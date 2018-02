«Коммерсантъ» в статье «Хакеров учтут в капитале» пишет, что кибербезопасность корректирует банковские нормативы.

«Туристы пересели на регулярные рейсы»: доля чартерных перевозок в организованных турах снизилась.

«Проектному финансированию построили фабрику»: на форуме в Сочи развивают инфраструктуру.

«Ведомости»: «Кто зарабатывает на поставках Москве вагонов и автобусов». На обновление общественного транспорта при Собянине столица потратила 175 млрд рублей.

«Россияне снова надеются на светлое будущее»: это надежда не на себя, а на власть.

«Основатель Qiwi вложился в крупный онлайн-сервис организации мероприятий»: Сергей Солонин приобрел 100% Timepad.

РБК: «В интересах грядущих поселений». В Сочи стартовал Российский инвестиционный форум.

«Иван Таврин оседлал региональную волну»: холдинг «Выбери радио» приобрел новые медиаактивы.

«Пенсионные инновации»: Минэкономразвития стимулирует НПФ к инвестированию в высокотехнологичные компании.

«Известия»: «Северный Кавказ укрепили дивизиями». Южный военный округ усилят новыми соединениями и современной техникой.

«Некредитные финансовые организации начнут использовать биометрию»: единая биометрическая система начнет работать 31 июля.

«Долги россиян очистят от искажений в кредитной истории»: банки обяжут рассчитывать совокупный долг заемщиков.

«Газета.ru» в материале «Новый год: оливье и елка по-китайски» описывает, как китайцы встречают Новый год в России без родственников.

«Москва: сначала снег, потом мороз». Погода в Москве с 16 по 23 февраля.

The Economist: «Катастрофическое наследие южноафриканского президента Джейкоба Зумы» (The disastrous legacy of South Africa’s President Jacob Zuma). Рассуждения о «потерянном десятилетии» в ЮАР.

Bloomberg: «Bundesbank считает, что Лондон может проиграть Нью-Йорку после Brexit'а» (Bundesbank: London May Lose to New York After Brexit). Выход Британии из ЕС может стать переломным моментом для лондонского Сити: он может потерять свою роль мирового финансового лидера.

The Wall Street Journal: «Вызов для нового южноафриканского лидера. Ударить по пережиткам апартеида» (New South African Leader’s Challenge: Attack Apartheid’s Remnants). У нового президента ЮАР будет год на то, чтобы убедить избирателей, что правящая партия может справиться с раздирающими ее коррупционными скандалами.

The Washington Post: «Трамп назвал подозреваемого в стрельбе во Флориде "психически нездоровым" и планирует обращение к нации» (Trump calls Florida shooting suspect ‘mentally disturbed,’ plans address to the nation). Замечания президента США Дональда Трампа, что стрелок из Флориды страдает психическим расстройством, находятся в контексте продолжающейся полемики о законах об огнестрельном оружии и системе здравоохранения в сфере психических заболеваний.

CNBC: «Трамп сосредоточился на психическом здоровье и школьной безопасности в своей речи, посвященной стрельбе во Флориде» (Trump focuses on mental health, school security in speech on Florida shooting massacre). Стрельба в американском штате Флориде — это лишь очередной случай в длинном ряду убийств в американских школах в последние годы.

BBC: «Рамафоса должен стать президентом ЮАР» (Ramaphosa due to become SA president). После отставки президента ЮАР Джейкоба Зумы его пост должен занять вице-президент Сирил Рамафоса.