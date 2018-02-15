Президентская кампания даже формально идет уже около двух месяцев, однако желание граждан идти на выборы пока не усиливается. Во всяком случае, об этом свидетельствуют опубликованные в среду данные ВЦИОМа. Среди опрошенных «точно» или «скорее» примут участие в выборах 80,4%, не хотят идти на участки 6,9% и еще 10,9% не определились. 20 декабря в аналогичном опросе 81% россиян говорили о намерении участвовать в выборах, 7% были против и 12% не определились.

Кампания до последнего момента носила скорее юридический характер, кандидаты собирали подписи, шла регистрация, агитация на телевидении начнется на следующей неделе. Как сказал «Ведомостям» гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров, «80% декларирующих готовность прийти на выборы — это невозможно высокий результат, понятно, что столько не придет. Главное, чтобы основная часть реализовала свое намерение». Между тем информирование избирателей Центризбирком достигает определенного эффекта: 96% опрошенных знают о том, что в марте пройдут выборы (в ноябре 2017 года о них знали 68%, 20 декабря — 82%), и в этом плане кампания ЦИК эффективна.

Элла Памфилова на презентации визуальной концепции кампании по выборам президента РФ 2018 г. Ведяшкин Сергей/АГН "Москва"

Отметим, что, по данным Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), число желающих принять участие в выборах все-таки растет. Результаты опросов публиковались 28 января и 4 февраля, за это время число твердо намеренных участвовать в выборах выросло с 55 до 58%, а количество тех, кто сделает это «скорее» и «вероятнее всего», уменьшилось с 24 до 23%.

«Левада-центр», еще одна крупнейшая российская социологическая служба, после объявления о начале кампании не вправе публиковать результаты опросов так как компания признана иностранным агентом. Но в начале декабря только 28% опрошенных центром говорили, что «совершенно точно» будут голосовать, еще 30% — что «скорее всего». Исходя из этих цифр, директор «Левада-центра» Лев Гудков прогнозировал потенциальную на тот момент явку в 52–54%.

Впрочем, сильно доверять результатам таких опросов не стоит. Политолог Александр Кынев в разговоре с «Ведомостями» напомнил, что «Ни разу за историю выборов в России прогноз по явке не сбывался». Это типичный нормативный ответ, люди отвечают "как надо". Поэтому ко всем данным по явке надо относиться с большой осторожностью», — объяснил он. «Это инерционные цифры, всерьез никто еще не принял для себя решение, идти или нет, это ответ в жанре "отвяжитесь от меня", он не сильно мотивирован», — полагает эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников.

Между тем над явкой работают не только ЦИК и кандидаты. Руководство «Единой России» намерено призвать граждан проголосовать 18 марта. При этом агитации за Владимира Путина, которого партия поддерживает, по закону вести нельзя. В число регионов, где у партии запланированы предвыборные и программные мероприятия, вошли Владикавказ, Иркутск, Новосибирск, Владивосток и Екатеринбург. Об этом в четверг пишут «Известия».

Визит секретаря Генсовета ЕР Андрея Турчака в Северную Осетию er.ru

В ходе визитов руководители ЕР проведут конференции, тематические форумы и мероприятия, посвященные партийным проектам. В нескольких регионах пройдут форумы промышленников, на которые соберутся представители крупнейших госкорпораций.

Завершающим предвыборным мероприятием перед днем голосования станет заседание программной комиссии ЕР, запланированное на середину марта. В нем может принять участие премьер-министр, председатель партии Дмитрий Медведев.

Напомним, в начале 2017 года в прессе ссылаясь на различные источники писали, что в АП установили цель на этих выборах: обеспечить при 70% явки 70% голосов за Владимира Путина. Потом, правда, публично заявлялось, что такой цели нет и главное — провести голосование максимально честно.