Инвестаналитик Дмитрий Кумановский: Реализация планов по увеличению неатомных заказов в портфеле Атомэнергомаша позволила получить значимый результат в 2017 году

Десятилетний консолидированный портфель заказов машиностроительного дивизиона Росатома – АО «Атомэнергомаш» (АЭМ) по итогам 2017 года составил около 455 млрд рублей. В сравнении с 2016 годом объем контрактов вырос на 34,5 млрд рублей.

«Важно, что рост портфеля обеспечен новыми заказами как в атомной отрасли, так и по другим бизнес-направлениям. В соответствии со стратегическими целями Госкорпорации «Росатом» мы продолжаем наращивать свое присутствие в неатомных отраслях, совместно с нашими партнерами реализуем сложные комплексные проекты, обеспечивающие развитие энергетики, нефтепереработки, газовой промышленности и других ключевых секторов российской экономики», - отметил генеральный директор АО «Атомэнергомаш» Андрей Никипелов.

Дмитрий Кумановский, начальник аналитического отдела ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС»:

Реализация планов по увеличению неатомных заказов в портфеле позволила получить значимый результат в 2017 году - контракт на производство и поставку оборудования для новых мусороперерабатывающих заводов, которые строит государственная корпорация Ростех в рамках проекта «Энергия из отходов». Проект имеет высокую социальную значимость, так как уже на уровень Президента РФ поднимаются вопросы обеспечения экологической безопасности современных мегаполисов, таких, как Москва и Санкт-Петербург. Переработка мусора - это новое направление бизнеса, растущего бизнеса, так как увеличивающийся уровень благосостояния населения приводит к росту объёмов утилизации упаковки товаров. Участие АЭМ в поставках на строящийся МСЗ в Московской области позволит выйти на растущий рынок оборудования для переработки мусора, оценивающийся в несколько сотен миллиардов рублей по всей России, что будет важно в будущем для пополнения портфеля заказов Атомэнергомаша.