсон призывает сторонников членства в ЕС признать преимущества отделения» (Boris Johnson urges remainers to recognise benefits of leaving EU). Министр иностранных дел Британии Борис Джонсон уверяет британцев, что после отделения от ЕС они не лишаться возможности работать за рубежом.

Reuters: «После обвинений во взяточничестве правительство Нетаньяху остается устойчивым — пока что» (After bribery allegations, Netanyahu's government stable - for now). Главные коалиционные партнеры в израильском правительстве заявили, что будут поддерживать премьер-министра Биньямина Нетаньяху, пока генпрокурор не решит официально открыть против него процесс.

Al Jazeera: «Зума отказался уходить в отставку и назвал действия АНК "нечестными"» (Zuma refuses to quit, calls ANC ousting moves 'unfair'). Президент ЮАР Джейкоб Зума заявил, что партия «Африканский национальный конгресс» не дала ему адекватных объяснений, почему он должен уйти в отставку.