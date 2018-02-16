Эксперт: Реализация проектов ветроэнергетики позволит Росатому задействовать свой интеллектуальный потенциал и производственные мощности

В ходе Российского инвестиционного форума в Сочи Росатом подписал несколько соглашений с российскими регионами, связанных с развитием ветроэнергетики. Так, дивизион Росатома, занимающийся новой энергетикой, АО «НоваВинд», подписал с правительством Ростовской области соглашение о реализации инвестиционных проектов по строительству ветряных электростанций общей мощностью свыше 100 МВт и организации сборочного производства компонентов ветроустановок. Правительство Ростовской области будет взаимодействовать с АО «НоваВинд» по вопросам, связанным с подготовкой и реализацией проектов, в том числе в части подключении к сетям инженерно-технического обеспечения, а также по вопросам подбора земельных участков, необходимых для реализации проектов и отвечающих критериям размещения ветроэлектростанций.

В 2018 году планируется запустить сборочное производство узлов и агрегатов ветроустановок на предприятии машиностроительного дивизиона Росатома – заводе «Атоммаш» в Волгодонске. «Наша стратегия в ветроэнергетике заключается не просто в приобретении компетенций в области строительства и эксплуатации ветростанций, но и в создании продукта, позволяющего выйти на новый для нас международный рынок ветроустановок (ВЭУ) мегаваттного класса. Как лидеры энергетического машиностроения России мы имеем все необходимое ресурсы для реализации самой масштабной в стране программы локализации производства ВЭУ», - заявил генеральный директор АО «НоваВинд» Александр Корчагин. В Волгодонске будет организовано производство ступицы, гондолы, генератора и системы охлаждения ветроустановки по технологии Lagerwey. К 2020 г. степень локализации производства составит порядка 80%. Серийная мощность производства – 100 турбин в год. Кроме того, соглашение с правительством области позволит оперативно проработать возможность строительства ветроэлектростанций в регионе расположения основного производства, что упрощает логистику программы на начальном этапе освоения эксплуатационных технологий.

Предварительный объем инвестиций по проектам оценивается в 15 млрд рублей.

Кроме того, Росатом планирует построить в Ставропольском крае ветроэлектростанции общей мощностью до 400 МВт. Соответствующее соглашение подписала дочка Росатома АО «ВетроОГК» с руководством региона.

Также в рамках сочинского форума был подписан протокол о намерениях с администрацией Краснодарского края. Администрация края и АО «ВетроОГК» планируют реализовать инвестпроект «Строительство ВЭС 200 МВт» на территории Темрюкского и Ейского районов. Ожидается, что Росатом инвестирует 20,5 млрд рублей в строительство ветроэлектростанций в регионе. Ввод ВЭС в эксплуатацию планируется в конце 2019 года.

Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент»:

Для Росатома инвестирование в ветроэнергетику интересно по нескольким причинам. Во-первых, это направление активно развивается в стране и в мире, в первую очередь благодаря изменению отношения к экологии, стремления сократить вредные выбросы от действующих тепловых электростанций. Стратегия Росатома – производство «чистых» безуглеродных видов энергии. Атомная и ветрогенерация таковыми и являются. Соответственно, те, кто будет первым и сможет предложить наилучшие решения, получат весомую долю рынка, станут известными, то есть могут получить и будущие заказы. Во-вторых, реализация этих проектов позволит компании задействовать свой интеллектуальный потенциал, производственные мощности. Это диверсифицирует работу корпорации, позволит развивать и дальше неатомные направления деятельности. В-третьих, реализация ветроэнергетических проектов может способствовать повышению узнаваемости компании за рубежом, привести к получению соответствующих ветроэнергетических контрактов в других странах, а это, в свою очередь, может содействовать заключению соглашений в атомной сфере.

По мере развития сферы ветроэнергетики можно ожидать появления других компаний, но, как уже было сказано, те, кто будет в числе первых, имеют возможность получить существенную долю, и Росатом может стать одним из лидеров. Не стоит забывать и о значительных ресурсах, которые есть у корпорации, благодаря чему её позиции в этой области можно назвать устойчивыми. В ветроэнергетику могут прийти компании из разных отраслей. Это могут быть и энергетические компании, и машиностроительные, и даже могут появиться инвесторы, которые ранее энергетикой не занимались. Причём наряду с крупными ветроэнергетическими проектами можно ожидать появления средних и малых, вплоть до создания генерации для одного домохозяйства, что станет особенно привлекательно, по мере того, как разовьётся рынок соответствующего оборудования. Кстати говоря, Росатом может принять участие в его создании и производстве, что позволит компании получить дополнительный доход.

Для регионов выгода от развития ветряной генерации несомненна. Это обеспечение себя электроэнергией, включая места, которые раньше не имели электричества вовсе или получали его, сжигая дорогое топливо, загрязняя атмосферу. Это улучшение экологической ситуации, в первую очередь, за счёт отказа от старых тепловых станций, от одиночных дизель-генераторных установок. Это создание новых рабочих мест, подготовка местных кадров, использование местных товаров и услуг при строительстве и последующей работе объектов ветроэнергетики в регионе. Развитие ветроэнергетических проектов в ЮФО позволит не только получить дополнительную электроэнергию, что повысит инвестиционную привлекательность, но и улучшит ситуацию с экологией, а значит, сюда на отдых поедет больше туристов, будет способствовать развитию рынка недвижимости в регионах округа.