Данные Росстата о промпроизводстве подтверждают: прогнозы в этой области пока работаю плохо. Консенсус-прогноз экономистов предполагал спад выпуска на 0,3–0,5%, но в январе 2018 года зафиксирован нехарактерный для этого месяца рост на 2,9% в годовом выражении. С учетом сезонности рост составил 2,4% и стал максимальным с февраля 2016 года.

По сравнению с предыдущим месяцем в январе показатель упал на 20,4% — но это как раз ожидаемо, январь из-за длинных каникул всегда выражается значительным спадом.

Обувь России Инфо Pro/flickr.com

Добыча полезных ископаемых в январе впервые за пять месяцев продемонстрировала годовой прирост в 1,1% — и это на фоне снижения добычи нефти на 1% и газа на 2,2%. Обрабатывающие производства выросли на 4,7%, это максимум с мая 2017 года. Хотя рост наблюдался в большинстве отраслей, быстрее всего рос выпуск потребительских товаров, легковых автомобилей, продовольствия и нефтепродуктов. Электроэнергетика и водоснабжение из-за относительно теплой первой половины января демонстрировали отрицательную динамику.

Аналитики, которых опросил «Коммерсантъ», разошлись в оценках успехов промышленности. Дмитрий Полевой из банка ING называет январские результаты выпуска положительным, но неожиданным, сюрпризом после разочаровывающего четвертого квартала 2017 года. Январь, по его мнению, подтверждает, что слабость промышленности была временной — хотя экономист признает, что делать однозначные выводы о динамике промышленности на основе январских показателей слишком рано. Владимир Сальников из ЦМАКПа отмечает, что январь 2018 года не показал традиционного сезонного провала в выпуске. По его мнению, такой всплеск выпуска может объясняться «техническими моментами или особенностями отчетности компаний» — на январь, возможно, перенеслась часть заказов, не закрытых в декабре 2017 года. В итоге, по его словам, промышленность «демонстрирует качели».

По прогнозам Минэкономразвития первый квартал 2018 года будет для промышленности слабым. В своем ежемесячном мониторинге «Картина экономики» эксперты отмечали, что снижение добычи нефти в начале года и экспорта газа будут ограничивать динамику промышленного производства. «В начале прошлого года снижение объемов добычи нефти происходило постепенно, и Россия вышла на уровни, предусмотренные международными соглашениями, только во 2-м квартале 2017 года. Таким образом, при сохранении на достигнутых уровнях (10,93 млн баррелей/сутки в среднем во 2-й половине 2017 года) добыча нефти в первые месяцы текущего года будет демонстрировать отрицательную динамику по отношению к показателям 1-му кварталу 2017 года (11,09 млн баррелей/сутки)», — говорилось в мониторинге.

В целом же за 2018 год, как говорится в одобренном правительством макроэкономическом прогнозе Минэкономразвития, промпроизводство должно вырасти на 2,5%.

На производстве Инфо Pro/flickr.com

Впрочем, ориентироваться на январские данные неправильно, уверены экономисты. Они всегда «выпадают» из общей статистики из-за праздничных дней, объяснил «Ведомостям» директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. Кроме того, при переходе на новые коды в статистике на ней может сильнее сказываться сезонность.

Единственное, что можно сказать с уверенностью — промышленность начала восстанавливаться после спада в IV квартале 2017 года.