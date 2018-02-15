Топ новостей 15 февраля

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня МИД допустил гибель в Сирии российских граждан, Верховный суд принял жалобу на регистрацию Владимира Путина кандидатом в президенты, МПК допустил к участию в Паралимпиаде 30 спортсменов из России.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге подтвердила, что в результат авиаудара проамериканской коалиции в Сирии могли погибнуть пять россиян: «По предварительным данным, в результате произошедшего вооруженного столкновения, причины которого сейчас выясняются, речь может идти о гибели пяти человек, предположительно, граждан России. Есть и пострадавшие, но все это требует проверки, в частности и в первую очередь, конечно, гражданства — являются ли все они гражданами России или других стран. Я хотела бы еще раз подчеркнуть, что речь не идет о российских военнослужащих».

Очередная американская ложь...Как могут погибнут там россияне, если их там нет? Они дома сидят и лимпиаду в телевизор смотрят.. https://t.co/thmZQ45XKC — деревня Счастливое (@willi_rusland) 15 февраля 2018 г.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин не принимал никаких решений по поводу засекречивания сведений о якобы погибших и получивших ранения в результате авиаудара проамериканской коалиции в Сирии россиянах. Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что Кремлю нечего добавить по этой теме.

Анонимное интервью с бывшим военным, которого пытались завербовать в частную военную компанию. Стоит ознакомиться: https://t.co/VFhPr2C61j pic.twitter.com/prwX7jIA3l — Лентач (@oldLentach) 15 февраля 2018 г.

По слухам, там действительно были долги по зарплатам под 500 миллионов рублей за полгода.

Конечно, никто никогда не докажет, но... https://t.co/3kTA0JT7FD — Ехидные новости (@_U_R_I_c) 15 февраля 2018 г.

В избирательном штабе Владимира Путина

В Верховном суде РФ сообщили о получении второй жалобы на регистрацию действующего президента РФ Владимира Путина кандидатом на выборы главы государства. «Материал поступил в суд 14 февраля от административного истца Федорова Сергея Глебовича. Дата судебного заседания пока не назначена», — говорится в сообщении ВС РФ.

Паралимпийские игры

На заседании Международного паралимпийского комитета (МПК) в Бонне предварительно решено зарегистрировать 78 человек из заявленной российской делегации. До участия в соревнованиях допущены 30 спортсменов и семь спортсменов-ведущих, еще по трем будет принято решение в течение 7-10 дней.

Специалистам Международной авиационной комиссии (МАК) удалось расшифровать данные речевого самописца Ан-148, потерпевшего крушение в Подмосковье. По информации СМИ, по результатам расшифровки стало известно, что пилоты сразу же заметили разницу в показаниях скорости, но не смогли понять причины.

после крушения Ту-154 под Сочи мы узнали, что лётчики Минобороны могут перепутать рычаги шасси и закрылок, сейчас нам рассказывают, что самолёт разорвало в клочья из-за обледенения датчика скорости.

мы верим, да — недруги за бугром (@Lndcalling) 15 февраля 2018 г.

Полиция рядом со школой города Парклэнд во Флориде

Президент России Владимир Путин в телеграмме выразил соболезнования главе США Дональду Трампу в связи с трагедией в школе города Парклэнд во Флориде. Напомним, в результате стрельбы в школе Marjory Stoneman Douglas High School погибли 17 человек, еще 16 получили ранения. Огонь открыл бывший ученик школы, исключенный из-за проблем с дисциплиной.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал обвинения в причастности России к атаке вируса NotPetya на Украину продолжением не основывающейся на каких-либо доказательствах русофобской кампании.

МИД Великобритании обвинил власти России в причастности к кибератаке с использованием вируса NotPetya. Доказательства и источники информации приведены не были.



Это опять русские хакеры, мамой клянусь! — Выпускайте Кракена! (@rlz_the_kraken) 15 февраля 2018 г.

Худоберди Нурматов / ok.ru

Журналист «Новой газеты» Худоберди Нурматов (Али Феруз) вылетел из России в Германию, сообщает основатель газеты Дмитрий Муратов. «Я не считаю это победой. Потому что лучшим результатом было бы, если компетентные люди со знанием многих языков оставались работать у нас. Мы его потеряли, но благодаря усилиям адвокатов и уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой он будет в безопасности», — добавил Муратов.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли четвертое место на Играх-2018. По результатам короткой программы они занимали второе место, но после произвольной программы смогли добиться только четвертого результата. В сумме они заработали 224,93 балла.

Американский писатель Джордж Мартин, автор знаменитой фэнтези-саги «Песнь льда и пламени», сообщил в комментариях к своему блогу о переносе планируемой даты выхода в свет новой книги. Мартин указал, что не собирается выпускать шестую часть саги в 2018 году, как планировалось ранее.