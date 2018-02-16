Российский скелетонист Никита Трегубов стал серебряным призером Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Еще одну, седьмую по счету, медаль российской команды завоевал лыжник Денис Спицов. В течение дня были и другие победы. В неформальном общекомандном медальном зачете Россия с утра 16 февраля занимала 13 место, а днем переместилась на 15-е.

На первом по-прежнему находится Германия: у нее 15 медалей, в том числе девять золотых, две серебряных и четыре бронзовых. На втором – Норвегия (19 медалей, но золотых только шесть, зато восемь серебряных и пять бронзовых), на третьем – Нидерланды (у голландцев 12 медалей: пять золотых, пять серебряных, две бронзовых), подсчитало издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, российские спортсмены в соответствии с решением Международного олимпийского комитета (МОК) выступают не в качестве сборной России, а как Олимпийские атлеты из России, без российской символики и под белым олимпийским флагом. Это связано с дисквалификацией Олимпийского комитета России - на такую меру МОК пошел в связи с обвинениями в массовом применении допинга в российском спорте и даже в существовании «государственной системы» допинга.

Сборная России. Корея 2018

Обвинения в «государственном» характере явления позже были сняты, однако обвинения в адрес конкретных спортсменов остались. В связи с этим МОК пригласил на Олимпийские Игры в Пхенчхане отнюдь не всех атлетов, тренеров и чиновников, которые планировали поехать. В результате от участия в Олимпиаде были отстранены несколько российских спортсменов, которые могли показать на соревнованиях высокий результат.

Тем не менее, многие сильные спортсмены из России все же отправились на Зимние Игры, и некоторое количество наград они уже завоевали. По последним данным, первой обеды добилась и мужская сборная России по хоккею: как передает телеканал RT, 16 февраля она обыграла сборную Словении со счетом 8:2. Ранее в рамках турнира российская хоккейная команда, несмотря на довольно высокие ожидания, показывала не самые сильные результаты.

А менее чем через час стало известно, что российская конькобежка Наталья Воронина занята третье место на дистанции 5000 метров, сообщает информационное агентство ТАСС. Теперь число медалей российской сборной достигло восьми, а значит, в количестве медалей российская команда сравнялась с командой США; правда, у россиян пока нет ни одной золотой награды, а у американцев их пять.

Наталья Воронина

Добавим: серебряный призер Олимпиады Никита Трегубов заявил, что посвящает свою награду отстраненным российским спортсменам, передает Общественное телевидение России. Ранее свою победу отстраненным спортсменам также посвящал другой российский медалист, однако он дал понять, что считает отстранение абсолютно несправедливым, чем вызвал негативное внимание МОК.

Прокомментировать для «Полит.ру» ситуацию согласился Алексей Андронов, комментатор телеканала «Viasat Sport», креативный продюсер редакции «Советского спорта». По его мнению, говорить об ожиданиях от выступлений наших спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане нет особого смысла, поскольку когда состав нашей команды формировался таким образом, каким это происходило, мы сами не всегда представляли реальную силу тех спортсменов, которые попали на Игры.

«Если начинать с хоккея, то сегодняшняя победа и вообще результаты в групповом турнире в принципе не особенно важны, потому что все команды пойдут дальше. Если мы вспомним, Канада выигрывала золотые медали, не попав на первое место в группе и сыграв один лишний матч (что, судя по всему, теперь предстоит сделать и сборной России). Да, 8:2 – красивый счет, но это отдельная игра, и мне кажется, в отличие от Словакии, Словения не особо рассчитывала взять очки в игре с Россией. И, пропустив две шайбы, они уже, по сути, прекратили сопротивляться.

Ну, а что касается ожиданий от Олимпиады… Когда состав наших спортсменов формировался таким образом, об ожиданиях говорить было трудно. Мы не всегда и представляли реальную силу этих спортсменов. Плюс про какие-то конкретные дисциплины надо рассуждать, погружаясь в них.

Я не настолько компетентен, чтобы так говорить, например, по лыжным гонкам, но лыжники в целом приятно удивляют. Что касается биатлона, за которым я более пристально слежу, то там я ничего не ждал и не жду. И если даже не призовое место у нас будет, а хотя бы попадание в десятку лучших, это станет большим приятным сюрпризом.

Есть моменты, когда мы кое-что потеряли – это касается и саночников, и командного турнира по фигурному катанию. Ну, это спорт – а это и ошибки. Когда соревнования такого ранга проходят раз в четыре года, ответственность очень давит. Мы видим это на примере фигуриста Коляды, который падает непрерывно, как в командном зачете, так и в личном.

В целом мне кажется, что позитив надо искать вот в чем: появились молодые спортсмены, которых немногие знают, и они показывают, что готовы соревноваться на самом высоком уровне. С ними встречался президент МОК, который сделал акцент на том, что вот это – те молодые российские спортсмены, которым МОК доверяет. А дальше посмотрим – Олимпиада продолжается.

Естественно, есть и «стопроцентно запланированное золото» – это золото в женском фигурном катании. Думаю, что если вдруг что-то случится и этого золота у нас не будет, тогда все в России сочтут Олимпиаду провальной, сколько бы у нас медалей ни было. Ну, и хоккей, разумеется. Ставки очень высоки: четыре года хоккеисты живут в ожидании олимпийского турнира. Но легким он не будет, хочу сказать. Потому что нас изучают, к нам готовятся и, как мы видим, даже очень средняя по составу сборная Словакии оказалась вполне конкурентоспособной.

Поддержим ли как-то наших хоккеистов достигнутая сегодня победа? Ну, моральный дух там, думаю, и не падал: дело не в нем, а именно в качестве игры. И потом: у нас почему-то принято говорить так, будто моральный дух есть только у нас. Но если вы возьмете сборную Канады и сравните с нашей…

У Ковальчука и Дацюка это, по-моему, уже пятая Олимпиада, у многих россиян уже есть опыт игры на этом турнире, попыток было много. Но если вы возьмете канадцев, то ни один игрок из их сборной в иных условиях даже и мечтать бы не мог об Олимпиаде. А так у них появился шанс вписать свои имена в историю. Конечно, они будут драться, рубиться до самого конца.

То же самое касается и шведов, и финнов. И чехов я бы не сбрасывал со счетов! Поэтому говорить о том, что дух является каким-то явным нашим преимуществом, я бы пока не стал. Нужно показывать качественный хоккей. Вот сегодня показали – молодцы! Аплодируем, ждем завтра. Со сборная США это, понятно, противостояние будет не только спортивное в глазах многих людей, а еще и политическое. Для меня оно спортивное: мне интересно посмотреть, как мы проявим себя на фоне североамериканской команды. Потому что Словакия и Словения – это все же даже в Европе второй, а то и третий эшелон», – сказал Алексей Андронов.