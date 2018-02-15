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15 февраля 2018, 15:56
биатлон Олимпийские игры Россия фигурное катание хоккей
Николай Яременко

Психология и олимпийские неудачи

Фигуристы Владимир Морозов Евгения Тарасова
Фигуристы Владимир Морозов Евгения Тарасова

Не все выступления россиян на Олимпийских Играх в Пченхане оказались настолько удачными, насколько ожидалось: поражение в матче со словаками потерпела российская хоккейная команда, фигуристы в парном выступлении сумели занять только четвертое место. Неуспех тренеры зачастую объясняют психологическим аспектом.

Именно так, например, объяснил неудачу фигуристов Евгении Тарасовой и Владимир Морозова их тренер Андрей Хекало. Тарасова и Морозов были вторыми после короткой программы, но в произвольной допустили ряд ошибок. В итоге золото завоевала немецкая пара Алена Савченко и Брюно Массо, серебро досталось китайцам Суй Вэньцзин и Ханю Цун, бронза — канадцам Меган Дюамель и Эрику Рэдфорду.

«Я считаю, это психологический аспект. Трудно было выступать под четвертым стартовым номером в группе сильнейших. Как катались конкуренты, они не смотрели, но все равно осознавали, как им надо кататься. Здесь же борьба с самим собой», — цитирует информационное агентство РИА Новости слова тренера.

Кроме того, 14 февраля мужская сборная России по хоккею уступила словакам о счетом 2:3. Тренер российской сборной Харийс Витолиньш также высказал мнение, что дело тут в силе духа: по его словам, словаки обыграли россиян за счет самоотверженности, сообщает информационное агентство «Р-Спорт». А 15 февраля сборная России по женскому хоккею уступила сборной Финляндии со счетом 5:1 в пользу финнок, передает телеканал RT

 
Сборная России по хоккею

Любопытно, что многих их тех, кто парой дней ранее критиковал выступление российского фигуриста Михаила Коляды, который дважды упал и не выполнил один из элементов программы, также подчеркивали, что тот, по их мнению, «не боролся», не был настроен сражаться за медаль. Такое мнение, в частности, высказывала известный тренер Татьяна Тарасова.

Поговорить с «Полит.ру» о том, только ли в психологии тут дело, согласился Николай Яременко, главный редактор газеты «Советский спорт». Он убежден, что постоянные ссылки на «психологию» для объяснения причин делаться не должны; нельзя объяснять все таким образом, тем более, что спортсмены, прежде всего, являются людьми стрессоустойчивыми.

 
Николай Яременко

«Я считаю, что, конечно, странно постоянно поговорить про психологию. Любой спортсмен – это, прежде всего, стрессоустойчивый человек. Это, в конце концов, его работа – выходить и даже в экстремальных условиях показывать свой результат, что бы ни кричали с трибун, как бы ни свистели. Это больше рассказ для чиновников – о том, что вся шумиха вокруг российской сборной на Олимпиаде была затеяна именно для того, чтобы организовать прессинг.

Но по большому счету для профессионалов, какими являются спортсмены (а понятие спортсмен-любитель исключено из Олимпийской хартии еще в 1982 году, значит, они давным-давно все – профессионалы, мы тут не занимаемся никакой лукавой манипуляцией терминами), все это – нормально. Другое дело – что, видимо, уровень мастерства падает.

Понятно, что Михаил Коляда, который дважды падает на попу, – это не повод говорить о психологии. Но что делать, если Михаил Коляда на настоящий момент – лучший в российском мужском одиночном катании. Эпоха «Женьки Шурупа», то есть Евгения Плющенко, или эпоха Алексея Ягудина давным-давно закончилась. Воронов умудряется выигрывать свои первые медали в 30 лет, когда большинство фигуристов уже уходят покой.

Что было с Максимом Ковтуном четыре года назад в Сочи? Больше было разговоров о том, как он мог бы выйти, да Плющенко им не заменили! Так ведь и сам Ковтун не совершал никаких, по большому счету, подвигов и занимал какие-то 17-е места на Чемпионатах мира. Ну, и так далее.

Ну, по большому счету все же нельзя говорить, психология тут сыграла роль или другие вещи. Но тут уж тренеры разберутся.

В целом же… Помните, все кричали: «Как же так, мы поедем на Олимипаду без гимна?!». Но ведь у нас пока и поводов не было слушать гимн, если бы даже мы ехали с ним. Потому что у нас все еще ноль золотых медалей, а гимн звучит только для олимпийских чемпионов. И глядя на то, как вчера забуксовала так называемая «красная машина», то есть хоккейная сборная, у нас в редакции вообще у некоторых зародились мысли, а не игры ли с букмекерами там имели место. Потому что на победу России ставили 1,02, а на победу словаков – 36. Соответственно, рождается вопрос, не решил ли кто-то так денег срубить. Это, конечно, уже шутка, но в целом ситуация очень непонятная.

 
Матч сборная России - сборная Словакии

Ну, не надо было с первого дня всем рассказывать, что мы едем побеждать, что мы едем брать реванш за Сочи… Реванша за Сочи не получится, даже если нам повезет победить – мы все-таки фавориты. Потому что это состязание для хоккеистов – третьесортный турнир. Чемпионат мира обычно – второсортный, потому что туда отправляется часть «некондиционного товара», который не едет на Кубок Стэнли и НХЛ. А тут нет даже этих людей, потому этот турнир еще ниже рангом.

И что за тренер этой сборной руководит? Я Олега Ивановича Знарка очень люблю, но что он выиграл, по большому счету? Он выиграл Чемпионат мира, один-единственный, который из-за Олимпиады был никому не нужен. А все же тренировать сборную на Олимпиаде – это не то же самое, что тренировать хоккейный клуб СКА, которому благоволят судьи и для которого используется административный ресурс. Посмотрим, что будет. Конечно, формула турнира такова, что можно проиграть и завтра, и послезавтра, и все равно выиграть золото. Но в любом случае пока впечатление от выступлений удручающее.

А что касается высказываний о том, что если не выигрывать сейчас, когда там нет энхаэловцев, то когда же еще выигрывать, то это тоже некоторое лукавство. Их нет во всех командах, и у нас, и у других. Здесь вопрос вот какой: те дублеры, которые играют за Швецию, за Финляндию, тоже хотят показать, что чего-то стоят! Они будут стараться, тем более – против русских», — сказал Николай Яременко.

Добавим, что помимо просчетов в подготовке причиной неуспеха порой все же оказывается и стечение обстоятельств. Так, серебряный призер сочинской Олимпиады Николай Олюнин получил серьезную травму в соревнованиях по бордер-кроссу. Его увезли в больницу; интернет-издание «Спорт-Экспресс» сообщило, что у спортсмена был диагностирован перелом ноги.

А от российских биатлонисток в женской индивидуальной гонке на 15 километров побед и не ждали. По сведениям информационного агентства РБКТатьяна Акимова, допустив два промаха, заняла 15 место, отстав от победительницы на 3 минуты 10,4 секунды. Вторая российская участница, Ульяна Кайшева, также дважды промахнулась. Она отстала от лидера на 3 минуты 40,7 секунды, финишировав 24-й.

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