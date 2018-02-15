Западные СМИ в ожидании итальянских выборов
Англоязычные СМИ готовят аудиторию к парламентским выборам в Италии, которые должны состояться 4 марта. Больше всего обсуждаются перспективы образования слабого и разрозненного правительства и связанные с этим экономические риски.
Редакция Bloomberg пишет, что инвесторы мало беспокоятся о грядущих итальянских выборах, однако их спокойствие может оказаться непродолжительным. Голосование, скорее всего, приведет к образованию слабого коалиционного правительства, которому будет трудно решать двойную проблему Италии, заключающуюся, с одной стороны, в медленном экономическом росте и, с другой стороны, в большом государственном долге. Пока итальянская экономика не выглядит удручающей отчасти благодаря усилиям Европейского центробанка, который маскирует ее хрупкость с помощью политики вливания денег. Но осенью эта стратегия, вероятно, будет сворачиваться, и тогда застарелые итальянские проблемы дадут о себе знать.
Это будет происходить на фоне того, что в последнее время в экономики Италии наметились некоторые здоровые тенденции. Темпы роста немного увеличились, уровень безработицы снизился до 10,8%. Это по-прежнему слабый показатель, но он рекордно низкий за последние пять с лишним лет. Банки наконец начали справляться со засильем плохих долгов. Но беда в том, что выборы, скорее всего, не укрепят эти тенденции.
Итальянская политика, объясняет редакция, сейчас состоит из трех главных групп. Это левоцентристы под предводительством Маттео Ренци; правоцентристы, возглавляемые Сильвио Берлускони; и Движение пяти звезд, которое выступает против истеблишмента. Судя по результатам последних опросов, ни одна из этих групп не наберет достаточной поддержки, чтобы самостоятельно сформировать правительство. Таким образом, наиболее реалистичная перспектива — это либо шаткая коалиция, либо затяжной тупик, который в финале приведет к повторным выборам.
Инвесторов такая перспектива сейчас не слишком тревожит. Они считают, что если Италия не выберет себе правительство, состоящее из принципиальных евроскептиков, то еврозона будет в порядке, а это единственное, что их занимает. Остальное они относят к внутренним политическим проблемам Италии, которая далеко не в первый раз сталкивается с правительственной слабостью и нестабильностью. Но сейчас ситуация иная, чем прежде. Итальянский госдолг составляет 132% от ВВП, и никакой реалистичной стратегии по исправлению этого положения дел пока не выработано. Когда в еврозоне случится следующий кризис, итальянская финансовая система станет одной из серьезнейших проблем.
Politico пишет, что, по всей видимости, конкуренция на выборах будет жесткой. Судя по опросам, Демократическая партия Ренци, правоцентристская коалиция Берлускони и Движение пяти звезд поделят голоса примерно поровну. В связи с этим автор рассматривает партийные предложения по некоторым ключевым вопросам и пытается оценить, насколько они здравые. В общей сложности, по этим оценкам, выходит так, что политическая ситуация в Италии оставляет желать лучшего.
В качестве ключевых автор выделяет такие темы, как экономика, трудоустройство, семейные доходы, иммиграция и безопасность и отношения с ЕС. Наиболее разумные, хотя обычно и не оптимальные, решения проблем, по версии автора, предлагает Демократическая партия. Самые низкие оценки выносятся правоцентристам. Движение пяти звезд занимает промежуточное положение с преимущественными оценками «умеренно плохо»