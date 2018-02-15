Англоязычные СМИ готовят аудиторию к парламентским выборам в Италии, которые должны состояться 4 марта. Больше всего обсуждаются перспективы образования слабого и разрозненного правительства и связанные с этим экономические риски.

Редакция Bloomberg пишет, что инвесторы мало беспокоятся о грядущих итальянских выборах, однако их спокойствие может оказаться непродолжительным. Голосование, скорее всего, приведет к образованию слабого коалиционного правительства, которому будет трудно решать двойную проблему Италии, заключающуюся, с одной стороны, в медленном экономическом росте и, с другой стороны, в большом государственном долге. Пока итальянская экономика не выглядит удручающей отчасти благодаря усилиям Европейского центробанка, который маскирует ее хрупкость с помощью политики вливания денег. Но осенью эта стратегия, вероятно, будет сворачиваться, и тогда застарелые итальянские проблемы дадут о себе знать.

Это будет происходить на фоне того, что в последнее время в экономики Италии наметились некоторые здоровые тенденции. Темпы роста немного увеличились, уровень безработицы снизился до 10,8%. Это по-прежнему слабый показатель, но он рекордно низкий за последние пять с лишним лет. Банки наконец начали справляться со засильем плохих долгов. Но беда в том, что выборы, скорее всего, не укрепят эти тенденции.

Музыканты на улицах Рима / pixabay.com

Итальянская политика, объясняет редакция, сейчас состоит из трех главных групп. Это левоцентристы под предводительством Маттео Ренци; правоцентристы, возглавляемые Сильвио Берлускони; и Движение пяти звезд, которое выступает против истеблишмента. Судя по результатам последних опросов, ни одна из этих групп не наберет достаточной поддержки, чтобы самостоятельно сформировать правительство. Таким образом, наиболее реалистичная перспектива — это либо шаткая коалиция, либо затяжной тупик, который в финале приведет к повторным выборам.

Инвесторов такая перспектива сейчас не слишком тревожит. Они считают, что если Италия не выберет себе правительство, состоящее из принципиальных евроскептиков, то еврозона будет в порядке, а это единственное, что их занимает. Остальное они относят к внутренним политическим проблемам Италии, которая далеко не в первый раз сталкивается с правительственной слабостью и нестабильностью. Но сейчас ситуация иная, чем прежде. Итальянский госдолг составляет 132% от ВВП, и никакой реалистичной стратегии по исправлению этого положения дел пока не выработано. Когда в еврозоне случится следующий кризис, итальянская финансовая система станет одной из серьезнейших проблем.

Рыбный рынок Венеции / pixabay.com

Politico пишет, что, по всей видимости, конкуренция на выборах будет жесткой. Судя по опросам, Демократическая партия Ренци, правоцентристская коалиция Берлускони и Движение пяти звезд поделят голоса примерно поровну. В связи с этим автор рассматривает партийные предложения по некоторым ключевым вопросам и пытается оценить, насколько они здравые. В общей сложности, по этим оценкам, выходит так, что политическая ситуация в Италии оставляет желать лучшего.

В качестве ключевых автор выделяет такие темы, как экономика, трудоустройство, семейные доходы, иммиграция и безопасность и отношения с ЕС. Наиболее разумные, хотя обычно и не оптимальные, решения проблем, по версии автора, предлагает Демократическая партия. Самые низкие оценки выносятся правоцентристам. Движение пяти звезд занимает промежуточное положение с преимущественными оценками «умеренно плохо»