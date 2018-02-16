Второй день инвестиционного форума в Сочи, наверное, запомнится как самый эмоциональный — благодаря Сергею Галицкому, который решил продать свои акции «Магнита» ВТБ, и не только.

Объявление о сделке между «Магнитом» и ВТБ началось как обычно — с раскрытия параметров. 29,1% акций компании Галицкий продал за 138 млрд рублей, то есть с дисконтом в 3,9% к рыночной стоимости. Себе Галицкий оставляет 3% акций, но покидает пост гендиректора.

Подписание соглашения о продаже сети "Магнит"

Но Галицкий — слишком публичная фигура, так что сделка оказалась интересна не только трейдерам. После того, как на презентации Галицкому передали слово он, по свидетельству журналистов, чуть не заплакал. Он даже попросил стакан воды.

Наверное в том числе и в этом состоит ценность таких форумов: даже у богатейших людей страны есть чувства, хотя, казалось бы, уж они должны воспринимать свои компании как машины для добычи денег.

Еще один повод следить за выступлениями в Сочи — риторические приемы, которые используют предприниматели и чиновники.

Так, министр экономического развития Максим Орешкин на встрече главы правительства Дмитрия Медведева с губернаторами рассказывая о чрезмерном регулировании, проиллюстрировал свои слова интересным примером.

Дмитрий Медведев на инвестиционном форуме / Михаил Терещенко/фотохост-агентство ТАСС

«Особенно все очень серьезно у нас зарегулировано в стройке — ширина лестниц, этажность, цвет стен. Приведу несколько примеров. В одном регионе школу не могли сдать, потому что там не было биде. Школу построили, все сделали, биде нету, сдать невозможно...» — возмутился Орешкин.

Еще в одном регионе установленные требования привели к тому, что весь этаж школьного здания ушел под библиотеку. А в малокомплектных школах в соответствии с нормами должны быть отдельно актовый и спортивный залы, хотя современные технологии позволяют делать их трансформирующимися. «Потому что такие нормы и ничего другого сделать нельзя. То есть опять же очень серьезные потери для региона и для экономики в целом», — добавил министр.

Конечно, далеко не все на форуме так эмоциональны. Так, например, глава всероссийской ассоциации «Деловая Россия» Алексей Репик заявил, что Россия приближается к нижней точке демографического провала, который ясно виден «глазами работодателя» и «глазами экономики». Тема очень важная и понятно, почему Алексей Репик говорит серьезно — но, стоит признать, так его слова не слишком-то запоминается.

«Мы находимся сейчас все ближе и ближе к нижней точке нашего демографического провала, по крайней мере глазами нашего работодателя, глазами экономики», — сказал Репик. Он пояснил, что несмотря на некоторый рост рождаемости и сокращение смертности, количество работоспособного населения сокращается. «И ближайшие десять лет [в этом отношении] очень тяжелые», — передает РБК его слова.