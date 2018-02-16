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16 февраля 2018, 17:40
бизнес Павел Дуров рейтинг Forbes

#100 СЛОВ. Миллиард Дурова

Павел Дуров
Павел Дуров
vk.com

Российский Forbes признал создателя социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова долларовым миллиардером. По предварительной оценке, его состояние — 1,7 млрд долларов. При этом сам Telegram, основной актив Дурова, по подсчетам издания стоит не менее миллиарда долларов.

Современный мир хорош тем, что можно человека, который эмигрировал и строит интернациональный бизнес, записать в российские миллиардеры. У Дурова, конечно, есть российской гражданство, но вряд ли он себя ассоциирует с Россией, а налоги точно уже давно платит в других странах.

Да и если бы Павел Дуров даже жил в России, сложно сказать, стал бы он вести бизнес именно тут, учитывая всю его историю.

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