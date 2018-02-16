Банк ВТБ станет крупнейшим акционером компании-ритейлера «Магнит», купив 29% его акций. Акции продает Сергей Галицкий, который решил оставить у себя пакет акций компании в 3%. Как пишет газета «Ведомости», сумма сделки составит 138 миллионов рублей.

Таким образом государственный банк приобретет почти треть одного из крупнейших в России ритейлеров. Между тем после того, как стало известно о предстоящей сделке, акции компании на Московской бирже подешевели на 4,23%, а акции самого ВТБ выросли на 0,61%, передает газета.

По словам президента ВТБ Андрея Костина, это одно из крупнейших слияний и поглощений 2018 года. Сделка должна быть утверждена Федеральной антимонопольной службой.

Председатель правления банка ВТБ Андрей Костин Киселев Сергей/АГН "Москва"

Нет сомнений в том, что сделка была хорошо продуманной: ВТБ хорошо знаком с бизнесом компании, он долгое время обслуживал «Магнит», а Галицкий с 2015 года входил в Наблюдательный совет ВТБ, отмечают аналитики.

Сам Галицкий объяснил свое желание избавиться от акций тем, что у него и других акционеров оказались разные взгляды на развитие компании.

В то же время собеседник «Полит.ру», говоря о падении акций компании, высказал мнение, что «продажа большого пакета акций и внезапно – это всегда знак проблем, а в такой форме – не просто знак, а доказательство, особенно на фоне плохих финансовых результатов». Он подчеркнул, что для «Магнита», «отличника» розничной торговли, уступить Х5 Retail Group в капитализации и в выручке – почти катастрофа, тогда как менее успешной компании второе место в той же категории могло бы считаться серьезным достижением.

Собеседник издания также полагает, что цена акций «Магнита» упала закономерно – примерно до того уровня, который отвечал цене сделки Галицкого с ВТБ. То есть рынок воспринял продажу большого пакета акций за определенную сумму условным признанием того, что такая цена за акции компании и есть реальная, наиболее точно соответствует действительности.

По его оценке, история с продажей акций ритейлера государственному банку важна потому, что розница была одним из самых растущих и любимых инвесторами секторов, причем она оставалась еще и сектором с минимальным госучастием. При этом сам банк рассчитывает получить прибыль, для чего у него достаточно вариантов: от продажи купленных акций в рынок по частям в более благоприятный момент до продажи всего пакета крупному стратегу.

Другой источник отметил, что среди банков в принципе не принято быть акционером какого бы то ни было предприятия. «Для банка вообще быть акционером кого бы то ни было странно – в силу того, что это просто не банковский бизнес. Следовательно, скорее всего, банк становится акционером вследствие какой-то кредитной сделки. То есть слово "купил" здесь, конечно, справедливо, но, скорее всего, речь идет о каком-то взаимозачете по обязательствам.

Гипермаркет «Магнит» в Армавире Wikimedia Commons

Потому что чтобы ВТБ на рынке вышел в акции, это более чем странно, тем более – такой их пакет. Значит, это, скорее всего, стало результатом какой-то предыдущей сделки. Вот и все», – считает он.

Прокомментировать «Полит.ру» происходящее согласился Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс». Акции «Магнита», скорее всего, вскоре будут перепроданы банком, полагает он.

«Я полагаю, что у ВТБ нет цели держать эти бумаги долго. Это хорошая портфельная инвестиция, она будет реализована, как только прибыль от вложения достигнет 30-50% или более. Покупателями, на мой взгляд, могут стать фонды, не из стран США и Европы, или ритейлеры.

Первичная негативная реакция рынка обычна для подобных новостей. Она связана с тем, что цена выкупа ниже предыдущего закрытия, а миноритарии могут не рассчитывать на предложение о выкупе.

Предположения о рисках, связанных с уходом Галицкого, по моему мнению, не оправданы. Ухудшение операционных показателей началось еще при нем. В любом случае, акции выглядят сильно перепроданными, и, на мой взгляд, сейчас самое время их активно покупать. Я ожидаю, что новость будет отыграна очень быстро и акции пойдут в рост», – сказал Георгий Ващенко.

Напомним, Галицкий основал «Магнит» вместе с Владимиром Гордейчуком в 1990-е годы и оставался его руководителем и основным акционером. Однако в 2015 году дал понять, что готов выйти из этого бизнеса, а в начале 2016 года предупредил инвесторов, что планирует вскоре начать продавать около 1-1,5% компании в год, чтобы финансировать личные проекты.

Владимир Путин в ФК «Краснодар» kremlin.ru

После известия о сделке с ВТБ Галицкий заявил, что дальше будет жить в Краснодаре и заниматься детско-юношеским футболом (Галицкому принадлежит ФК «Краснодар»).

В то же время глава правления ВТБ Андрей Костин заявил журналистам, что рассчитывает на рост капитализации «Магнита».