Инвестиционный форум в Сочи традиционно является площадкой, где чиновники, представители и владельцы крупного бизнеса и просто экономисты обмениваются мнениями в полупубличном формате — вроде никто ничего не скрывает, но поток информации настолько плотный, что стороннему наблюдателю выудить оттуда что-то полезное крайне сложно.

Так, например, министр финансов Антон Силуанов в интервью изданию, которое было выпущено специально для раздачи на форуме, обвинил руководство российских регионов в фальсификации отчетности, из-за чего в Москве с трудом удается держать под контролем ситуацию с долговым кризисом регионов.

Сделал министр громкие заявления и на самом форуме. Минфин, по его словам, готов искать альтернативу налогу на движимое имущество и облегчить нагрузку на бизнес — хотя важно, чтобы при этом не пострадали бюджеты регионов. Налог на движимое имущество предприниматели по-простому называют «налогом на модернизацию». Налог уплачивается с имущества, которое учитывается на балансе компании в качестве объекта основных средств; объектом налогообложения выступает все, что не является недвижимостью. В 2012 году по этому налогу была введена федеральная льгота: на имущество, поставленное на учет с 1 января 2013 года, налог не платился. Таким образом власти стимулировали бизнес активнее модернизировать производство. Но с 1 января 2018 года решение о предоставлении льготы должны принимать власти каждого региона — в случае отсутствия такого решения движимое имущество облагается налогом по ставке 1,1%. Некоторые регионы, такие как Москва, уже обещали освободить предпринимателей от налога.

Москва-сити / АГН "Москва" / фото: Любимов Андрей

Проблема в том, что альтернативу для налога найти сложно, ведь он должен поступать в региональные бюджеты. Но Силуанов признает, что налоговая система должна способствовать росту экономики, а сбор, который заменит налог на движимое имущество, должен меньше давить на бизнес. «Наша задача не содрать [деньги] с бизнеса, обложить его дополнительным оброком или налогом, а сделать налоговую систему более справедливой, простой. Более универсальной с точки зрения того, что те налоги, которые хорошо собираются и являются более нейтральными, — будем больше полагаться на них, а те налоги, которые тяжелые для бизнеса, в том числе и налог на движимое имущество, — будем рассматривать вопрос, чем его заменить», — рассказал, как передает РБК, министр.

А вот Александра Шохина, главу Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) больше волнует другой вопрос — жизнь компаний, которые «вчера вышли из тени», а сейчас уже платят все налоги и соблюдают правила игры. «Теперь по законам жанра их можно привлечь к уголовной ответственности за прошлые грехи. И в этой связи желания выходить из тени у многих нет», — пожаловался глава РСПП. «Надо говорить о надзорных и правоохранительных каникулах для таких предпринимателей», — отметил Шохин.

Сочи. Александр Шохин, президентРСПП / фото: Вячеслав Прокофьев / фотохост-агентство ТАСС / forumsochi.tassphoto.com

Также может быть интересно то, как видит Александр Шохин будущие реформы — все-таки РСПП представляет интересы крупного бизнеса, которого любые возможные изменения затронут в первую очередь. Шохин отметил, что времени на обсуждение изменений налоговой системы нет. «Налоговые законопроекты должны быть внесены в Государственную Думу в самый сложный период существования правительства, а именно переформирования, где-то в конце апреля — начале мая, может в конце мая», — отметил Шохин и добавил с сожалением, что дискуссия на эту тему «затабуирована». «Мы говорим эвфемизмами, такими как увеличение косвенного налогообложения, сокращение налогов на труд. Но цифры называть пока что нельзя», — отметил он.

Судя по всему цифры не обсуждаются в публичном поле в том числе и из-за того, что, что к согласию прийти крайне сложно. Например, также в Сочи, Антон Силуанов заявил, что является противником изменения ставки подоходного налога, НДФЛ. «Я противник изменения ставки НДФЛ. Есть различные подходы: сделать ее прогрессивной, увеличить ставку, сделать прогрессию вместе с необлагаемым минимумом. Мне кажется, не надо трогать налог, который нормально работает», — сказал министр.

Очевидно, что если бы окончательное решение уже было принято, министр не стал бы открывать дискуссию — значит нам только предстоит узнать, что будет с налоговой системой страны через несколько месяцев.