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Краснодарского судью уволили за мат на заседании

Квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи краевого арбитражного суда Алексея Шевченко за неадекватное поведение на процессе. Об этом сообщает «Коммерсант».

Ранее на Youtube появилось видео, на котором Шевченко хамит участникам судебного процесса, заявляя при этом, что процесс будет идти «так, как ему удобно». Так судья отреагировал на просьбу истца перенести процесс на другую дату.

Сообщается, что Шевченко является кандидатом юридических наук и заслуженным юристом Кубани. С января 2011 года являлся председателем судебного состава коллегии по рассмотрению экономических споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений.

Как сообщает издание, после проведения проверки и.о. председателя краевого арбитражного суда Марины Крылова подала в коллегию представление о досрочном прекращении полномочий Шевченко. После инцидента Шевченко подал заявление об увольнении из судейского корпуса, надеясь получить при этом приличную пенсию и сохранив льготы. Однако по итогам проверки Шевченко был уволен из суда с лишением второго квалификационного класса без каких-либо выходных пособий, так как он грубо нарушил кодекс судейской этики и закон о статусе судей.

Антиновость



Суд приговорил обвиняемого в подготовке взрывов в Крыму украинца к 6,5 годам колонии



Верховный суд Крыма приговорил гражданина Украины Андрея Захтея к 6,5 года колонии строгого режима за попытку организации взрывов в Крыму. Об этом сообщает РИА Новости.

Осужденный также должен выплатить штраф в размере 220 тысяч рублей.

Захтей был признан виновным по пяти статьям УК РФ - подготовке диверсий, в том числе в составе организованной группы, незаконном обороте оружия или боеприпасов, приобретении и сбыте официальных документов и госнаград, а также подготовке поддельных документов.

Андрей Захтей в суде

Ранее сообщалось, что Захтей заключил досудебное соглашение со следствием, признав свою вину, и дал показания о подготовке украинской разведкой серии взрывов на полуострове.

В августе 2016 года ФСБ РФ сообщила о задержании двух граждан Украины - Андрея Захтея и Евгения Панова по подозрению в подготовке диверсий в Крыму, подготовленных главным управлением разведки Минобороны Украины и направленных против критически важных элементов инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова.





Непонятная новость

Тренеров петербургской спортшколы обвиняют в принуждениях учеников к молитвам и медитациям

Тренеров спортивной акробатики школы олимпийского резерва в Выборгском районе Петербурга обвинили в принуждении детей к медитациям, родители учеников при этом написали заявление в их защиту, сообщает «Бумага».

Ранее некоторые родители учащихся подали жалобы на нетрадиционные преподавания тренеров школы.

Занятия в спортивной школе / pixabay.com

По словам родителей, в школе практикуют медитации, молитвы и дыхательную гимнастику. Мать одной из учениц сообщила, что в свободное от тренировок время тренер заставлял ее дочь «разрисовывать мандалы, писать сочинения на философские темы». При этом после просьбы освободить девочку от подобных занятий ее исключили. Родители также жаловались на необоснованные наказания детей и незаконные сборы средств.

После этого Уполномоченной по правам ребенка в Петербурге Светлане Агапитовой пришли заявления от учеников и родителей, опровергающих жалобы.

После жалоб прокуратура Выборгского района начала проверку о нарушении прав детей.

Ассорти

Сотрудники казанской почты занимались кражей посылок

Вахитовский районный суд Казани вынес решение в отношении сотрудников почты, подозреваемых в кражах дорогих посылок. Об этом сообщает «Интерфакс».

В результате трое работников почты заключены под стражу, еще трое отправлены под домашний арест. Еще двое подозреваемых оставлены на свободе - один под подпиской о невыезде, второй - под обязательством о явке.

По версии следствия, с января 2016 года по февраль 2018 года тайно похитили не менее 835 почтовых отправлений на общую сумму около 2,5 млн рублей.

Обвиняемые являлись сотрудниками Казанского логистического почтового центра «Татарстан Почтасы», которые является филиалом «Почты России».

Ранее было установлено, что к кражам причастны начальник одной из смен, сортировщики и водители.

Оказалось, что сотрудники почты вскрывали посылки еще до их регистрации и отбирали самые дорогие вещи, преимущественно электронику. Посылки хранились в укромном месте, раз в неделю вывозились на почтовой машине, после чего похищенные вещи продавали на интернет-площадках.

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80-летний челябинец перевел мошенникам полмиллиона рублей за компенсацию за некачественные лекарства

В Копейске Челябинской области 80-летний пенсионер за месяц перевел аферистам более 500 тысяч рублей, надеясь на «компенсацию» за купленные им в интернете некачественные лекарства. Об этом сообщает znak.com

Мужчина в течение двух лет через сайт выписывал различные лекарства, которые приходили наложенным платежом.

Лекарства / pixabay

В декабре прошлого года ему позвонил мужчина, сообщив, что ранее приобретенное им лекарство было некачественным, в связи с чем их фирма может вернуть ему деньги, а также выплатить компенсацию за моральный ущерб.

Однако для получения компенсации мошенник попросил пенсионера сначала перечислить деньги на счет фирмы, после чего мужчина перечислил на указанный ему счет сначала 11 тысяч рублей, затем в течение месяца сделал еще несколько переводов.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».

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У берегов Камчатки ожидаются 10-метровые волны

В акватории Тихого океана объявлено штормовое предупреждение из-за волн высотой до 10 метров, сообщили в пятницу в пресс-службе ГУ МЧС по Камчатскому краю, передает ТАСС.

По информации ведомства, в первой половине ночи 17 февраля 2018 года ожидаются волеы высотой 8-10 метров в прибрежной акватории Алеутского района. Угроза шторма сохранится до 18 февраля.

Руководителям судоходных компаний, чьи суда могут находиться в указанных районах, рекомендовано принять меры повышенной предосторожности.