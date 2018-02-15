Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не принимал решений о засекречивании информации о возможной гибели россиян в Сирии. «Все, что мы могли сказать по этой теме, мы уже сказали. Нам нечего добавить»,— объявил он журналистам.

Президентские выборы в России интересны не результатом — если кто-то не уверен в отсутствии интриги, то может попытаться сделать ставку на победу одного из кандидатов — а тем, как система реагирует на те или иные неожиданные события. Такие, как пришедшие новости из Сирии. И тут, как это ни печально, не так важно, что на самом деле произошло в пустыне — а важно, что говорит Песков.