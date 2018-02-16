Сторонники бывшего одесского губернатора и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили грозят киевским властям активизацией массовых протестов и уверяют, что сделают всё возможное, чтобы вернуть своего лидера на Украину. Они также намерены добиваться возвращения Саакашквили украинского гражданства.

О планах и намерениях сторонников Саакашвили журналистам газеты «Известия» рассказал депутат Верховной рады, ближайший соратник Саакашвили Юрий Деревянко. По его мнению, теперь «украинцы, увидев истинное лицо режима Порошенко, еще активнее будут устраивать мирные акции протеста, будут еще больше бороться с угрозами своему будущему».

В то же время сама история с выдворением Саакашвили из страны не была окончательно прояснена. Однако многие политологи, тем не менее, уверенно говорят, что он бывший президент Грузии попытается вернуться на территорию Украины, чтобы продолжить борьбу. Некоторые СМИ даже называют его символом оппозиции режиму Петра Порошенко.

Побеседовать с «Полит.ру» о ситуации с высылкой Михаила Саакашвили за пределы Украины и с его возможным возвращением согласился Георгий Чижов, вице-президент, руководитель украинского бюро фонда «Центр политических технологий». По его мнению, историю с исчезновением бывшего президента Грузии из Киева еще не по-настоящему не проанализировали; более того, пока не видно и единого толкования событий, которое объясняло бы все обнаружившиеся постепенно противоречия.

Георгий Чижов

«Что касается выдворения Михаила Саакашвили за пределы Украины, то это событие до сих пор до конца не отрефлексировано. С одной стороны, было решение судов нескольких инстанций о том, чтобы не признавать Михаила Саакашвили лицом, нуждающимся в дополнительной защите. То есть, попросту говоря, это было решение отказать ему в предоставлении убежища.

В общем, на этом основании было достаточно логично его даже не депортировать, а реадмисировать, то есть выслать в ту страну, из которой он въехал в Украину. Но самое интересное в этой истории, что в то же время Саакашвили проходил свидетелем по уголовному делу об организации массовых беспорядков. И в финансировании этих беспорядков обвинялся олигарх из «семьи» Януковича Сергей Курченко, который якобы финансирует в том числе и Саакашвили.

Более того, накануне высылки бывшего губернатора Одесской области появились данные экспертизы о том, что записи разговоров Саакашвили с Курченко подлинные. И над Саакашвили, который является свидетелем по делу, замаячила угроза переквалификации в обвиняемые.

Надо сказать, что на момент высылки он не находился ни под какой мерой пресечения: прокуратура не стала продлевать ее, объяснив, что он исправно является на допросы, не препятствует следствию. Но самое интересное, что прокуратура, судя по всему, была обескуражена депортацией Саакашвили. По крайней мере, заявление ее официального представителя свидетельствует о том, что с прокуратурой высылка Саакашвили за пределы украинской юрисдикции согласована не была. И это рождает очень много вопросов.

С одной стороны, наиболее заинтересованным в удалении Саакашвили украинским политиком традиционно считают президента Украины Петра Порошенко. Но не совсем понятно тогда вот что: поскольку генеральный прокурор Юрий Луценко – тоже человек из команды Порошенко, то почему с ним так странно поступили? Почему, не согласовав это с прокуратурой, отправили прочь важного свидетеля, даже потенциального обвиняемого?

Михаил Саакашвили в Амстердаме / ntv.ru

Политические резоны как раз можно понять, потому что суд над Саакашвили – это имиджево очень проигрышно. Это проигрышно, даже если удастся доказать его вину: понятно, что шуму будет очень много, и Саакашвили будет выглядеть политическим заключенным. Ну, как мы с вами уже раньше говорили, его и в Грузии не очень-то хотят посадить, хотя заочно он там уже осужден. Сейчас Грузия формально добивается его экстрадиции, но, думаю, делает это в надежде, что вторая сторона на такой шаг не пойдет.

И тут конечно возникает вопрос о взаимодействии среди ведущих украинских политиков и согласовании действий между силовыми и правоохранительными органами. Потому что все это, конечно, очень странно.

Кто-то говорит и о "личной вендетте" Авакова. Хотя я думаю, что даже если эта "вендетта" имеет место, то она сугубо прагматичная, а не эмоциональная – несмотря на то, что эмоциональные стычки у Авакова с Саакашвили были, об этом тоже все помнят.

В общем, всеобъемлющему и непротиворечивому логическому объяснению эта высылка с трудом поддается и будет еще долго вызывать много вопросов.

По поводу возможного возвращения Михаила Саакашвили в Украину и его способов... Как говорят в Одессе, где он был губернатором, "в Одессе одну остроту два раза не повторяют". Еще раз организовывать такой прорыв границы, скорее всего, не удастся –да и никого это не вдохновит. Надо выдумывать что-то принципиально новое.

Хотя я думаю, что в этот раз украинские правоохранители будут действовать жестче. Все решения приняты и, в соответствии с решениями судов, Саакашвили нечего делать в Украине. Разве что давать показания по уголовному делу. Поэтому я ожидаю перехода политической борьбы Саакашвили с Петром Порошенко в какую-то другую форму.

Задержание М.Саакашвили на Крещатике

Ну, и по поводу поддержки опального экс-губернатора в Украине: она все ж весьма ограниченна. Как мы уже говорили, он – политик очень нишевый. Когда он пересекал границу, прорывал ее, там собралась его встречать разношерстная компания оппозиционеров (помните, там была и Юлия Тимошенко, и другие). Но, в принципе, нельзя сказать, что он нашел с ними общий язык. Саакашвили от всех них все же стоит особняком, а его собственная группа поддержки достаточно невелика. Как, впрочем, и рейтинг среди украинцев.

Что касается заявления Саакашвили о том, что Путин и Порошенко действуют против него сообща, то, думаю, тут не только имеет место умышленное позиционирования Порошенко в негативном ключе, а еще и что в представлении самого Саакашвили Порошенко – уже такой персонаж с рогами, копытами, хвостом.

Понятно, что и с Путиным у Саакашвили очень плохие отношения, и с Порошенко, но это еще не значит, что они тайно сговорились бороться против него.

Есть ли какие-то шансы у украинских сторонников Саакашвили чего-то добиться в его отсутствие? Пока шансов мало. Когда Саакашвили только заявил об учреждении "Партии новых сил" (это был его последний политический проект), то эта партия по опросам набирала порядка 10%. И это был серьезный показатель. Но в настоящий момент рейтинг этой партии колеблется в районе 1%, насколько я понимаю. И еще и не имея своего лидера, который все же обладает определенной харизмой, вряд ли она наберет больше.

Сейчас в украинской политике новых имен очень много, и если эта партия начнет как-то активно действовать, всего можно ожидать. Но по состоянию на сейчас трудно ждать от нее чего-то яркого», – сказал Георгий Чижов.