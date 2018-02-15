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15 февраля 2018, 13:03
NATO Калининград Россия
Павел Салин

НАТО и «Искандеры» под Калининградом

Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг
NATO/flickr.com

НАТО призвало Россию к прозрачности в вопросе размещения тактических ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области и вообще в вопросах военной деятельности в регионе. В России призыв восприняли негативно.

Призыв представителя Североатлантического Альянса прозвучал спустя несколько дней после того, как в Минобороны России подтвердили планы развертывания комплексов «Искандер-М» в Калининграде, в министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил о размещении такого комплекса в регионе. Как сообщает информационное агентство ТАСС, этот призыв озвучил вечером 14 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня встречи министров обороны альянса.

По словам генсека НАТО, о намерениях размещать ракетные комплексы в Калининграде в Альянсе слышали не раз, но пока не наблюдают там постоянного размещения «Искандеров». Тем не менее, Альянс хотел бы большей ясности в вопросе.

 
Раймундас Короблис
Raul Mee/flickr.com

«Мы пока не наблюдаем никакого постоянного размещения "Искандеров" в Калининграде, но мы видим, что РФ развивает там военную инфраструктуру и наращивает военное присутствие. Мы призываем РФ к максимальной транспарентности», – сказал Йенс Столтенберг.

Призыв вызвал довольно резкую реакцию российских политиков. Москва не обязана направлять НАТО информацию о размещении «Искандер», заявил информационному агентству РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. По оценке депутата, такие действия России не противоречат международному праву.

«При этом наше право [решать], где располагать [«Искандеры»], в каком количестве, исходя из национальных интересов нашего государства, но при неукоснительном соблюдении норм международного права», – приводит информагентство его слова.

По мнению Андрея Головатюка,  полковника запаса, члена президиума Общероссийской организации «Офицеры России», НАТО не вправе требовать от России предоставления сведений о размещении «Искандеров». «Поводом для размещения нашего вооружения на территории Калининградской области послужило размещение новых баз НАТО в Европе. Это была ответная мера, которую РФ вынуждена была принять в целях обеспечения своей национальной безопасности. Поэтому о каких-то требованиях говорить просто неэтично», – цитирует высказывание эксперта радио Sputnik.

 
Выгрузка боевой техники американской армии в порту Клайпеды
1st Brigade Combat Team/flickr.com

В случае размещения ракетных комплексов НАТО на станет отвечать на эту меру зеркально, но примет меры для самообороны, заявил Столтенберг. «Мы не будем принимать в ответ на действия России зеркальные меры, то есть танками на танки, ракетой на ракету или самолетом на самолет. Но мы точно позаботимся о том, чтобы располагать возможностями эффективного сдерживания и самообороны», –  так ответил он на вопрос информационного агентства РБК.

Напомним, планы Минобороны по передислокации «Искандеров-М» уже вызывали протесты представителей НАТО. Однако на состоявшемся в марте 2017 года заседании совета Россия-НАТО директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин заявил, что Россия не собирается отчитываться за размещение в Калининграде собственных ракетных комплексов.

Прокомментировать для «Полит.ру» ситуацию согласился Павел Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве Российской Федерации. Он полагает, что эти заявления представителя НАТО рассчитаны в первую очередь на Запад, так как Альянсу необходимо обосновывать свое существования и свои требования новых бюджетов.

«Следует учитывать, что аудитория данных заявлений представителя НАТО находится не только и не столько в России, сколько на Западе. Потому что НАТО, которое 20 с лишним лет после распада Организации Варшавского Договора и СССР оставалось без смысла существования, с 2014 года обрело новый смысл и новый образ конституирующего «другого» в лице России последних нескольких лет.

В адрес НАТО неоднократно на протяжении 1990-х, 2000 и начала 2010-х годов возникали вопросы, зачем блок существует (потому что он действительно создавался как блок антисоветский), если распалась и Организации Варшавского Договора, и затем Советский Союз. И сейчас натовские функционеры заявляют о российской военной угрозе как для того, чтобы оправдать свое существование, так и для того, чтобы получить новое финансирование со стороны членов Альянса, национальных государств (прежде всего – государств европейских).

 
Учения войск НАТО в Литве. Октябрь 2017г.
NATO/flickr.com

Именно поэтому регулярно всплывает тема Калининграда, так как Калининград – это все же север Европы, он находится гораздо ближе к европейским столицам, чем основная часть России. Поэтому здесь следует понимать, что адресат высказываний – это прежде всего Запад. Просто так получается, что эти заявления звучат в адрес России.

Ну, и с военно-стратегической точки зрения Калининград беспокоит натовских стратегов – если брать уже не уровень функционеров, а уровень генералов. Потому что это действительно удобный пяточек для нанесения масштабного удара в случае чего – если, как говорится, не дай бог. Но все же это – уже вторичная причина, а первичная – это попытки обосновать выделение дополнительных бюджетов переел правительством европейских стран.

Да, все эти заявления представителей НАТО на вербальном уровне означают рост напряженности в регионе. Но для ответных шагов необходимо финансирование, а для этого его необходимо получить. А чтобы его получить, необходим рост напряженности. Так что это не просто абстрактные слова – это высказывания, нацеленные как раз на то, чтобы создать определенный рост напряженности.

Правда, если рост напряженности приведет к появлению дополнительного финансирования, то эти деньги будет необходимо куда-то тратить. А если эти траты будут носить антироссийский характер, это, естественно, спровоцирует ответную реакцию России в Калининграде. Это замкнутый круг, и он не предусматривает иного сценария, кроме роста напряженности.

Можно ли каким-то образом этот круг разорвать? Здесь возможны два сценария развития событий. Один – абсолютно реальный: когда одна из сторон отказывается от участия в этой гонке эскалации. Но это будет воспринято как слабость, потому такой сценарий и является однозначно нереалистичным. Ясно, что новый виток эскалации все же начнется.

И второй сценарий: у НАТО появляется какая-то новая реальная угроза, которая заставит его переключиться с России на какую-то другую страну. Но в Европе сейчас таких удобных угроз в лице национальных государств нет. Есть угроза в лице Северной Кореи (во многом – полумифическая), но это уже выходит за пределы европейского региона, а НАТО все же расшифровывается как Североатлантический Альянс. Словом, в рамках традиционной сферы ответственности североатлантического блока таких угроз, кроме России, не просматривается.

 
Искандер-М
function.mil.ru

По крайней мере, не просматривается угроз, которые были бы институциолизированы в рамках национального государства. А такие абстрактные угрозы, терроризмом, НАТО уже пробовало в 2000-е годы постулировать в качестве основной своей цели, пыталось показать, что существует для того, чтобы бороться с терроризмом. Но было ясно продемонстрировано, что военный блок с такой угрозой бороться не может – это просто неэффективно.

Так что вариантов кроме эскалации пока не остается. Может быть, как-то еще изменится ситуация… Но если она будет оставаться прежней, то никаких предпосылок для изменения наблюдаемых процессов также не возникнет», – сказал Павел Салин.

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