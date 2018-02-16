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16 февраля 2018, пятница, 13:55
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16 февраля 2018, 09:11
банковский сектор гражданская авиация Дональд Трамп Сочи Флорида хакеры ЮАР
Илья Карпюк

Заголовки утра. 16 февраля

Логотипы Коммерсант, Блумберг, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru
Логотипы Коммерсант, Блумберг, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru

«Коммерсантъ» в статье «Хакеров учтут в капитале» пишет, что кибербезопасность корректирует банковские нормативы.

«Туристы пересели на регулярные рейсы»: доля чартерных перевозок в организованных турах снизилась.

«Проектному финансированию построили фабрику»: на форуме в Сочи развивают инфраструктуру.

«Ведомости»: «Кто зарабатывает на поставках Москве вагонов и автобусов». На обновление общественного транспорта при Собянине столица потратила 175 млрд рублей.

«Россияне снова надеются на светлое будущее»: это надежда не на себя, а на власть.

«Основатель Qiwi вложился в крупный онлайн-сервис организации мероприятий»: Сергей Солонин приобрел 100% Timepad.

РБК: «В интересах грядущих поселений». В Сочи стартовал Российский инвестиционный форум.

«Иван Таврин оседлал региональную волну»: холдинг «Выбери радио» приобрел новые медиаактивы.

«Пенсионные инновации»: Минэкономразвития стимулирует НПФ к инвестированию в высокотехнологичные компании.

«Известия»: «Северный Кавказ укрепили дивизиями». Южный военный округ усилят новыми соединениями и современной техникой.

«Некредитные финансовые организации начнут использовать биометрию»: единая биометрическая система начнет работать 31 июля.

«Долги россиян очистят от искажений в кредитной истории»: банки обяжут рассчитывать совокупный долг заемщиков.

«Газета.ru» в материале «Новый год: оливье и елка по-китайски» описывает, как китайцы встречают Новый год в России без родственников.

«Москва: сначала снег, потом мороз». Погода в Москве с 16 по 23 февраля.

The Economist: «Катастрофическое наследие южноафриканского президента Джейкоба Зумы» (The disastrous legacy of South Africa’s President Jacob Zuma). Рассуждения о «потерянном десятилетии» в ЮАР.

Bloomberg: «Bundesbank считает, что Лондон может проиграть Нью-Йорку после Brexit'а» (Bundesbank: London May Lose to New York After Brexit). Выход Британии из ЕС может стать переломным моментом для лондонского Сити: он может потерять свою роль мирового финансового лидера.

The Wall Street Journal: «Вызов для нового южноафриканского лидера. Ударить по пережиткам апартеида» (New South African Leader’s Challenge: Attack Apartheid’s Remnants). У нового президента ЮАР будет год на то, чтобы убедить избирателей, что правящая партия может справиться с раздирающими ее коррупционными скандалами.

The Washington Post: «Трамп назвал подозреваемого в стрельбе во Флориде "психически нездоровым" и планирует обращение к нации» (Trump calls Florida shooting suspect ‘mentally disturbed,’ plans address to the nation). Замечания президента США Дональда Трампа, что стрелок из Флориды страдает психическим расстройством, находятся в контексте продолжающейся полемики о законах об огнестрельном оружии и системе здравоохранения в сфере психических заболеваний.

CNBC: «Трамп сосредоточился на психическом здоровье и школьной безопасности в своей речи, посвященной стрельбе во Флориде» (Trump focuses on mental health, school security in speech on Florida shooting massacre). Стрельба в американском штате Флориде — это лишь очередной случай в длинном ряду убийств в американских школах в последние годы.

BBC: «Рамафоса должен стать президентом ЮАР» (Ramaphosa due to become SA president). После отставки президента ЮАР Джейкоба Зумы его пост должен занять вице-президент Сирил Рамафоса.

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